×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarHande Can
Hande Can
Hande Can
Hande CanYazarın Tüm Yazıları

Lüks markalar zorda mı

#Hande Can#Kelebek#Yazar

Sınırlı sayıda, zor ulaşılabilir, kalitesiyle nesiller boyu devam eden, gelir düzeyi yüksek, küçük bir kesime hitap eden lüks tüketim markaları her geçen gün küçülme programı açıklamaya başladı.

Haberin Devamı

Normalde nesilden nesile geçmesi amaçlanan lüks tüketim ürünleri influencer’ların ve sosyal medyanın büyüsüne kapılmanın dezavantajlarını çok sert bir şekilde yaşamaya başladı.
Günümüzde telefon modelinden, kıyafete, aksesuvar trendlerinden, obje tasarımlarına kadar her şey çok hızlı bir şekilde değişim gösteriyor.
Sahip olduğunuzda yaşamanız gereken mutluluk hissi ekabinde yükselişe geçen başka bir trende sahip olmanın kaygısına yenik düşüyor.
Peki lüks tüketim markalarının bu düşüşte hiç mı payı yok?
Herkesle aynı anda görülen mücevherler, saatler, kıyafetler gerçek lüks tüketim kitlesini küstürmüş ve sistemden soğutmuş durumda.
Buna en güzel örnek ikonik Hermes çantalarının yıllar süren bekleme listelerinin yerini daha kolay ulaşılabilir hale gelmesi.
Pandemi sonrası hızlı bir şekilde artan etiket fiyatlarının aynı oranda kaliteye artış olarak yansıması gerekirken aksine düşüşe geçmesi tüketici için ise başlı başına bir sorun.
Acaba hızlı tüketimin, lükse kolay ulaşabilmenin ve pazarlama stratejilerinin değişme zamanı geldi mi?
Sınırlı sayıda ve ham madde sıkıntısından kaynaklı daha pahalı üretilen ürünler fiyatları itibarıyla herkesi yavaşlama moduna itmeye başlıyor.
Kısacası çok kısa bir süre içinde daha minimal, daha kompakt ve minimum parça ile maksimum kombin yapabileceğiniz gardıroba, eve daha doğrusu yaşam biçimine evrilme zamanı.
Aksi takdirde sahip olamamaktan kaynaklı duygu durumunuzda ciddi oranda artışlar kapıda.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ DE TEHLİKEDE

Dünya çapında lüks tüketime yönlendiren tüm sosyal medya fenomenleri de artık tehlike altında.
Markaların yaratmak istediği etkileşim politikası, lüks tüketim markaları gibi yavaş yavaş influencer’ların da sonunu getirmeye başlıyor.
Bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim.

#Hande Can#Kelebek#Yazar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu affetti

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Uyuşturucu ve kumar bağımlılığı tırmanıyor

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ

Ankara suikastının fotoğrafı Elton John Koleksiyonunda

 İHSAN YILMAZ
İHSAN YILMAZ

Teğmenler ‘cuntacı’, ‘darbeci’ değil suçlama…

 NEDİM ŞENER
NEDİM ŞENER

Trump gelse de krizleri çözse

 NİLGÜN TEKFİDAN GÜMÜŞ
NİLGÜN TEKFİDAN GÜMÜŞ
TÜM YAZARLARIMIZ