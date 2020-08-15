Kate Moss, Madonna gibi ikonik kadınların son hallerinin çekiştirildiği farklı ortamlarda tesadüf eseri bulundum.
“Kate Moss’un göbeğini gördün mü?”, “Kadın neydi ne olmuş”tan tutun da “Madonna ne hale gelmiş peki”, “Ahh yazık, mahvetmiş kendini” gibi devam eden bir sürü cümle duydum...
Bahsettiğimiz isimler, 17 yaşlarından itibaren bildiğimiz, dünyaya mal edilmiş güzelliğe ve başarıya sahip en önemlisi de artık 45 olmuş kadınlar.
Hâlâ aynı kalmasını nasıl bekleyebiliriz ki? Ben küçüktüm Kate Moss vardı, 40 yaşıma geldim hâlâ var. Nasıl putlaştırmışsak artık onları, göbekli, sarkık yüzlü görmek bizler için kabul edilemez bir fikre dönüşmüş.
Hayat, kadınlara çok acımasız bu bir gerçek ama kadınların kadınlara yaptığını da anlamak mümkün değil.
Diğer taraftan erkekleri ele alalım, sakallarının altına gizledikleri sarkıklıkları, çizgileri, yaşlanma ibareleri bizimle hiç adil savaşmıyor. Halı altına süpürülen tozlar gibi tüm yaşı sakallarının altına süpürüp hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorlar.
Hele bir de kır saçlarının hepsine yakışması durumu yok mu? İşte o daha da sinir bozucu. Sadece yaşlanma konusunda bizden şanslı oldukları kesin.
Moda Operandi’deki Türk markası
Geçen yazılarımda Türk tasarımcılarının dünyada rüştünü ispatladıklarını yazmıştım.
Bir güzel haber de Begüm Yalçın’ın markası Charms Company’den geldi.
Çok özel ve elit marka seçkisinden oluşan dünyanın en prestijli sitesi Moda Operandi’de Charms Company tasarımları satılmaya başlandı.
O kulvarda ayakta durmak hiç kolay değil, tüm zorlukların başarıyla üstesinden gelip, oralardan bize el sallayan markalarımızla gerçekten gurur duyuyorum.
Biz buradan sahip çıkıp desteklemeye devam ettikçe, yurtdışında bizi temsil edecek daha çok fazla marka olacağını düşünüyorum.
İlk defa erkekler, bizlerden 1-0 önde
Kate Moss, Madonna gibi ikonik kadınların son hallerinin çekiştirildiği farklı ortamlarda tesadüf eseri bulundum.
“Kate Moss’un göbeğini gördün mü?”, “Kadın neydi ne olmuş”tan tutun da “Madonna ne hale gelmiş peki”, “Ahh yazık, mahvetmiş kendini” gibi devam eden bir sürü cümle duydum...
Bahsettiğimiz isimler, 17 yaşlarından itibaren bildiğimiz, dünyaya mal edilmiş güzelliğe ve başarıya sahip en önemlisi de artık 45 olmuş kadınlar.
Hâlâ aynı kalmasını nasıl bekleyebiliriz ki? Ben küçüktüm Kate Moss vardı, 40 yaşıma geldim hâlâ var. Nasıl putlaştırmışsak artık onları, göbekli, sarkık yüzlü görmek bizler için kabul edilemez bir fikre dönüşmüş.
Hayat, kadınlara çok acımasız bu bir gerçek ama kadınların kadınlara yaptığını da anlamak mümkün değil.
Diğer taraftan erkekleri ele alalım, sakallarının altına gizledikleri sarkıklıkları, çizgileri, yaşlanma ibareleri bizimle hiç adil savaşmıyor. Halı altına süpürülen tozlar gibi tüm yaşı sakallarının altına süpürüp hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorlar.
Hele bir de kır saçlarının hepsine yakışması durumu yok mu? İşte o daha da sinir bozucu. Sadece yaşlanma konusunda bizden şanslı oldukları kesin.
Moda Operandi’deki Türk markası
Geçen yazılarımda Türk tasarımcılarının dünyada rüştünü ispatladıklarını yazmıştım.
Bir güzel haber de Begüm Yalçın’ın markası Charms Company’den geldi.
Çok özel ve elit marka seçkisinden oluşan dünyanın en prestijli sitesi Moda Operandi’de Charms Company tasarımları satılmaya başlandı.
O kulvarda ayakta durmak hiç kolay değil, tüm zorlukların başarıyla üstesinden gelip, oralardan bize el sallayan markalarımızla gerçekten gurur duyuyorum.
Biz buradan sahip çıkıp desteklemeye devam ettikçe, yurtdışında bizi temsil edecek daha çok fazla marka olacağını düşünüyorum.