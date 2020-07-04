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Hande Can

Hande Can

hande@gouroux.com.tr

Kadınlar susmuyor!

4 Temmuz 2020

Öfkenin verdiği kontrolsüzlükle, kendinden fiziksel olarak daha zayıf bir kadına şiddeti meşru görmek...


Dünyanın en iyi oyuncusu olsan bile insan olamadıktan sonra kaç yazar?
Dizi senaryolarına bakıyorsun, kadına fiziksel veya sözlü şiddet, erkek egemen bir hiyerarşi...
Okumuş kesime bakıyorsun, alkolün etkisinden kaynaklı şiddet... Bitmek bilmeyen farklı farklı varyasyonlarla kadınlara yaptığınız eziyetleri her gün okuyoruz.
Ünlü, ünsüz, okumuş, okumamış her türlü aciz erkeğin şiddetine dur diyen, onlara kafa tutan cesur kadınların sayısı her geçen gün artıyor.
Günlerdir Ozan Güven’in güzeller güzeli Deniz Bulutsuz’a uyguladığı kabul edilemez şiddeti okuyoruz. Darp fotoğrafları olayın boyutunu gözler önüne seriyor.
Kadınları küçümseme, örseleme, şiddet uygulama hakını nereden buluyorsunuz ey erkekler?
Hele ki çocuğu olan, halka mâl olmuş babalar? Bu mu sizin rol modelliğiniz?
Susmayın sevgili kadınlar! Deniz Bulutsuz gibi karşınızdaki kim olursa, mevkisi, ismi ne olursa olsun sakın susmayın! Bizler kapı gibi arkanızdayız. Sizin sesiniz olmaya hazırız, siz yeter ki siz susmayın!
“Jeffrey Epstein: Filthy Rich” belgeselini izlemeyenler için söylüyorum, kesinlikle izleyin. Hiçbir suç artık örtbas edilemiyor çünkü kadınlar karşılarındakinden korkmadan ayaklanmaya başladı.
İzlediğim günden beri suç ortağı olan sevgilisi Ghislaine Maxwell’in neden hâlâ elini kolunu sallaya sallaya dolaşabildiğini düşünüyordum, sonunda onun da tutuklanma haberi geldi.
Yani bir kadının korkmadan çıkardığı sesin ne boyutlara geldiği, karşısındakinden korkup sesini çıkartmayan her kadına örnek olmalı.
Kadına, çocuğa, hayvana şiddete artık bir son verin, çünkü sizin kaba kuvvetinizden, yozlaşmış ahlaksızlığınızdan, sapıklığınızdan bıktık.
Ama bundan sonra Gülse Birsel’in dediği gibi “Düşmeyen, dik duran kadınları hepinize teker teker alıştıracağız!”
Hadi bakalım hodri meydan!
#kadınaşiddetehayır

 

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