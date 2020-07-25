Lokal hareketler çoğalmalı

Önceden Türk markaları dendiğinde herkes kafasını çevirir, burnunu kıvırırdı.
Beğenseler bile tasarımcısının veya markasının Türk olduğunu öğrenince hemen yerine geri bırakılırlardı.
Çünkü Türk markaları taklitten öteye gidemezdi.
Ama artık gün geldi devran döndü.
Yurtdışında bilinen o kadar iyi markalarımız var ki.
Mesela Gül Ağış’ın tasarladığı Lug Von Siga, mesela Beste ve Merve Manastır’ın ayakkabı ve çanta markası Manu Atelier, mesela Seda Çeliktürk’ün tasarladığı Common Leisure, mesela Zeynep Tansuğ’nun tasarladığı Piece of White gibi daha onlarca marka sayabilirim.
Şimdi dünyanın en seçkin online alışveriş siteleri, en ünlü mağazaları bu markaların sadece kendilerinde satılması için özel anlaşmalar yapabilmek kendi içlerinde yarış halinde.
İnanın seramikten ayakkabıya, kıyafetten çantaya kadar çok ama çok iyi markalara sahibiz.
Tepeden tırnağa marka kıyafet giyen kadınlardan ziyade, Türk tasarımcılarına ait kıyafetleri kombinleyen kadınları daha çok seviyorum.
Çünkü bu markalardan alışveriş yapan kadınlar gerçekten bu işi bilen kadınlar.
Yerli seçkiler
Pandemi ve kur farkının kötüye gitmesi Türk tasarımcıların daha da parlamasına sebep oldu.
Karaköy’de eskiden beri sevdiğim ve yükselişlerini takip ettiğim Bey Karaköy’ün sahiplerinden Nil Ertürk “Lokal Hareketler” adı altında çok güzel bir oluşum başlattı.
Artık mağazada, yerli markaların seçkilerinden oluşan bir bölüm var.
Ben de bu sayede daha önce hiç bilmediğim markaları keşfetmenin keyfini yaşıyorum.
Özellikle Galataport projesi bittikten sonra bu oluşumun yabancılar tarafından da çok sevileceğini düşünüyorum.
Birlik olma duygusu
Bir yerli isim daha: Demet Müftüoğlu Eşeli...
Eşeli, “Kültürümüze Yolculuk” teması adı altında, Bodrum Maçakızı Otel’de ’74 Escape Store & Gallery’yi açtı ve Türk seramik sanatçılarıyla tasarımcılarını bir araya getirdi.
Pandemi sürecinin ardından birlik olma duygusu ile Türkiye’nin en yetenekli seramik sanatçıları ve zanaatkarları bu coğrafyadan çıkan yeni bir hikaye yazdılar.
Bu hikayenin tüm eserlerini de burada görebilirsiniz.
Butikte en sevdiğim markalardan olan Marche İstanbul’dan Rumisu’ya, Begum Khan’dan Anim Living’e, Gülsüm Uzel’den Mesut Öztürk’e kadar aklınıza gelen en iyi markaların olduğu olağanüstü bir seçki var.
İçeriye girdiğinizde gördüğünüz her parçayı alma isteğinden kaçmanız imkansız.
Lokal hareketler çoğalmalı
Önceden Türk markaları dendiğinde herkes kafasını çevirir, burnunu kıvırırdı.
Beğenseler bile tasarımcısının veya markasının Türk olduğunu öğrenince hemen yerine geri bırakılırlardı.
Çünkü Türk markaları taklitten öteye gidemezdi.
Ama artık gün geldi devran döndü.
Yurtdışında bilinen o kadar iyi markalarımız var ki.
Mesela Gül Ağış’ın tasarladığı Lug Von Siga, mesela Beste ve Merve Manastır’ın ayakkabı ve çanta markası Manu Atelier, mesela Seda Çeliktürk’ün tasarladığı Common Leisure, mesela Zeynep Tansuğ’nun tasarladığı Piece of White gibi daha onlarca marka sayabilirim.
Şimdi dünyanın en seçkin online alışveriş siteleri, en ünlü mağazaları bu markaların sadece kendilerinde satılması için özel anlaşmalar yapabilmek kendi içlerinde yarış halinde.
İnanın seramikten ayakkabıya, kıyafetten çantaya kadar çok ama çok iyi markalara sahibiz.
Tepeden tırnağa marka kıyafet giyen kadınlardan ziyade, Türk tasarımcılarına ait kıyafetleri kombinleyen kadınları daha çok seviyorum.
Çünkü bu markalardan alışveriş yapan kadınlar gerçekten bu işi bilen kadınlar.
Yerli seçkiler
Pandemi ve kur farkının kötüye gitmesi Türk tasarımcıların daha da parlamasına sebep oldu.
Karaköy’de eskiden beri sevdiğim ve yükselişlerini takip ettiğim Bey Karaköy’ün sahiplerinden Nil Ertürk “Lokal Hareketler” adı altında çok güzel bir oluşum başlattı.
Artık mağazada, yerli markaların seçkilerinden oluşan bir bölüm var.
Ben de bu sayede daha önce hiç bilmediğim markaları keşfetmenin keyfini yaşıyorum.
Özellikle Galataport projesi bittikten sonra bu oluşumun yabancılar tarafından da çok sevileceğini düşünüyorum.
Birlik olma duygusu
Bir yerli isim daha: Demet Müftüoğlu Eşeli...
Eşeli, “Kültürümüze Yolculuk” teması adı altında, Bodrum Maçakızı Otel’de ’74 Escape Store & Gallery’yi açtı ve Türk seramik sanatçılarıyla tasarımcılarını bir araya getirdi.
Pandemi sürecinin ardından birlik olma duygusu ile Türkiye’nin en yetenekli seramik sanatçıları ve zanaatkarları bu coğrafyadan çıkan yeni bir hikaye yazdılar.
Bu hikayenin tüm eserlerini de burada görebilirsiniz.
Butikte en sevdiğim markalardan olan Marche İstanbul’dan Rumisu’ya, Begum Khan’dan Anim Living’e, Gülsüm Uzel’den Mesut Öztürk’e kadar aklınıza gelen en iyi markaların olduğu olağanüstü bir seçki var.
İçeriye girdiğinizde gördüğünüz her parçayı alma isteğinden kaçmanız imkansız.