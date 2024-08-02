Stil sahibi olmanın ilk adımı ev dekorasyonundan geçiyor olabilir mi?

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Ev koleksiyonu markalar için stratejik konumda, çünkü pandemiden bu yana dekorasyon tarafında ciddi oranda yükseliş var.

Özellikli mekânların yaratılması için evi baştan sona dekore etmek maliyetli, kabul.Ancak değişiklik hissini küçük dokunuşlara vermek de mümkün. İşte burada Zara, H&M ve Mango gibi markaların geniş ev koleksiyonu seçkisi devreye giriyor.

Türkiye pazarında hem mağaza hem de seçki olarak genişleyen Zara Home son zamanlarda yaptığı marka iş birlikleriyle satış yüzdesini artırmaya devam ediyor.

Mesela Collagerie’nin kreatif direktörü Lucinda Chambers ile yaptığı ferah, çok renkli obje ve ikonik mobilyalardan oluşan koleksiyon anında sold out olmayı başardı.

H&M de çok başarılı marka iş birlikleri yapıyor, fakat o ürünlerin satışı şimdilik ülkemizde mevcut değil. Yakın gelecekte H&M Home’un da Türkiye’de büyümeye ve daha fazla mağazalaşmaya gideceğini düşünüyorum, çünkü ürün seçkisi talebi karşılamanın çok altında.

Mango Home şimdilik sadece online satış kanalıyla ülkemize giriş yapmayı tercih etti.

Nasıl bir stratejiyle ilerleyeceğini çok yakında göreceğiz.

Zara Home’a ciddi bir rakip gelmesi sevindirici. Evine ve ev tasarımına düşkün olanlar için Mango’nun gelmesi keyifli bir haber oldu.

Yurtdışında fiyat-performans olarak eve alışveriş yapabileceğiniz çok zevkli mağazalar var, umarım yakında onlar da ülkemize giriş yapar.

Farklı, lüks, kimsede olmayan tasarım mobilya ve objeler isteyenler için geniş bir marka seçkisine sahibiz aslında.

Özellikle Mahmut Anlar ve Tuğçe Örtmen Güvenilir’in ortaklarından olduğu Geo Gallery bunun en iyi örneklerinden.

Sanat ve antika dünyasına adım atmak isteyenler için ise İstanbul gerçekten çok değerli bir vaha.

Yenilenen Horhor ve tabii ki olmazsa olmaz Çukurcuma başlı başına dev bir ordu gibi.

Hikmet Mizanoğlu, Ayşe Orberk, Aslı Günşiray, Merih Üman, Alturcahouse ilk ziyaret etmeniz gereken yerlerin başında geliyor.

Kıyafet ve aksesuvar evet önemli ama asıl stil, kişinin yaşam alanından başlıyor.

Evdeki detaylar, evin sahibinin tüm stilini, karakterini, yaşam biçimini ele veren ipuçlarının başında gelir.

Vazosunun içinde kullandığı çiçeklerin cinsinden yaktığı mumlara, kullandığı sıvı sabundan yastıklara kadar analize çok açık detaylar barındırır o kapalı kapılar.

Mesela ben kişi analizine yaşadığı mekândan ve evin içinde kullandığı malzemelerden başlarım.

Zarafet, görgü, stil hepsini anlatır o detaylar.

Kısacası ev ve dekorasyonu önemli.

Minimum harcamayla arzu ettiğimiz ev dekorasyonuna sahip olabilmek için bu markaların ülkemize gelmesi ise daha da önemli.