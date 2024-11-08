İkinci el kıyafet giymek ayıp mı?

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Sürdürülebilirlik konusuna verilen önem yeterli olmasa da ikinci el mağaza sayısının artması, sürdürülebilir moda tüketimine giden yollardan biri olarak kabul ediliyor.

Türkiye’ye bakacak olursak ikinci el kıyafet satın almak pek yaygın değil.

Hatta gruplar içinde kısık sesle söylenecek kadar, kişiyi yanlış bir şey yapmış hissi verecek kadar tedirgin ediyor.

Bu, ülkelerin eğitimiyle doğru orantılı.

Avrupa ve gelişmiş diğer ülkelere baktığınız zaman döngüsel ekonomi çok önemli bir yer kaplar.

Garaj satışları, bit pazarları, vintage marketler, vintage butikler, ikinci el satış siteleri, ikinci el pazarlar bambaşka ve renkli bir dünyadır.

Stil kodlarının ilk oluştuğu yerler oralardır.

Son derece kıymetli bir parçayı ikinci el bulabilmenin keyfi büyük ödülü kazanmış gibi keyif verir size.



ZAMANSIZ GARDIROP İÇİN UÇUK RAKAMLAR HARCAMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ



Mesela ben, sezonda absürt yükseklikte fiyat etiketine sahip ikonik bir Chanel ceketi, The Real Real’dan şu an yerli markalardan alabileceğiniz tek bir ceket fiyatından daha uygun fiyata aldım.

Bu yaptığım ayıp mı peki?

“Üzerindeki çok güzelmiş, nereden aldın” diye soranlara sesimi alçaltarak veya kimse duymasın diye kulağına fısıldayarak mı söylemeliyim?

Kesinlikle hayır. Aksine yüzümde kocaman bir neşe ifadesiyle, gözlerim parlayarak söylemeliyim ikinci el siteden aldığımı.

Zamansız gardırop için illaki uçuk rakamlar harcamak zorunda değilsiniz.

Özellikle fiyat kavramını kaybettiğimiz bu dönemde hiç değilsiniz.

Size o ürünü, o fiyata aldırabilmek için nereye baksanız o arzu nesnesi haline getirilmeye çalışılan ürünü görüyorsunuz.

Ufak bir tüyo vereyim.

Hızlıca değişen trend ürünlere aldırış göstermeyin, çünkü ne kadar çok kişide görüyorsanız o trend o kadar hızlı yok olup gidecek demektir.

Bu bir çanta da olabilir, çok hoş bir kıyafet de. Anlayacağınız tek bir fotoğraf karesinden ibaret olan trend ürünlerin, sizi tüketimin girdabına sokmaktan başka bir amacı yok.

O sistemin dışına çıkıp, fotoğraf karesinin ilhamı olmak istiyorsanız bilinçli ve stil sahibi tüketici olmak vereceğiniz en büyük cevaptır.



UTANÇ DEĞİL AYRICALIK



Son zamanlarda Hollywood yıldızlarının ve dünyaca ünlü modellerin kırmızı halıda “arşiv” adı altında eski sezona ait defile parçalarının veya ikonik elbiselerin giydirilmesi sizce bir tesadüf mü?

Kaynakları tükenmeye başlayan moda sektörü, sürdürülebilirlik adına tüketiciyi yavaş yavaş arşiv koleksiyonu, döngüsel ekonomi, ikonik elbise sıfatları altında ikinci ele yönlendirme adımlarına başlıyor.

Bunları giymenin utanç değil, ayrıcalık olduğunu, hatta asıl o parçaların arzu nesnesi olduğunu benimsetmeye çalışıyorlar.

Özellikle ilham verenlerdenseniz en çok sizin sesinizin çıkması gerekiyor.

İlham vermek, öncü olmaktır.

Herkesin içinde ‘ben ikinci el kıyafet giyebiliyorum’ demektir.

Ben son derece rahat ve aldıklarımdan gururlu bir şekilde, büyük bir zevkle giyiyorum o ürünleri.

Ve diyorum ki ikinci el giymek ayıp değildir tam aksine işini daha iyi bilmektir.

Herkese tavsiye ederim.

Gerçekten o dünyaya adım attığınızda çok değerli bir vaha ile karşı karşıya kalacaksınız.