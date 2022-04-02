New York Metropolitan Müzesi’nde bir Türk

Dünyanın en büyük ve köklü müzelerinden New York Metropolitan, İslam sanatları bölümünün önemli projelerinden “Heirloom Project”i başlattı.
Proje kapsamında geleneksel el sanatları ve ustalığını takip etmek, tarihi teknikleri sürdürmek ve günümüze modernize etmek için dünyanın birçok yerinden zanaatkarlarla iş birliği yapıldı.
Projenin başında ise dünyaca ünlü ev tekstil tasarımcısı Madeline Weinrib var.
Weinrib, müzede yaptıklarını şöyle dile getiriyor:
“Bu proje için gelenekselliğin önemini vurgulamak adına tasarımın merkezine gelincik motifi koyduk. Farklı ülkelerdeki zanaatkarlardan kendi sanatları doğrultusunda tasarım yapmalarını istedik.”
Mücevher kategorisinde Begüm Özbaş Kısakürek ile İris Süloş Özbaşın’ın sahibi olduğu bir Türk markası olan Monapetra yer aldı.
Metropolitan’da yer almak hiç kolay bir şey değil. The MET galasıyla ünlü müze, tasarım ve moda dünyasının en prestijli, en uç noktasıdır.
Monapetra’nın bu kadar önemli bir projede yer almasıysa gurur verici. Boşuna demiyorum, “çok ama çok iyi markalarımız var.” Yavaş yavaş dünya çapında markalaşmaya doğru gidiyor olmamız gurur verici.
Tasarım dünyasında Türkiye’nin bilinirliği böyle tasarımcılarımız olduğu sürece artacak. Yıllardır üzerimize yapışmış olan “taklitçi” sıfatı Serena Uziyel, Charms Company, Common Leisure, Monapetra gibi markalar sayesinde “taklit edilen”e doğru evrildi. Bu da insanı çok mutlu ediyor.
Lüks, sokak stiliyle birleşti
Tüm bilinen kuralları değiştiren Z kuşağının etkisi birçok köklü markaya cesur adımlar attırmak zorunda bıraktı.
En yenisi ise ikonik Speedmaster Chronograph modeli ile bilinen Omega.
Omega, Swatch ile güçlerini birleştirerek lüksü sokak stiliyle birleştirdi ve çok doğru bir hamle yapmış oldu.
Bioceramic MoonSwatch, son zamanlardaki popüler iş birlikleri arasında yerini alacak. Ayrıca zor günler geçiren İsviçre saat endüstrisini ayağa kaldırmak için de çok akıllıca iş birliği. Koleksiyonda iki marka uzaydan etkilendi.
Güneş sisteminin merkezindeki dev yıldızdan ve onun yörüngesindeki en ufak gezegen 11 Swatch saat modelinde yer aldı. Saatler eğlenceli tasarımı ve nadiren görülmüş renkleriyle insana gördüğünden çok mutluluk veriyor.
Ben en çok “Görev Jüpiter” ile “Görev Dünya”yı beğendim. Farklı olmak isteyenler koleksiyona göz gezdirebilir. Özellikle yaz sezonunda yanına takacağınız renkli boncuk bilezikler ile kombinlerinizin demir başı olmaya adaylar.
New York Metropolitan Müzesi’nde bir Türk
Dünyanın en büyük ve köklü müzelerinden New York Metropolitan, İslam sanatları bölümünün önemli projelerinden “Heirloom Project”i başlattı.
Proje kapsamında geleneksel el sanatları ve ustalığını takip etmek, tarihi teknikleri sürdürmek ve günümüze modernize etmek için dünyanın birçok yerinden zanaatkarlarla iş birliği yapıldı.
Projenin başında ise dünyaca ünlü ev tekstil tasarımcısı Madeline Weinrib var.
Weinrib, müzede yaptıklarını şöyle dile getiriyor:
“Bu proje için gelenekselliğin önemini vurgulamak adına tasarımın merkezine gelincik motifi koyduk. Farklı ülkelerdeki zanaatkarlardan kendi sanatları doğrultusunda tasarım yapmalarını istedik.”
Mücevher kategorisinde Begüm Özbaş Kısakürek ile İris Süloş Özbaşın’ın sahibi olduğu bir Türk markası olan Monapetra yer aldı.
Metropolitan’da yer almak hiç kolay bir şey değil. The MET galasıyla ünlü müze, tasarım ve moda dünyasının en prestijli, en uç noktasıdır.
Monapetra’nın bu kadar önemli bir projede yer almasıysa gurur verici. Boşuna demiyorum, “çok ama çok iyi markalarımız var.” Yavaş yavaş dünya çapında markalaşmaya doğru gidiyor olmamız gurur verici.
Tasarım dünyasında Türkiye’nin bilinirliği böyle tasarımcılarımız olduğu sürece artacak. Yıllardır üzerimize yapışmış olan “taklitçi” sıfatı Serena Uziyel, Charms Company, Common Leisure, Monapetra gibi markalar sayesinde “taklit edilen”e doğru evrildi. Bu da insanı çok mutlu ediyor.
Lüks, sokak stiliyle birleşti
Tüm bilinen kuralları değiştiren Z kuşağının etkisi birçok köklü markaya cesur adımlar attırmak zorunda bıraktı.
En yenisi ise ikonik Speedmaster Chronograph modeli ile bilinen Omega.
Omega, Swatch ile güçlerini birleştirerek lüksü sokak stiliyle birleştirdi ve çok doğru bir hamle yapmış oldu.
Bioceramic MoonSwatch, son zamanlardaki popüler iş birlikleri arasında yerini alacak. Ayrıca zor günler geçiren İsviçre saat endüstrisini ayağa kaldırmak için de çok akıllıca iş birliği. Koleksiyonda iki marka uzaydan etkilendi.
Güneş sisteminin merkezindeki dev yıldızdan ve onun yörüngesindeki en ufak gezegen 11 Swatch saat modelinde yer aldı. Saatler eğlenceli tasarımı ve nadiren görülmüş renkleriyle insana gördüğünden çok mutluluk veriyor.
Ben en çok “Görev Jüpiter” ile “Görev Dünya”yı beğendim. Farklı olmak isteyenler koleksiyona göz gezdirebilir. Özellikle yaz sezonunda yanına takacağınız renkli boncuk bilezikler ile kombinlerinizin demir başı olmaya adaylar.