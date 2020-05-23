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Hande Can

Hande Can

hande@gouroux.com.tr

Sadeliğin ne kadar önemli olduğu anlaşıldı

23 Mayıs 2020

Şöyle bir etrafıma bakıyorum da herkes kişisel gelişime, enerjilere ve astrolojiye ciddi derecede kendini kaptırmış durumda.


YouTube’da yoga ve meditasyon videolarının tıklanma oranlarında dünya genelinde ciddi artış olmuş.
Peki bu kadar içe ve maneviyata dönmemizin sebebi sadece pandemi süreci mi?
Yoksa kendimize daha fazla tahammülümüz kalmadı mı?
Ya da ne kadar hırslı olduğumuzu, elimizdekiyle yetinmeyi bırakıp, bizde olmayanın peşine düşmekten helak olduğumuzu, bu uğurda kimleri kolaylıkla gözden çıkartabileceğimizi görüp kendimizden korkar mı olduk?
Bundan mı maneviyata, doğaya dönme çabamız?
Kendimizden daha zor durumda olanlara yardım etmekten mutlu olan, “Bu bana çok iyi geldi” diyen çok kişi tanıyorum.
Peki, bu zaten olması gereken bir şey değil miydi?
Bunun başka varyasyonu da var, “Sezonun en iyi kıyafetleri bende olsun, herkesten önce ilk ben giyeyim, o çantanın yeni rengi çıkmış o da olsun” diye kıyafete servet yatıranlar, benim her türlü kıyafetim varmış da, evde giyecek hiçbir şeyim yokmuş diye bocalamaya başladı.
Sadeliğin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte deneyimlemiş, birkaç kıyafetle hayatın sürebileceğini görmüş olduk.
Artık üste başa değil, yaşam alanlarımıza yatırım yapma zamanı geldi.
Yeni süreçte evinizi, çevrenizi, içinizi güzelleştirmeye bakın.
Bitkilerin ruhunuza nasıl iyi geldiğini, küçücük dokunuşlarla evinizin nasıl güzelleştiğini, doğru beslenmeyle vücudunuzun nasıl güzel şekil aldığını deneyimleyin. İnanın bana, çok daha mutlu olacaksınız.

Bunları yapın

◊ Pour La Bonte, Tohum Otizim Vakfı ve Bir Dilek Tut Derneği ile anlamlı bir projeye imza attı. Belli isimler tarafından tasarlanan bileklikler otizmli çocukların eğitim programı dahilinde çoğaltılacak ve satıştan elde edilecek gelirle, hayati hastalıklarla mücadele eden çocuklara umut olacak. Bundan daha güzel bayram hediyesi olabilir mi? Satın almak için www.muun.com.tr
◊ Vücut esnekliğinizi ve sınırlarınızı zorlayacağınız ashtanga yoga ile seneler içinde bambaşka bir felsefeye ve fiziğe sahip olabilirsiniz. Ama bunun için uzun bir beden yolculuğu ve sabıra ihtiyacınız olacak. Sonuçta hiçbir şey için geç değildir.
◊ Dr. Ayşegül Çoruhlu’nun Alkeli Diyet kitabını okumanızı tavsiye ederim. Sağlıklı beslenme-sağlıklı bir beden ilişkisini çok basit bir dille anlatmış Çoruhlu...
◊ Botanik kitapları alıp, evinizi bu kitaplardan edineceğiniz bilgilerle çok farklı hale getirebilirsiniz. Özellikle dev yapraklı Fil Kulağı, literatürdeki ismi “Colacasia” son zamanlardaki favori bitkim.

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