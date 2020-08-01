Günlerdir kadına yönelik şiddete son vermek ve kadın haklarını korumak adına instagram üzerinden #ChallengeAccepted hastag’i ile kadınlar dikkati üzerlerine çekmeye çalışıyor.
O kadar sesleri çıktı ki Türkiye’den çıkıp dünyada seslerini duyurmayı başardılar.
Jessica Biel’dan Charlize Theron’a kadar birçok ünlü İstanbul Sözleşmesi’ne ve kadın haklarının korunmasına destek olmak için siyah beyaz fotoğraflarıyla hepimizin yanında oldular.
Yani “Yerini bil kadın!” diyenlere gerçekten yerini bildirmek için kollar sıvanmış durumda...
Ne kadar üzücü ki kanunların, yetkililerin yapamadığını bir kez daha sosyal medya yapıyor.
İnsanlıktan yoksun, yavru köpeğe tecavüz ederek öldürecek kadar sapkınlıktan gözü dönmüş caninin tutuklanması için herkes ayaklanmışken, komşusunun köpeğini, haneye tecavüz ederek öldüren ve toplum içinde tehlike arz eden şahıs sayesinde tahammül sınırları zorlandı artık.
Günlerdir çığ gibi büyüyerek artan tepki ile Alp Erkin’in distribütör’ü olduğu şirket mail yağmuruna tutuldu.
Durumdan haberdar edildikten sonra şirket, kendisiyle iş ilişkilerine son verildiğini açıkladı.
Ama yetmez.
Soğukkanlı bir şekilde, zararsız bir hayvanı öldüren, hayvanlara tecavüz eden şeytanın beden bulmuş hali için inanın yetmez.
Hayvanlar için yasa çıkmadığı, koruma altına alınmadıkları sürece bu tepkilere herkes hazırlıklı olmalı.
Tek istediğimiz hayvan haklarının korunması.
Sosyal medyanın gücü
Günlerdir kadına yönelik şiddete son vermek ve kadın haklarını korumak adına instagram üzerinden #ChallengeAccepted hastag’i ile kadınlar dikkati üzerlerine çekmeye çalışıyor.
O kadar sesleri çıktı ki Türkiye’den çıkıp dünyada seslerini duyurmayı başardılar.
Jessica Biel’dan Charlize Theron’a kadar birçok ünlü İstanbul Sözleşmesi’ne ve kadın haklarının korunmasına destek olmak için siyah beyaz fotoğraflarıyla hepimizin yanında oldular.
Yani “Yerini bil kadın!” diyenlere gerçekten yerini bildirmek için kollar sıvanmış durumda...
Ne kadar üzücü ki kanunların, yetkililerin yapamadığını bir kez daha sosyal medya yapıyor.
İnsanlıktan yoksun, yavru köpeğe tecavüz ederek öldürecek kadar sapkınlıktan gözü dönmüş caninin tutuklanması için herkes ayaklanmışken, komşusunun köpeğini, haneye tecavüz ederek öldüren ve toplum içinde tehlike arz eden şahıs sayesinde tahammül sınırları zorlandı artık.
Günlerdir çığ gibi büyüyerek artan tepki ile Alp Erkin’in distribütör’ü olduğu şirket mail yağmuruna tutuldu.
Durumdan haberdar edildikten sonra şirket, kendisiyle iş ilişkilerine son verildiğini açıkladı.
Ama yetmez.
Soğukkanlı bir şekilde, zararsız bir hayvanı öldüren, hayvanlara tecavüz eden şeytanın beden bulmuş hali için inanın yetmez.
Hayvanlar için yasa çıkmadığı, koruma altına alınmadıkları sürece bu tepkilere herkes hazırlıklı olmalı.
Tek istediğimiz hayvan haklarının korunması.