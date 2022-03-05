Sosyal medyamızın yarısı moda haftasından defileler, yeni koleksiyon sunumları diğer yarısı ise savaş gündemiyle dolup taşıyor.
Bir taraftan elimiz yüreğimizde şaşkın gözlerle olanları izlerken, diğer taraftan devam etmekte olan kocaman bir sektör ve sahnede ikisinin arasında kalan klavye kahramanları...
Evet, hepimiz Rusya’ya yapılan ekonomik baskıdan ve Ukrayna halkının geleceğinden endişeliyiz, gelecek sezon trendinin anahtar parçaları neler, kim ne giymiş, hangi tasarımcı ironik parçalara imza atmış, kim hangi moda haftasına gitmiş normal olarak hiçbirimize bir şey ifade etmiyor.
Moda haftasının başrol oyuncusu olan sokak modası bile Ukrayna’ya destek çağrısının gölgesinde.
Ama bunların hiçbiri moda haftalarını ve orada bulunanları duyarsızlıkla suçlanması gerektiği anlamına gelmiyor.
Ukrayna’ya saygı duruşu niteliğinde, müziksiz olarak, sessizlik içinde defilesini gerçekleştiren Giorgio Armani tepkilere en güzel cevabı vermiş oldu.
ÖNCE PANDEMİ SONRA SAVAŞ
Diğer taraftan yeni sezon defilelerini yaptıktan sonra Rusya ambargosuna başlayan dünya devi markalar Rus pazarında çekilme kararları aldıklarını ardı sıra açıklıyor. Lüks online satışın haute couture’u Net-a-Porter da Rusya’ya gönderime son verdiğini açıkladı.
Pandemi sonrası yaralarını sarmaya çalışan moda haftaları, uzun bir aradan sonra şaşaalı dönme planındayken, bu sefer de savaş gölgesinde kalmayı kaldırabilecek mi, hep birlikte göreceğiz.
Ama bu dengeyi kurmak için ciddi mücadele verdikleri yadsınamaz bir gerçek.
O yüzden orada “sadece işi için” bulunanları yargı yağmuruna
tutmadan önce bir de bu gözle düşünmekte fayda var.
YILIN İŞ BİRLİĞİ
Moda haftasından notlara gelecek olursak, yılın en iddialı iş birliği İtalyan lüks markası olan Gucci ile Alman spor giyim devi Adidas’tan geldi.
Adidas’ın var olan ikonik üç çizgisi, 70’ler Hollywood şaşaası ile Gucci kalıplarında yeniden hayat buluyor.
Bu iş birliği yıllarca konuşulacak demedi demeyin.
Savaş gündeminin ortasında moda haftası
Sosyal medyamızın yarısı moda haftasından defileler, yeni koleksiyon sunumları diğer yarısı ise savaş gündemiyle dolup taşıyor.
Bir taraftan elimiz yüreğimizde şaşkın gözlerle olanları izlerken, diğer taraftan devam etmekte olan kocaman bir sektör ve sahnede ikisinin arasında kalan klavye kahramanları...
Evet, hepimiz Rusya’ya yapılan ekonomik baskıdan ve Ukrayna halkının geleceğinden endişeliyiz, gelecek sezon trendinin anahtar parçaları neler, kim ne giymiş, hangi tasarımcı ironik parçalara imza atmış, kim hangi moda haftasına gitmiş normal olarak hiçbirimize bir şey ifade etmiyor.
Moda haftasının başrol oyuncusu olan sokak modası bile Ukrayna’ya destek çağrısının gölgesinde.
Ama bunların hiçbiri moda haftalarını ve orada bulunanları duyarsızlıkla suçlanması gerektiği anlamına gelmiyor.
Ukrayna’ya saygı duruşu niteliğinde, müziksiz olarak, sessizlik içinde defilesini gerçekleştiren Giorgio Armani tepkilere en güzel cevabı vermiş oldu.
ÖNCE PANDEMİ SONRA SAVAŞ
Diğer taraftan yeni sezon defilelerini yaptıktan sonra Rusya ambargosuna başlayan dünya devi markalar Rus pazarında çekilme kararları aldıklarını ardı sıra açıklıyor. Lüks online satışın haute couture’u Net-a-Porter da Rusya’ya gönderime son verdiğini açıkladı.
Pandemi sonrası yaralarını sarmaya çalışan moda haftaları, uzun bir aradan sonra şaşaalı dönme planındayken, bu sefer de savaş gölgesinde kalmayı kaldırabilecek mi, hep birlikte göreceğiz.
Ama bu dengeyi kurmak için ciddi mücadele verdikleri yadsınamaz bir gerçek.
O yüzden orada “sadece işi için” bulunanları yargı yağmuruna
tutmadan önce bir de bu gözle düşünmekte fayda var.
YILIN İŞ BİRLİĞİ
Moda haftasından notlara gelecek olursak, yılın en iddialı iş birliği İtalyan lüks markası olan Gucci ile Alman spor giyim devi Adidas’tan geldi.
Adidas’ın var olan ikonik üç çizgisi, 70’ler Hollywood şaşaası ile Gucci kalıplarında yeniden hayat buluyor.
Bu iş birliği yıllarca konuşulacak demedi demeyin.