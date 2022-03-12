Fashion Week İstanbul için geri sayım başladı

2009’dan beri Türk modasının ve tasarımcılarının dünya çapında başarılar elde etmesi ve farkındalık yaratmaları için büyük bir özveriyle bu günlere kadar gelen, geçen üç sezondur dijital olarak hayatımızda olan Fashion Week İstanbul, 15-18 Mart tarihleri arasında dijitalle fizikseli bir araya getiren yeni hibrit kurgusu ile Soho House İstanbul’da gerçekleşecek.
Fashion Week İstanbul, dijital deneyimini İstanbul’un kültürel ve tarihi cazibesiyle birleştirirken, haftaya yayılacak fiziksel alanlarda ise farklı kurgular halinde moda filmlerinin gösterimleri, koleksiyon sunumları ve defileler gerçekleşecek.
Türkiye’nin markalaşmasında büyük katkısı olan moda haftasının en büyük misyonu, Türk modasının uluslararası platformlarda bilinirliğini sağlamak...
Peki bu yeterli mi, kesinlikle değil!
Her moda haftasının arkasında büyük emekler, çok güzel koleksiyonlar ve ciddi yatırım maliyetleri söz konusu.
Fakat yabancı satın alımcılar Fashion Week İstanbul’a gelmediği ve sipariş vermediği sürece tasarımcılarımız ne kadar kendi başına koleksiyonlarını döndürebilir, tartışılır.
Her moda haftasında, İstanbul Moda Haftası’nın, New York, Paris, Milano’dan farkı sorulur. Bu elma ile armutu karıştırmaktan farksız.
Yurt dışında her şovun arkasında çok ciddi yatırım yapan sponsorlar var.
Tüm dünyanın konuştuğu dev bir sektörü, kendi yağı ile kavrulmaya çalışan İstanbul
Moda Haftası ile karşılaştırmak büyük bir yanlış. Bu seneki katılımcıların listesini gördüm. Bu kadar büyük ekonomik kriz, üretim zincirinin kırılmasından kaynaklı kumaş bulmakta zorlanma ve artan maliyetler karşısında moda haftasına 20’ye yakın farklı tasarımcının katılım göstermesi bile büyük bir özveri.
Bu sezon İstanbul Fashion Week kapsamında defile yapmayacak olan Özgür Masur, Hakan Yıldırım, Özlem Kaya, Mehtap Elaidi gibi büyük isimleri aradı gözlerim.
Koleksiyonunu merak ettiğim birçok güçlü isim var.
Heyecanla 15 Mart’ı bekliyorum. Şimdiden tüm tasarımcılara ve emeği geçen herkese bol şanslar.
Fashion Week İstanbul için geri sayım başladı
2009’dan beri Türk modasının ve tasarımcılarının dünya çapında başarılar elde etmesi ve farkındalık yaratmaları için büyük bir özveriyle bu günlere kadar gelen, geçen üç sezondur dijital olarak hayatımızda olan Fashion Week İstanbul, 15-18 Mart tarihleri arasında dijitalle fizikseli bir araya getiren yeni hibrit kurgusu ile Soho House İstanbul’da gerçekleşecek.
Fashion Week İstanbul, dijital deneyimini İstanbul’un kültürel ve tarihi cazibesiyle birleştirirken, haftaya yayılacak fiziksel alanlarda ise farklı kurgular halinde moda filmlerinin gösterimleri, koleksiyon sunumları ve defileler gerçekleşecek.
Türkiye’nin markalaşmasında büyük katkısı olan moda haftasının en büyük misyonu, Türk modasının uluslararası platformlarda bilinirliğini sağlamak...
Peki bu yeterli mi, kesinlikle değil!
Her moda haftasının arkasında büyük emekler, çok güzel koleksiyonlar ve ciddi yatırım maliyetleri söz konusu.
Fakat yabancı satın alımcılar Fashion Week İstanbul’a gelmediği ve sipariş vermediği sürece tasarımcılarımız ne kadar kendi başına koleksiyonlarını döndürebilir, tartışılır.
Her moda haftasında, İstanbul Moda Haftası’nın, New York, Paris, Milano’dan farkı sorulur. Bu elma ile armutu karıştırmaktan farksız.
Yurt dışında her şovun arkasında çok ciddi yatırım yapan sponsorlar var.
Tüm dünyanın konuştuğu dev bir sektörü, kendi yağı ile kavrulmaya çalışan İstanbul
Moda Haftası ile karşılaştırmak büyük bir yanlış. Bu seneki katılımcıların listesini gördüm. Bu kadar büyük ekonomik kriz, üretim zincirinin kırılmasından kaynaklı kumaş bulmakta zorlanma ve artan maliyetler karşısında moda haftasına 20’ye yakın farklı tasarımcının katılım göstermesi bile büyük bir özveri.
Bu sezon İstanbul Fashion Week kapsamında defile yapmayacak olan Özgür Masur, Hakan Yıldırım, Özlem Kaya, Mehtap Elaidi gibi büyük isimleri aradı gözlerim.
Koleksiyonunu merak ettiğim birçok güçlü isim var.
Heyecanla 15 Mart’ı bekliyorum. Şimdiden tüm tasarımcılara ve emeği geçen herkese bol şanslar.