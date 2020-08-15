Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Hande Can>İlk defa erkekler, bizlerden 1-0 önde
"Hande Can" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Hande Can" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Hande Can

Hande Can

hande@gouroux.com.tr

İlk defa erkekler, bizlerden 1-0 önde

15 Ağustos 2020

Kate Moss, Madonna gibi ikonik kadınların son hallerinin çekiştirildiği farklı ortamlarda tesadüf eseri bulundum.

“Kate Moss’un göbeğini gördün mü?”, “Kadın neydi ne olmuş”tan tutun da “Madonna ne hale gelmiş peki”, “Ahh yazık, mahvetmiş kendini” gibi devam eden bir sürü cümle duydum...
Bahsettiğimiz isimler, 17 yaşlarından itibaren bildiğimiz, dünyaya mal edilmiş güzelliğe ve başarıya sahip en önemlisi de artık 45 olmuş kadınlar.
Hâlâ aynı kalmasını nasıl bekleyebiliriz ki? Ben küçüktüm Kate Moss vardı, 40 yaşıma geldim hâlâ var. Nasıl putlaştırmışsak artık onları, göbekli, sarkık yüzlü görmek bizler için kabul edilemez bir fikre dönüşmüş.
Hayat, kadınlara çok acımasız bu bir gerçek ama kadınların kadınlara yaptığını da anlamak mümkün değil.
Diğer taraftan erkekleri ele alalım, sakallarının altına gizledikleri sarkıklıkları, çizgileri, yaşlanma ibareleri bizimle hiç adil savaşmıyor. Halı altına süpürülen tozlar gibi tüm yaşı sakallarının altına süpürüp hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorlar.
Hele bir de kır saçlarının hepsine yakışması durumu yok mu? İşte o daha da sinir bozucu. Sadece yaşlanma konusunda bizden şanslı oldukları kesin.

Moda Operandi’deki Türk markası

Geçen yazılarımda Türk tasarımcılarının dünyada rüştünü ispatladıklarını yazmıştım.
Bir güzel haber de Begüm Yalçın’ın markası Charms Company’den geldi.
Çok özel ve elit marka seçkisinden oluşan dünyanın en prestijli sitesi Moda Operandi’de Charms Company tasarımları satılmaya başlandı.
O kulvarda ayakta durmak hiç kolay değil, tüm zorlukların başarıyla üstesinden gelip, oralardan bize el sallayan markalarımızla gerçekten gurur duyuyorum.
Biz buradan sahip çıkıp desteklemeye devam ettikçe, yurtdışında bizi temsil edecek daha çok fazla marka olacağını düşünüyorum.

 

X
Hande Can Hande CanTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Günün karikatürüM.Kutlukhan Perker Günün karikatürü14.08.2020
ALS Hastalığını engellemeyi amaçlayan bir ilaç üzerinde çalışılıyorAyşegül DOMANİÇ YELÇEALS Hastalığını engellemeyi amaçlayan bir ilaç üzerinde çalışılıyor14.08.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.