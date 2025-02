Lüks markaların önlenemez düşüşü

Haberin Devamı

Ferragamo ve son zamanların dahi çocuğu olarak adlandırılan Jacquemus’un iflasın eşiğinde olduğu kulaktan kulağa dolaşmaya başladı.

Açıklanan raporlara bakacak olursak lükse olan talep küresel olarak yavaşlamış durumda. Tüketici etiket fiyatlarının yüksekliğinden hiç hoşnut değil.

Tedarik zinciri kırıldığından beri tasarım maliyetlerinde uçurumlar oluşmaya başladı.

Maliyetler o kadar artmış durumda ki, son tüketiciye gelene kadar çıkan rakamlar markanın çok kâr ettiğini düşündürüyor ama işin aslı öyle değil.

Mesela dünyanın en büyük lüks tüketim grubu içinde ikinci sırada gösterilen Kering’e bağlı Gucci’nin düşüşü tasarımcı değişimine rağmen bir türlü durdurulamıyor.

Nike tarihinde ilk kez yüzde 8 küçülme açıkladı. Bunların hepsi resmi rakamlar ama çok yakında bu açıklamalardan çok daha fazlasını okuyabiliriz.

Peki lüks markaların önlemez düşüşü devam edecek mi? Tüketim olması gereken yere gelmedikçe cevap kesinlikle evet.



AVM KÜLTÜRÜ FİTİLİ ATEŞLEDİ



AVM kültürü bu problemin fitilini ateşleyen en büyük etkenlerden birisi.

Dünyanın neresine giderseniz gidin 5 km içinde en az 3 büyük AVM ile karşı karşıya kalıyorsunuz ve bunların hepsi lüks markaların içinde bulunduğu devasa yapılar. Her markanın mağazaları doldurmak için yapmak zorunda olduğu tasarım adedini düşününce bu balonun bir noktada patlayacağını anlamak hiç zor değildi.

Arz talep dengesindeki orantısızlık, talebe yetemeyen ham madde sıkıntısı gibi sorunların ekonomik olarak bir kriz yaratacağını ön görmek için ekonomist olmaya da gerek yok zaten.

Tüketim hızını düşürmek, az ama öz parçalar ile kompakt bir yaşama evrilmek, modayı değil sürdürülebilirliği yaşam biçimi haline getirmek, doğa dostu kumaşları tercih etmek yani kısacası bilinçlenmek yapmamız gerekenlerin en başında geliyor.

Peki bu düşüşe çare arayan modaevleri bu ivmeyi gastronomi ile yavaşlatmaya mı çalışıyor?



LÜKS MODAEVLERİ, YEME-İÇME SEKTÖRÜNE ADIM ATTI



Dünya çapında lüks modaevleri yeme-içme sektörüne adım atmış durumda.

Dior’dan Ralph Lauren’e, Tiffany&Co’dan Prada’ya modaevleri şıklık ve lüksü gastronomi ile bir araya getiriyor.

Galeries Lafayette içinde yer alan son zamanların trend yeri olan Oursin, Jacquemus ve Caviar Kaspia ile yaptığı iş birliği ile adından fazla söz ettiriyor.

New York’un en güzel lokasyonunda yer alan Ralph Lauren’in çok sevdiğim konsepti Ralph’s Coffee tatlı ve o meşhur kahvesiyle rahat ama şık bir kafe olarak popülaritesini koruyor.

Tiffany&Co’nun amiral gemisi olan Fifth Avenue’daki mağazası içinde yer alan The Blue Box Cafe mevsime göre şekillendirdiği menüsüyle şıklığın sembollerinden.

Milano’da Fondazione Prada içinde yer alan Wes Anderson tarafından tasarlanan Bar Luce ise bir patisseri’nin en ikonik temsilcisi...

Bu liste uzar da gider.

Yeme içme sektörü, moda ile iç içe girmeye başladıysa bunu radara almakta fayda var. Bu iki dünyadan ortaya çıkacak fikirlerin tadının damağımızda kalacağı garanti ama daha da önemlisi bu iki sektörün evliliğinden çok farklı çocuklar ortaya çıkabilir. Mesela şimdiden aklıma çok güzel fikirler gelmeye başladı bile.

Bakalım bizde bu trendi hangi markalar takip edecek? Takipteyim.