Sezon öncesi detoks zamanı

Sürdürülebilir odaklı koleksiyonlar ve yeni çıkan markalar artmaya devam ediyor... Bir nebze de olsa tekstil sektörünün çevreye verdiği zararı minimalize etme çabaları mutluluk verici.
H&M marka iş birliklerine bir yenisini ekledi... Kusursuz terziliğiyle tanınan, kaliteli kumaşlarla uzun ömürlü moda yaratma konusunda tutkulu, lüks İtalyan giyim markası Giuliva Heritage’le sürdürülebilir odaklı, zamansız parçalardan oluşan yeni bir koleksiyona imza attılar.
H&M X Giuliva Heritage koleksiyonunda klasik erkek giyim silüetlerini, kadın giyim dünyasına taşıyarak maskülen ve elegan kesimler güzel harmanlanmış.
Her üründe, geri dönüştürülmüş kaynaklı malzemeler kullanılarak İtalyan mirasına modern bir bakış yaratılmış ve benim için her kadının gardırobunda olması gereken parçalar ortaya çıkmış.
Geri dönüştürülmüş yünlerden tasarlanmış krem rengi takım ve organik pamuklardan tasarlanmış dik yakalı kazakları muhakkak gardırobunuza ekleyin derim. Koleksiyon, 3 Eylül’den itibaren satışta olacak, bu tarihi şimdiden not etmenizde fayda var.
Yeni sezondan bahsetmişken ve sezona adım atmadan önce gardırobunuzu da yeniden düzenlemenin tam zamanı.
Bunca senelik hizmet hayatımda giyim odasına sığan ve yeteri kadar kıyafeti olduğunu savunan bir kadınla hiç karşılaşmadım.
O gardıroplar hep ağzına kadar doludur hatta evde sürekli tekrar eden, “giyecek hiçbir şeyim yok, alışverişe çıkmam lazım” kavgası da bitmez.
Hazır evlerde daha fazla vakit geçiriyorken gelin, gardıroplarınızı baştan yaratın.
Mesela yeni bir giyim odasına yerleşiyormuşsunuz gibi düşünüp dolabınızda neyiniz var, neyiniz yoksa yere koyup tek tek her kıyafetinizin üzerinden geçip giyip giymeyeceğinize göre ayırarak başlayabilirsiniz.
Günün sonunda ne kadar çok kullanmadığınız ve kullanmayacağınız kıyafetinizin olduğunu yerdeki kıyafetlerden oluşan dağı gördüğünüzde anlayacaksınız.
Sonra gardırobunuzun ve askılarınızın tozlarını alıp kalanları gruplara ve renklere ayırıp yeniden yerleştirin.
İşin en keyifli tarafı bu çünkü gardırobunuzun hakimiyetini geri almış olacaksınız ve uzun zamandır varlığından bile haberdar olmadığınız kıyafetleriniz gün yüzüne çıkacak. Yeni ve farklı kombinler yaratabileceksiniz.
Bir sonraki adımda yapmanız gereken kendinize “Benim gerçekten neye ihtiyacım var?” sorusunu sormak ve neler giydiğinizi yeniden hatırlamak.
Asıl ve en önemli adım şimdi başlıyor.
Alışverişe çıkmadan önce “Eksikler listesi oluşturmak!”
Eğer eve listedekiler haricinde bir ürün almadan dönmeyi başarabilirseniz bilinçli tüketici olma yolunda çok büyük bir adım atmış olacaksınız.
Önemli olan az para harcayarak, zamansız bir gardıroba sahip olabilmek.
Bunu da yukarıda bahsettiğim gibi işbirliklerini ve indirimleri takip ederek yapabilirsiniz.
Yani demem o ki tuzaklara düşmeden sadece ihtiyacınız olana ve gardırobunuzun eksiklerine odaklanıp evinize dönmeye çalışın. Bu arada ayırdığınız kıyafetleri arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.
Tüketim çılgınlığına son verip paylaşmak, arkadaş gardıropları arasında takas yapmak bu dönemin yükselen trendi.
Ayak uydurmanızı yürekten tavsiye ediyorum...
Sezon öncesi detoks zamanı
Sürdürülebilir odaklı koleksiyonlar ve yeni çıkan markalar artmaya devam ediyor... Bir nebze de olsa tekstil sektörünün çevreye verdiği zararı minimalize etme çabaları mutluluk verici.
H&M marka iş birliklerine bir yenisini ekledi... Kusursuz terziliğiyle tanınan, kaliteli kumaşlarla uzun ömürlü moda yaratma konusunda tutkulu, lüks İtalyan giyim markası Giuliva Heritage’le sürdürülebilir odaklı, zamansız parçalardan oluşan yeni bir koleksiyona imza attılar.
H&M X Giuliva Heritage koleksiyonunda klasik erkek giyim silüetlerini, kadın giyim dünyasına taşıyarak maskülen ve elegan kesimler güzel harmanlanmış.
Her üründe, geri dönüştürülmüş kaynaklı malzemeler kullanılarak İtalyan mirasına modern bir bakış yaratılmış ve benim için her kadının gardırobunda olması gereken parçalar ortaya çıkmış.
Geri dönüştürülmüş yünlerden tasarlanmış krem rengi takım ve organik pamuklardan tasarlanmış dik yakalı kazakları muhakkak gardırobunuza ekleyin derim. Koleksiyon, 3 Eylül’den itibaren satışta olacak, bu tarihi şimdiden not etmenizde fayda var.
Yeni sezondan bahsetmişken ve sezona adım atmadan önce gardırobunuzu da yeniden düzenlemenin tam zamanı.
Bunca senelik hizmet hayatımda giyim odasına sığan ve yeteri kadar kıyafeti olduğunu savunan bir kadınla hiç karşılaşmadım.
O gardıroplar hep ağzına kadar doludur hatta evde sürekli tekrar eden, “giyecek hiçbir şeyim yok, alışverişe çıkmam lazım” kavgası da bitmez.
Hazır evlerde daha fazla vakit geçiriyorken gelin, gardıroplarınızı baştan yaratın.
Mesela yeni bir giyim odasına yerleşiyormuşsunuz gibi düşünüp dolabınızda neyiniz var, neyiniz yoksa yere koyup tek tek her kıyafetinizin üzerinden geçip giyip giymeyeceğinize göre ayırarak başlayabilirsiniz.
Günün sonunda ne kadar çok kullanmadığınız ve kullanmayacağınız kıyafetinizin olduğunu yerdeki kıyafetlerden oluşan dağı gördüğünüzde anlayacaksınız.
Sonra gardırobunuzun ve askılarınızın tozlarını alıp kalanları gruplara ve renklere ayırıp yeniden yerleştirin.
İşin en keyifli tarafı bu çünkü gardırobunuzun hakimiyetini geri almış olacaksınız ve uzun zamandır varlığından bile haberdar olmadığınız kıyafetleriniz gün yüzüne çıkacak. Yeni ve farklı kombinler yaratabileceksiniz.
Bir sonraki adımda yapmanız gereken kendinize “Benim gerçekten neye ihtiyacım var?” sorusunu sormak ve neler giydiğinizi yeniden hatırlamak.
Asıl ve en önemli adım şimdi başlıyor.
Alışverişe çıkmadan önce “Eksikler listesi oluşturmak!”
Eğer eve listedekiler haricinde bir ürün almadan dönmeyi başarabilirseniz bilinçli tüketici olma yolunda çok büyük bir adım atmış olacaksınız.
Önemli olan az para harcayarak, zamansız bir gardıroba sahip olabilmek.
Bunu da yukarıda bahsettiğim gibi işbirliklerini ve indirimleri takip ederek yapabilirsiniz.
Yani demem o ki tuzaklara düşmeden sadece ihtiyacınız olana ve gardırobunuzun eksiklerine odaklanıp evinize dönmeye çalışın. Bu arada ayırdığınız kıyafetleri arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.
Tüketim çılgınlığına son verip paylaşmak, arkadaş gardıropları arasında takas yapmak bu dönemin yükselen trendi.
Ayak uydurmanızı yürekten tavsiye ediyorum...