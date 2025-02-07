Güzel haber: Güzellik algısı değişiyor

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Artık uzun ve sivri tırnaklar demode, temiz, kısa ve küt tırnaklar yeniden başrolde.

Saçlarda da doğal görünümlü modellere yönelim başlamış durumda.

2025, birçok yönden cesaret ve kişisellik yılı.

Sıradanlıktan çıkma cesaretini gösterenler, doğallığa dönüşle mutluluğu yakalamaya başladıklarını söylüyor.

Herhangi bir mekânda oturanlara uzaktan baktığımızda kimin kim olduğunu ayırt edemez hale geldik. Herkes birbirinin kopyası! Ama artık doyuma ulaşılmaya başlandı. Kadın-erkek herkes özüne dönmek, kendi stiline yönelmek istiyor.

Anlayacağınız “aynılık cehennemi”nden kaçış başladı.

Kişisel gelişim kitaplarının okunma oranında az da olsa artış görülmeye başlanmış.

Göz açıp kapayıncaya kadar değişen trendlere yetişme dürtüsü, normal olarak akabinde bıkkınlık getirdi.

Mağazaları dolaştığımda neler olduğundan çok alışveriş yapanların nelere yöneldiklerine bakıyorum.

Sosyal medyada herkesin üzerinde görmeye aşina oldukları modellere bakıp sonrasında daha farklı modellere yönelenlerin sayısı hiç de az değil.

Aslında değişikliğin formülü aksesuvarlarda gizli. Bir kıyafeti aynılıktan çıkarmak inanın zor değil. Tek yapmanız gereken herkesin baktığı noktadan uzaklaşıp kendi dilinizi uyarlayabilmek.

Kendinizi sıradanlıktan ancak kendiniz çıkarabilirsiniz.

Kıyafetlere kendi yorumunuzu katmaktan çekinmeyin. Biraz cesaretle ve renkli dokunuşlarla neler yaratabileceğinize inanamayacaksınız.

Tek yapmanız gereken, herkesin durduğu “Acaba ne derler?” eşiğinden atlayabilmek.

Mesela havalar aşırı derecede soğudu. Rengarenk giyinmenin tam sırası. Upuzun atkıları boynunuza veya paltonuzun üzerine dolayıp, neon renklerde bere takmak bile sıradanlıktan çıkmanız için yeterli.

Siyah giyinmek kolayınıza mı geliyor, o halde pantolonunuzun altına çok renkli bir çorap giymek güzel bir fikir olmaz mı? O komik ve renkli çoraplar sadece düşmanları ayağınıza baktırmakla kalmaz, dostlarınızın algısını da neşeli çoraplarınıza çeker.

Dediğim gibi güzellik algısı değişiyor. “Neden böyle giyindin?” diye sorma cüretini gösterenlere “Canım öyle istedi” cevabını verebilme cesareti hemen arkasında özgüveni de getiriyor.

Bu karanlık günlerde kendi ışığıyla parlayabilmek, inanıyorum ki herkese çok iyi gelecek.

Küçük adımların tüm stilinize yansıması dileğiyle...