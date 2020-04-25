Bu yaz sokağa çıkabilecek miyiz?
Hadi çıktık diyelim sahil kıyısında, deniz sonrası arkadaşlarla toplaşıp uzun uzun oturduğumuz yemeklere gidebilecek miyiz?
Hadi gittik diyelim her canımız nefes almak istediğinde, yurtdışını geçtim Çeşme veya Bodrum’a gidebilecek miyiz?
Her şey düzeldi ve hepsine “evet” dedik diyelim.
Şimdi asıl soruyu soruyorum.
Bunları ekonomik olarak yapabilecek güce sahip olabilecek miyiz?
Bir sürü kriz atlattık ama hiç böyle bir krizle karşı karşıya kalmamıştık.
Dünya pandemiyi sağ salim atlatma peşinde ama yaralarını sarma kısmında nelerle karşı karşıya kalacağız orası henüz bilinmiyor.
Evlerimizde kaldığımız sırada bahar geldi.
Havalar ısındıkça algımız vaka sayılarından, sahil kesimlerine kaydı ama bu bahar havasıyla küçülmemiz gereken bir döneme girdiğimizi gözden kaçırıyoruz.
Durduğumuz ve kayıp yaşadığımız ciddi bir dönem var.
Bunu telafi etmek için çok çaba sarf etmemiz gerekecek.
O yüzden şimdiden plan yapmaya, yeni iş planı oluşturmaya başlamanın tam zamanı.
Bunu kötü bir şeymiş gibi algılamayın.
Aksine, hayatınızı küçülttükçe huzurunuz daha çok artıyor.
Omzunuzdaki yüklerden arındıkça hayat kaliteniz farklılaşıyor.
Mesela küçülmeye ilk olarak sosyal çevrenizden başlayın.
Sizi suiistimal eden, negatif enerji saçan, çıkarları doğrultusunda sizinle görüşen herkesi korkmadan çıkartın hayatınızdan.
İnsan detoksu yapın.
Sosyal medya detoksu yapın.
Gardırop detoksu yapın.
Sektörel detoks yapın.
Küçülebildiğiniz kadar küçülün. Az ama öz bir hayata geçiş yapın. Özellikle tüketim konusunda küçülün.
Birkaç öneri
◊ Gardırop detoksunun tam sırası.
2 sezon boyunca giymediğiniz kıyafetlerinizi bir daha giymeyeceğiniz için dolabınızdan çıkartabilirsiniz.
Gerçekten giyeceğiniz kıyafetlerinizi tutun, görmekten hoşlandığınız kıyafetlerinizi değil. Yeni bir kıyafet alacaksanız hemen gardırobunuzdaki mevcut kıyafetlerinizle 6 farklı kombin çıkartıp çıkartamayacağınızı düşünün. Çıkartamıyorsanız kesinlikle almayın.
◊ Vücut şeklinizi iyi analiz edin. Teninize yakışan ve yakışmayan renkleri öğrenin. Gereksiz, abartılı, trend ürünlerin büyüsüne kapılmadan klasik olacak parçaları almaya ve giymeye özen gösterin. Bunun dışında kalan her şeyi gardırobunuzdan çıkartın ama çıkarttığınız kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine vermeyi unutmayın.
◊ Arkadaşlarınızı eleyin. Zaten enerjiler değiştiğinden beri son iki sene içinde ister istemez eleme yapmak zorunda bırakıldık.
Bir geriye dönüp bakın, kimler kimler kendiliğinden gitmiş oldu değil mi? Şimdi kalanlar için de aynı şeyi yapın. Sizi yoran, üzen herkesle vedalaşın. Korkmayın 1 dost, gereksiz
10 arkadaştan
daha iyidir.
◊ Sosyal medyada size katkı sağlamayan, sırf kırılır veya ayıp olur diye zoraki tuttuğunuz tüm hesapları takipten çıkartın. Artık kimse için değil sadece kendiniz için bir şeyler yapın.
◊ Yüzünüze gülüp arkanızdan konuşan, size kötülük yapan, sizi aşağı çeken tüm sosyal çevrenizi eleyin. Yalnız kalmaktan korkmayın. Parazitlerinizden kurtulup küçüldükçe zenginliğinizde, iç huzurunuzda artacak.
İnsan detoksu
Bu yaz sokağa çıkabilecek miyiz?
Hadi çıktık diyelim sahil kıyısında, deniz sonrası arkadaşlarla toplaşıp uzun uzun oturduğumuz yemeklere gidebilecek miyiz?
Hadi gittik diyelim her canımız nefes almak istediğinde, yurtdışını geçtim Çeşme veya Bodrum’a gidebilecek miyiz?
Her şey düzeldi ve hepsine “evet” dedik diyelim.
Şimdi asıl soruyu soruyorum.
Bunları ekonomik olarak yapabilecek güce sahip olabilecek miyiz?
Bir sürü kriz atlattık ama hiç böyle bir krizle karşı karşıya kalmamıştık.
Dünya pandemiyi sağ salim atlatma peşinde ama yaralarını sarma kısmında nelerle karşı karşıya kalacağız orası henüz bilinmiyor.
Evlerimizde kaldığımız sırada bahar geldi.
Havalar ısındıkça algımız vaka sayılarından, sahil kesimlerine kaydı ama bu bahar havasıyla küçülmemiz gereken bir döneme girdiğimizi gözden kaçırıyoruz.
Durduğumuz ve kayıp yaşadığımız ciddi bir dönem var.
Bunu telafi etmek için çok çaba sarf etmemiz gerekecek.
O yüzden şimdiden plan yapmaya, yeni iş planı oluşturmaya başlamanın tam zamanı.
Bunu kötü bir şeymiş gibi algılamayın.
Aksine, hayatınızı küçülttükçe huzurunuz daha çok artıyor.
Omzunuzdaki yüklerden arındıkça hayat kaliteniz farklılaşıyor.
Mesela küçülmeye ilk olarak sosyal çevrenizden başlayın.
Sizi suiistimal eden, negatif enerji saçan, çıkarları doğrultusunda sizinle görüşen herkesi korkmadan çıkartın hayatınızdan.
İnsan detoksu yapın.
Sosyal medya detoksu yapın.
Gardırop detoksu yapın.
Sektörel detoks yapın.
Küçülebildiğiniz kadar küçülün. Az ama öz bir hayata geçiş yapın. Özellikle tüketim konusunda küçülün.
Birkaç öneri
◊ Gardırop detoksunun tam sırası.
2 sezon boyunca giymediğiniz kıyafetlerinizi bir daha giymeyeceğiniz için dolabınızdan çıkartabilirsiniz.
Gerçekten giyeceğiniz kıyafetlerinizi tutun, görmekten hoşlandığınız kıyafetlerinizi değil. Yeni bir kıyafet alacaksanız hemen gardırobunuzdaki mevcut kıyafetlerinizle 6 farklı kombin çıkartıp çıkartamayacağınızı düşünün. Çıkartamıyorsanız kesinlikle almayın.
◊ Vücut şeklinizi iyi analiz edin. Teninize yakışan ve yakışmayan renkleri öğrenin. Gereksiz, abartılı, trend ürünlerin büyüsüne kapılmadan klasik olacak parçaları almaya ve giymeye özen gösterin. Bunun dışında kalan her şeyi gardırobunuzdan çıkartın ama çıkarttığınız kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine vermeyi unutmayın.
◊ Arkadaşlarınızı eleyin. Zaten enerjiler değiştiğinden beri son iki sene içinde ister istemez eleme yapmak zorunda bırakıldık.
Bir geriye dönüp bakın, kimler kimler kendiliğinden gitmiş oldu değil mi? Şimdi kalanlar için de aynı şeyi yapın. Sizi yoran, üzen herkesle vedalaşın. Korkmayın 1 dost, gereksiz
10 arkadaştan
daha iyidir.
◊ Sosyal medyada size katkı sağlamayan, sırf kırılır veya ayıp olur diye zoraki tuttuğunuz tüm hesapları takipten çıkartın. Artık kimse için değil sadece kendiniz için bir şeyler yapın.
◊ Yüzünüze gülüp arkanızdan konuşan, size kötülük yapan, sizi aşağı çeken tüm sosyal çevrenizi eleyin. Yalnız kalmaktan korkmayın. Parazitlerinizden kurtulup küçüldükçe zenginliğinizde, iç huzurunuzda artacak.