Moda sektöründe taşlar yerinden oynuyor

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Phoebe Philo’nun ayrılmasını üzerine “Celine’e ne olacak?” sorularına cevap bulmaya çalışırken Hedi Slimane’in kreatif direktörlüğe getirilmesi bomba etkisi yaratalı 7 yıl oldu. Kimisi için Phoebe Philo’nun ikonik tasarımlarının üzerine Slimane’in sıska kadın silüetine evrilmesi kabul edilemez bulunsa da geldiği yıldan itibaren Celine’in yıllık cirosunu iki katından fazlasına katlayan Slimane, geçtiğimiz günlerde görevinden ayrıldığını açıkladı.

Aynı gün ise hızlı bir basın açıklaması ile Phoebe Philo’nun Celine’deki görevi boyunca tasarım yardımcılığını yapan ve bu yılın başlarında Ralph Lauren’deki görevinden ayrılan Michael Rider göreve getirildiği duyuruldu.

Şu an kulislerde Hedi Slimane’ın Chanel’in kreatif direktörlüğüne getirileceği konuşuluyor. Bakalım bu dedikodular gerçek çıkacak mı?

Eğer doğruysa herkes kemerlerini bağlasın çünkü Karl Lagerfeld sonrası Chanel küllerinden doğacak ve yeniden arzu nesnesi haline gelecek demektir.

Bu sezon moda haftalarının sönük geçen koleksiyonları birçok modaseveri mutsuz etti.

Gucci’nin kreatif direktörlüğünden ayrılıp Pier Paolo Piccioli sonrası Valentino’yu devir alan Alessandro Michele ilk şovunda yargılamanın hız tanımadığı sosyal medyada korkunç bir linç yese de ters köşe bir koleksiyonla yeni Valentino kadınını tanıttı. Şimdi gözler ikinci koleksiyonunda.

Bir diğer endişe verici koleksiyon ise Maria Grazia Chiuri’nin harikalar yarattığı Dior’un son iki koleksiyonun sanki başka ellerden çıkmış gibi gözüken ve pek olumlu konuşulmayan tasarımları.

Kulisler yine Maria Grazia Chiuri’nin Dior’dan ayrılacağını ve başka bir modaevine geçeceğini konuşuyor.



1 MİLYAR DOLARLIK ORTAKLIK



Bünyesinde 75 lüks markayı barındıran LVMH Grubu’nda çok ciddi hamleler söz konusu. Son günlerde adından oldukça fazla söz ettiren grup sektörde kartları yeniden dağıtıyor gibi gözüküyor.

LVMH Grup ve Formula 1’in birlikte yayınladığı 10 sene sürecek yılın ortaklığı ise gündeme bomba gibi düştü. 2013 yılından beri Rolex’in resmi sponsorluğunda gerçekleşen Formula 1, tarihi bir hamle ile LVMH grubu ile yola devam etme kararı aldı.

Formula 1’in 75’inci yılına denk gelen 2025 sezonu ile başlayacak ortaklığın değeri ise 1 milyar dolar. Moda ve spor dünyasının oldukça yükselen değer olması ve Formula 1’in artan kültürel çekiciliği markaların iştahını kabarttığı açık ve net bir şekilde görülüyor.

Kıran kırana geçen geçen sponsorluk anlaşması yarışının galibinin LVMH Grubu’nun olması anlayacağınız üzere hiç de sürpriz değil.

“Moda, saatçilik, şarap ve alkollü içkiler gibi motor sporlarında başarıya giden yolda her ayrıntı önemlidir” diyen LVMH Grup İcra Kurulu Başkanı Bernard Arnault dünyanın dört bir yanındaki pistleri atölyeleri ile buluşturacak.

Bu sezonun en iyi sponsorluk anlaşması bakalım hangi Formula 1 sürücüsüne ait olacak? Çünkü bu tarihi anlaşma en çok onlara yaracakmış gibi gözüküyor.