En iyi giyinen 50 kadından biriyle işbirliği

Dünyanın ortalama sıcaklığının 120 yıl öncesine göre 1.1 derece arttığı bilimsel bir gerçek. Bu farkın nelere yol açtığını yakından deneyimleyen ve maalesef bu artışın sebeplerinden biri olan bir nesil olarak iklim krizi ile mücadele etmek ve neslimizin hikayesini değiştirmek her toplum gibi bizim de görevimiz.

Aslında buna toplumsaldan çok bireysel alışkanlıklarımızı değiştirerek başlamak çok daha doğru olacak. Dünya, kaynakları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.

Artık bireyselden kolektif bilince doğru harekete geçmenin zamanı.

Dünyanın sıcaklığı 1.5 derece arttığı an çevresel olarak geri dönüşü imkansıza yakın, yıkıcı etkiler ile baş başa kalacağız. Daha doğrusu çocuklarımızı bununla baş başa bırakacağız.

İklim krizi meteorolojik bir olgu olmaktan çıkalı çok oldu. Bunu da dünyanın birçok noktasında çıkan ekosistemi yerle bir eden yangınların ardından başka şehirlerin başına gelen seller ile rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz.

Ama burada sorulması gereken asıl soru şu: “Bu sorunla mücadele etmek için yeterli bilgiye ve çözüme sahip miyiz?”

Son dönemlerde yeni neslin bu konu üzerinde çok durduğunu, dünya çapında Greta Thunberg gibi aktivist gençlerin çoğaldığını gözlemliyorum ama çıkarttığı sesler hükümetlerin adım atmasına yetecek mi?

Gerçekten bu seslerin Paris İklim Anlaşması’nda radikal adımlar atılmasına etkisi olacak mı?

