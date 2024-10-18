Geçiş dönemine hazır mıyız?

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Şehrin çılgın temposu, kışa adaptasyonu zorluyor.

Bir elimizde şemsiye, diğer elimizde yağmurluk, giysen bir dert, giymesen başka dert olan kıyafetler...

Hasta olmadan bu süreci şık bir şekilde atlatmak elimizde.

Lahana mevsimine hazırsanız başlıyorum.

Bu geçiş döneminin en zor yanı genellikle kombin yapabilme kabiliyetinin düşmesidir. Yaz aylarının o güzelim renkli dünyasının üzerine kat kat giyinmek hiç kolay değil.

Hem üşümemek hem de biz kadınların şık gözükme arzusu bir araya gelince ortaya ilk haftalarda mutsuzluk kaynağı stiller çıkabilir.

Bunu ortadan kaldırmak aslında kolay.

Küçük tüyolar hayatı kolaylaştırabilir.

Bu dönemin en önemli özelliği kat kat giyinmek. Ve bu katlar arasında en kilit parça ceketler.

İnce bir kazak üzerine giyebileceğiniz ceketler hem kurtarıcınız olacak hem de gündüzden akşama geçişinizi kolaylaştıracak.

Mesela lacivert mini bir etek, gri melanj ince bir triko ve üzerine giyeceğiniz lacivert blazer ceket, şık bir aksesuvarla tamamlandığında hem işyerinde hem de iş sonrası yapılacak programlar için ideal bir kombin olacaktır.

Katmanlı giyimi güzel yazlık ince askılı bir elbise ve üzerine giyeceğiniz uzun hırkayla da çeşitlendirebilirsiniz.

Artık sandaletlerle vedalaşma ve maalesef bot ve çizmeyle barışma zamanı. Çünkü katmanlı giyimin bir diğer kilit parçası da botlar.

Külotlu çorap için henüz erken ama çorapsız bot giymenin tam zamanı.

Oldukça kısa sürecek bu haftaları iyi değerlendirin derim yoksa benim gibi çok üşüyen biriyseniz soğuk havalarda çorapsız dolaşmak imkânsıza yakın olacaktır.

Özellikle kovboy çizmeleriyle sezona damganızı vurabilirsiniz.

Etek ve elbise altına giyerek boho stilin öncüsü kombinler ortaya çıkarmanız çok kolay. Mini bir elbise, üzeri uzun bir ceket ve altına kovboy çizmesi müthiş bir seçenek olabilir.

Diğer kilit parçası ise büyük ve desenli paşminalar. İster ceket üzerine ister elbise üzerine çeşitli bağlama teknikleri ile kombininizde kullanabileceğiniz şallar ısınmanızı kolaylaştıracağı gibi, stilinizi de ön plana çıkartacak.

Tek ton giyinip üzerinize canlı renkte dolayacağınız şal ile farklılık yaratmak elinizde.

Geçiş döneminde kat kat giyinmek sizi tedirgin etmesin. Uyumsuzluğun uyumundan, mix&match oyunlarına kadar birçok farklı stil yaratabilirsiniz.

Tek yapmanız gereken korkmadan kendi oyun alanınızı yaratmak.

Havalar soğudukça bunu yapabilme imkânınız azalacağı için şimdi tüm yaratıcılığınızı kullanmanın tam zamanı.