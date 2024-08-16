H&M ve Anamika Khanna iş birliği

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Hindistan’ın geleneksel silüetlerini çağdaş terzilikle yeniden yorumlayan Khanna, kadın, erkek, mücevher ve aksesuvardan oluşan göz alıcı bir koleksiyonla karşımıza çıkıyor.

Canlı renkler, çekici desenler, elle işlenmiş detaylardan oluşan koleksiyon hoş stillerle dolu.

Geleneksel, asimetrik veya iki parçadan oluşan etek ve üstler, kaftanlar, ipek pijamalar ve aksesuvarların ön planda olduğu zarif ve giyilebilir harika bir koleksiyon ile karşı karşıyayız.

Anamika Khanna, H&M ile iş birliği için şöyle diyor:

“Hint modasının, dünyanın geri kalanı tarafından yorumlandığında hep kaybolduğunu hissettim. Çoğu zaman modamız, kültür, el sanatları mirası ve kumaş terziliği açısından ‘kostüm’ olarak görülüyor ya da yeterince giyilebilir veya modern değil. Her şey çok değişti. H&M ile hazırladığımız bu koleksiyon, Hintli bir şeyi alıp küresel ve çağdaş hale getirmeme olanak tanıyor.”

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Hazırlanan koleksiyon, 5 Eylül’de satışta olacak.

Özellikle geri dönüştürülmüş metalden oluşan göz kamaştırıcı detaylar, Hindistan’da yerel olarak üretilmiş küpe, kalın bilezik ve kolyeler koleksiyonun en alınması gereken parçaları. Benden söylemesi...