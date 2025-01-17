Moda sektöründe patron kim: Yapay zekâ mı, insan gücü mü?

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Modaya yön veren tasarımcıların giderek azalması, ticari kaygı sebebiyle cesur tasarımların yerini satış odaklı modellere devretmesi, mağazalarda aynı ürünün yer alması alışveriş hevesini etkiliyorr.

Farklılaşmak isteyen ve aradığı ürünleri yurtdışındaki vintage mağazalanda bulmaya başlayanların sezon ürünleriyle bağı azaldı.

Mağazalar aynı, sosyal medya aynı, dünyanın her yerindeki influencer’ların giydiği, taktığı, taşıdığı ürünler aynı, dergi çekimleri aynı. Kreatiflik her geçen gün azalıyor.

Milyonların tüketmek için hazırolda beklediği günümüz dünyasında bu sarmaldan çıkışı sağlayacak devrim AI (yapay zekâ) olabilir mi?

Sektörün 1 numaralı sorunu herkesin bildiği üzere tekstil atıkları. Avrupa bu atıkları minimuma indirmek için kolları sıvamış durumda. Ama hızlı moda devi markaların yüksek adetteki sezon sayısı ve toplamı milyona vuran adetteki ürünleri var olmaya devam ettikçe, bu pek de mümkün gözükmüyor.

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Satın alma departmanlarının tasarımcı koleksiyonlarını ticari parçalara göre seçtiğini göz önünde bulundurursak konu “tavuk mu, yumurta mı” çıkmazına giriyor.

İnsan gücü ile ortaya çıkan ve değiştirilemeyen sonuç yıllardır aynı.

Peki AI odaklı programlar ile birlikte ilham, pazarlama ve üretim tek bir tuşla bir araya getirebilirse bu konu kökünden çözülür mü? Cevap kesinlikle evet.

Tekstil atıkları, elde kalan stoklar, zaman ve iş yükünden israf, minimum kişi ve üretim maliyeti ile ortaya çıkacak sonuç mükemmele yakın ama diğer taraftan da ürkütücü.

İşveren için müthiş ama çalışanlar ve birçok departman için aynı şeyi söyleyemiyorum. Yüzlerce marka, milyonlarca atık, binlerce replika tasarımlar için AI tünelin ucundaki ışık gibi duruyor ama çalışmak zorunda olan insanlar için de bir o kadar dezavantajlı.

Kontrol kimde?

Şu an bilinmeyen ve havada kalan birçok soru var.

AI üretici mi?

Üretimi hızlandıracak bir güç mü?

Tasarımcı mı?

İnsan beyninden daha akıllı, daha kusursuz, hata payı sıfır olan bir mekanizma karşısında insan gücü ne kadar ayakta durabilecek?

Maliyetler düşünce işveren daha ne kadar maaş ödemeye devam edecek?

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Mağazalardaki tasarımcı-satın alma departmanı arasındaki bitmeyen savaş son bulabilecek mi?

Daha gelişmiş algoritmalar ile modaya bakış istenilen yere getirilebilir mi?

O kadar havada kalan soru var ki... Hayatı bunun içinde geçen ve geçecek olan yeni nesil için bu sorular çok anlamsız olabilir, hatta sorgulamadan sistemin içinde yetişenlerin bu soruları sorma arzusu duyacaklarını bile düşünmüyorum ama bireysel üretimle yaşayan bizler için durum korkutucu.

Gözümüzün önünde bir devrim yaşanıyor.

Sürdürülebilirlik ve küresel iklim krizi adına güzel ama kontrol kimde?

Bu konu çok uzun ve derin.

Son zamanlarda birçok makale yayınlanıyor, onları takip etmenizi tavsiye ederim.

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İnsan beynine katma değer sağladıkları sürece AI müthiş bir buluş ama ya sonunda patron onlar olursa?

İşte bu kısım hepimizin tedirgin olduğu önemli bir nokta.

Bakalım zaman ne gösterecek...