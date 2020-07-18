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Hande Can

Hande Can

hande@gouroux.com.tr

Hayaller Capri gerçekler daha güzel

18 Temmuz 2020

Pandemi yüzünden yurtdışına gidemeyenlerin serzenişleri devam ededursun, ben bu yaz ülkeme bir kere daha âşık oldum.

Dünyanın birçok noktasını görmüş biri olarak söyleyebilirim ki gerçekten cennet ama kesinlikle değerini bilmediğimiz ve her toprağı karış karış sömürülmüş bir ülkede yaşıyoruz.

Tekne sahipleri çoğunlukla Hisarönü körfezinde demirlemiş olmalarına rağmen Yunan adalarına gidemedikleri için mutsuz.

Bizim koylarımızla asla kıyas kabul edilemez olduğu halde.

Gün batımı için Santorini’ye gitmeyi seven çok fazla kişi tanıyorum, ama farkında bile değiller ki Bodrum’daki Allium Villas Resort’te izlenen gün batımı Santorini’den çok daha güzel.

Urla’nın Toscana’dan farkı yok.

Arabayla giderken geçtiğiniz yollarda kendinizi Güney Fransa’da hissediyorsunuz.

Aynı yolu diğer ülkelerde yapsak kendimizi kaybederiz ama elimizin altında olunca neden değerini bilemiyoruz?

Veya yabancı ülkelere gittiğimizde yaşadığımız hayranlık kendi ülkemize gelince neden aynı tadı vermiyor?

İlk kez bu yaz kapılar kapalı olunca kıyas yapmaya başladım ve inanın bizim ülkemiz cennet çünkü farklı ülkerlerde hayranlık uyandıran yerleri tek çatı altında yaşayabiliyoruz.

Bence bu yaz gittiğiniz yerleri bir kere daha değerlendirin ve “Hayaller Capri, gerçekler daha güzel” ifadesini gittiğiniz yerlere göre türetin.

İşte size Türkiye’de olduğu halde, kendinizi yurtdışında hissetmenizi sağlayacak ve kesinlikle gidilmesi gereken bazı lokasyonlar:

Santorini yerine Bodrum’daki Allium Villas Resort

Toscana yerine Urla’daki Manej Urla

Provence yerine Isparta’daki Kuyucak Köyü

Sardinya yerine Bozcaada

Güneydoğu Asya yerine Simurg Inn

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