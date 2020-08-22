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Hande Can

Hande Can

hande@gouroux.com.tr

Pandemide anne olmak

22 Ağustos 2020

Okulların açılma tarihi yaklaştıkça aklıma sürekli YouTube’da çok popüler olan dört çocuklu İsrailli bir annenin, pandemi sırasında geçirdiği sinir krizi videosu geliyor.


Hem çalışıp, hem evi çekip çevirip, hem de online eğitim alan çocuklara göre her şeyi organize etmeye çalışmak...
Ne güzel geçen sene bu zamanlarda “Ay çok şükür okullar açılıyor” diye kendi aramızda gülme krizine girerdik.
Hele okulun ilk açıldığı gün yok mu?
Off şölen olurdu biz annelere, şölen.
Şimdi biz dışarıda çalışırken, çocukların evde online eğitim alması nasıl olacak bilemedim?
Kabus dolu günler geliyor yani.
Ne yalan söyleyeyim en erken sömestir sonrası yüz yüze eğitimin başlayacağını düşünüyorum.
Aklımda sürekli benim gibi yoğun çalışan annelerin özellikle evde yardımcısı yoksa bu sistemi nasıl oturtacakları var?
Ne yaptığımız toplantılardan hayır gelecek ne akıl işte olduğu için çocukların başında olmak mutlu edecek?
Yani demem odur ki Allah aşkına takın şu maskelerinizi de bitsin
bu çile.

Neye benzeyecek

12-16 Ekim tarihleri arasında Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul dijital ortamda yayınlanacak.
Sadece İstanbul değil tüm Fashion Week’ler ilk kez dijital olarak bizlerle buluşacak.
Defile ve lookbook çekimlerine çoktan başlandı.
Geleneksel defile ve podyum zamanlarını iple çektiğimiz günlerin yerini zorunlu dijitalleşmeye bırakmasından hiç hoşlanmıyorum.
Bana çok ruhsuz ve zorlama geliyor.
Bakalım moda haftalarının şaşaalarından, sokak modasından ve after party’lerinden uzak, kahve eşliğinde ayaklarımızı uzatarak izleyeceğimiz moda haftaları neye benzeyecek?

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