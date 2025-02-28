Moda evlerinde yaprak dökümü devam ediyor

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Moda evlerinde rüzgâr bir türlü durulmuyor. Geldiği gibi gideni de, bir sezon sonra görevine son verilenleri de görmeye başladık.

Kreatif direktör görevi üstlenen, modaya yön veren isimler hangi markaya transfer olursa olsun görev süreleri şirket hisselerinin düşüş oranı kadar oynak.

Normalde en az 5 yıllık görev süreleri için imzalar atılırdı, fakat son 1.5 senedir oyuncu değişikliğini takip edemez olduk.

Bu, sektör için alışılmış bir durum değil. Marka hisseleri ciddi oranda düşüşte.

Karl Lagerfeld hayata veda etmemiş olsaydı, bu kriz ortamında hâlâ Chanel ve Fendi’de görevine devam edebilir miydi, çok merak ediyorum...

Sorun kreatif direktör ve moda evi DNA’sının tutmaması mı, tüketicinin alım gücünün düşmesi mi, yoksa arka tarafta daha farklı dengeler mi söz konusu, tam olarak açıklığa kavuşmuş değil...

Dior’un küllerinden doğmasını sağlayan Maria Grazia Chiuri’nin markadan ayrılması, Gucci’de görev süresi kısa süren ve bence yeterli şans verilmemiş Sabato De Sarno’nun gönderilmesi, Valentino ve Pierpaolo Piccioli gibi isimlerden oluşan liste o kadar uzun ki... Ben artık moda evi ve kreatif direktörü eşleşmesini takip edemez durumdayım.

Hedi Slimane nereye transfer olsa aynı look’ları moda evine taşıdığı için, Saint Laurent’e mi bakıyorum yoksa Celine’e mi anlamıyorum bazen.

Alessandro Michele’in aynı look’ları Gucci’nin hemen arkasından Valentino’ya taşıması gibi...

Modaya yön veren dahi isimler bir bir hayata veda ettikçe, sektörde taşlar yerine oturtulmaya devam ediyor ama bu yaprak dökümü en az birkaç sezon daha devam edecek gibi gözüküyor.

Trend alarmı

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Son birkaç sezondur “Ben buradayım” diyen denim midi etekler, bu sezonun en trend parçalarından biri olmayı başardı.

Denim eteği kombinlemek hiç kolay değildir, özellikle ayak bileği kalın olanların uzak durması gereken tasarımların başında gelir. Çünkü midi etekler, komple bacağı ön plana çıkarmasıyla ünlüdür.

Beyaz tişört, incili aksesuvarlar, slingback ayakkabı ve omuz çantası ile tamamlayarak son derece zarif bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Bahar aylarının kurtarıcısı olan bu stil için yavaş yavaş gardıroplarınızda hazine avına çıkabilirsiniz.

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Beyler müjde: Şeffaf ve doğal tırnaklar geri geldi!

Uzun, sivri ve renkli tırnaklara veda edildiği için nasıl mutlu olduğumu anlatamam.

Sonunda güzellik trendi, modada olduğu gibi doğallığı ve zarafeti ön plana çıkarıyor.

Temiz, bakımlı, kısa ve şeffaf bitişe sahip kusursuz tırnaklar geri geldi.

Z kuşağının bu trendi bir an önce benimsemesini sabırsızlıkla bekliyorum.

TikTok’a düşmesi an meselesi, sonrası yaşasın zarif eller dönemi.