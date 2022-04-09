Sanatçıların, düşünürlerin ve stil ikonlarının takıldığı, işbirliği yaptığı ve konakladığı efsanevi sanat otellerinden ilham alan kurgusal moda destinasyonu Hotel Hennes, Bardia Zeinali’nin yönetmenliğinde H&M’in yeni sezon filmi olarak karşımıza çıkıyor.
Filmin başrolünde ise Gigi Hadid var. Estetiğin abartılı ve deneysel olduğu, hayallerin kurulduğu ve modanın kurallarının olmadığı bir yer olan Hotel Hennes, dev yıldızlar kadrosuyla izlenmesi gereken harika bir sezon tanıtım filmi olmuş.
Böyle filmleri izledikçe markaların en bütçeli fotoğraf çekimleri bile bana sıradan gelmeye başladı.
Sonunda bizim markalarımız da moda filmlerinin gücünün farkına varmaya başladı.
Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin’in Berrak Tüzünataç’la çektiği La Casa De Raisa Vanessa filminin üzerine Ece Sükan’la çektiği Blue Voyage filmi çıtayı yukarı taşımış durumda.
Bundan sonra sezon tanıtımlarının işi zorlaştı. Bakalım bu akımı takip eden bir diğer marka kim olacak?
Artık hızlı modanın sorgulandığı ve yavaşlamanın alkışlandığı bir dönemin içindeyiz. Özellikle pandemi sonrası moda endüstrisi kaçınılmaz değişimlere ayak uydurmak zorunda kaldı ve yepyeni reformlar içinde etik kavramı yeniden yorumladı. Daha doğrusu tepkiler yüzünden yorumlamak durumunda bırakıldı.
Çevre dostu koleksiyonlar, vegan deriler, sürdürülebilir kumaşlar günümüzün yeni moda lügatı oldu.
Peki bunlar gerçekten gezegen için daha mı iyi? Yoksa oyunun nesnelerinin değiştirip, aynı çarkın farklı versiyonunun illüzyonunu önümüze koyuyorlar?
Vegan doğrudan sürdürülebilir anlamına gelmiyor çünkü saf plastikten de yapılabiliyor. Kısacası çevresel bir bakış açısıyla modayı sorguladığımızda şüphesiz altı dolmayan birçok soru işareti ile karşılaşıyoruz.
Hayvan bazlı malzemeye kıyasla muadil materyaller tabii ki daha faydalı ama yine de tüketim hızı düşmediği sürece çözüme odaklanmak mümkün değil.
Mesela “hava güzelleşti, bahar geldi” modunuzla alışveriş girdabına girmeden önce elinizdekileri gözden geçirmeniz çok önemli. Aç karnına market alışverişine gidilmeyeceği gibi, yazlıkları çıkartıp elinizde olanları hatırlamadan yerine yenilerini lütfen koymayın. Unutmayın, kolektif bilinç önce bireysellikle başlar.
Kurgusal moda destinasyonu Hotel Hennes
Sanatçıların, düşünürlerin ve stil ikonlarının takıldığı, işbirliği yaptığı ve konakladığı efsanevi sanat otellerinden ilham alan kurgusal moda destinasyonu Hotel Hennes, Bardia Zeinali’nin yönetmenliğinde H&M’in yeni sezon filmi olarak karşımıza çıkıyor.
Filmin başrolünde ise Gigi Hadid var. Estetiğin abartılı ve deneysel olduğu, hayallerin kurulduğu ve modanın kurallarının olmadığı bir yer olan Hotel Hennes, dev yıldızlar kadrosuyla izlenmesi gereken harika bir sezon tanıtım filmi olmuş.
Böyle filmleri izledikçe markaların en bütçeli fotoğraf çekimleri bile bana sıradan gelmeye başladı.
Sonunda bizim markalarımız da moda filmlerinin gücünün farkına varmaya başladı.
Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin’in Berrak Tüzünataç’la çektiği La Casa De Raisa Vanessa filminin üzerine Ece Sükan’la çektiği Blue Voyage filmi çıtayı yukarı taşımış durumda.
Bundan sonra sezon tanıtımlarının işi zorlaştı. Bakalım bu akımı takip eden bir diğer marka kim olacak?
Artık hızlı modanın sorgulandığı ve yavaşlamanın alkışlandığı bir dönemin içindeyiz. Özellikle pandemi sonrası moda endüstrisi kaçınılmaz değişimlere ayak uydurmak zorunda kaldı ve yepyeni reformlar içinde etik kavramı yeniden yorumladı. Daha doğrusu tepkiler yüzünden yorumlamak durumunda bırakıldı.
Çevre dostu koleksiyonlar, vegan deriler, sürdürülebilir kumaşlar günümüzün yeni moda lügatı oldu.
Peki bunlar gerçekten gezegen için daha mı iyi? Yoksa oyunun nesnelerinin değiştirip, aynı çarkın farklı versiyonunun illüzyonunu önümüze koyuyorlar?
Vegan doğrudan sürdürülebilir anlamına gelmiyor çünkü saf plastikten de yapılabiliyor. Kısacası çevresel bir bakış açısıyla modayı sorguladığımızda şüphesiz altı dolmayan birçok soru işareti ile karşılaşıyoruz.
Hayvan bazlı malzemeye kıyasla muadil materyaller tabii ki daha faydalı ama yine de tüketim hızı düşmediği sürece çözüme odaklanmak mümkün değil.
Mesela “hava güzelleşti, bahar geldi” modunuzla alışveriş girdabına girmeden önce elinizdekileri gözden geçirmeniz çok önemli. Aç karnına market alışverişine gidilmeyeceği gibi, yazlıkları çıkartıp elinizde olanları hatırlamadan yerine yenilerini lütfen koymayın. Unutmayın, kolektif bilinç önce bireysellikle başlar.