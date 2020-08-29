Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Hande Can>Sezon öncesi detoks zamanı
"Hande Can" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Hande Can" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Hande Can

Hande Can

hande@gouroux.com.tr

Sezon öncesi detoks zamanı

29 Ağustos 2020

Sürdürülebilir odaklı koleksiyonlar ve yeni çıkan markalar artmaya devam ediyor... Bir nebze de olsa tekstil sektörünün çevreye verdiği zararı minimalize etme çabaları mutluluk verici.

H&M marka iş birliklerine bir yenisini ekledi... Kusursuz terziliğiyle tanınan, kaliteli kumaşlarla uzun ömürlü moda yaratma konusunda tutkulu, lüks İtalyan giyim markası Giuliva Heritage’le sürdürülebilir odaklı, zamansız parçalardan oluşan yeni bir koleksiyona imza attılar.
H&M X Giuliva Heritage koleksiyonunda klasik erkek giyim silüetlerini, kadın giyim dünyasına taşıyarak maskülen ve elegan kesimler güzel harmanlanmış.
Her üründe, geri dönüştürülmüş kaynaklı malzemeler kullanılarak İtalyan mirasına modern bir bakış yaratılmış ve benim için her kadının gardırobunda olması gereken parçalar ortaya çıkmış.
Geri dönüştürülmüş yünlerden tasarlanmış krem rengi takım ve organik pamuklardan tasarlanmış dik yakalı kazakları muhakkak gardırobunuza ekleyin derim. Koleksiyon, 3 Eylül’den itibaren satışta olacak, bu tarihi şimdiden not etmenizde fayda var.
Yeni sezondan bahsetmişken ve sezona adım atmadan önce gardırobunuzu da yeniden düzenlemenin tam zamanı.
Bunca senelik hizmet hayatımda giyim odasına sığan ve yeteri kadar kıyafeti olduğunu savunan bir kadınla hiç karşılaşmadım.
O gardıroplar hep ağzına kadar doludur hatta evde sürekli tekrar eden, “giyecek hiçbir şeyim yok, alışverişe çıkmam lazım” kavgası da bitmez.
Hazır evlerde daha fazla vakit geçiriyorken gelin, gardıroplarınızı baştan yaratın.
Mesela yeni bir giyim odasına yerleşiyormuşsunuz gibi düşünüp dolabınızda neyiniz var, neyiniz yoksa yere koyup tek tek her kıyafetinizin üzerinden geçip giyip giymeyeceğinize göre ayırarak başlayabilirsiniz.
Günün sonunda ne kadar çok kullanmadığınız ve kullanmayacağınız kıyafetinizin olduğunu yerdeki kıyafetlerden oluşan dağı gördüğünüzde anlayacaksınız.
Sonra gardırobunuzun ve askılarınızın tozlarını alıp kalanları gruplara ve renklere ayırıp yeniden yerleştirin.
İşin en keyifli tarafı bu çünkü gardırobunuzun hakimiyetini geri almış olacaksınız ve uzun zamandır varlığından bile haberdar olmadığınız kıyafetleriniz gün yüzüne çıkacak. Yeni ve farklı kombinler yaratabileceksiniz.
Bir sonraki adımda yapmanız gereken kendinize “Benim gerçekten neye ihtiyacım var?” sorusunu sormak ve neler giydiğinizi yeniden hatırlamak.
Asıl ve en önemli adım şimdi başlıyor.
Alışverişe çıkmadan önce “Eksikler listesi oluşturmak!”
Eğer eve listedekiler haricinde bir ürün almadan dönmeyi başarabilirseniz bilinçli tüketici olma yolunda çok büyük bir adım atmış olacaksınız.
Önemli olan az para harcayarak, zamansız bir gardıroba sahip olabilmek.
Bunu da yukarıda bahsettiğim gibi işbirliklerini ve indirimleri takip ederek yapabilirsiniz.
Yani demem o ki tuzaklara düşmeden sadece ihtiyacınız olana ve gardırobunuzun eksiklerine odaklanıp evinize dönmeye çalışın. Bu arada ayırdığınız kıyafetleri arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.
Tüketim çılgınlığına son verip paylaşmak, arkadaş gardıropları arasında takas yapmak bu dönemin yükselen trendi.
Ayak uydurmanızı yürekten tavsiye ediyorum...

X
Hande Can Hande CanTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Tek başına yapamıyorsan sana ortak bulalımTahir KUMTek başına yapamıyorsan sana ortak bulalım29.08.2020
Bizden sonraki kuşakları da düşünelimMüge AKGÜNBizden sonraki kuşakları da düşünelim29.08.2020
Gümüşlük’te Mimoza, Torba’da GoncaSavaş ÖZBEYGümüşlük’te Mimoza, Torba’da Gonca29.08.2020
30 Ağustos işte bu fotoğraftırFatih ÇEKİRGE30 Ağustos işte bu fotoğraftır29.08.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.