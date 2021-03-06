En doğa dostu kıyafet markası

Mağazalar pandemi sonrası müşterilerine temassız, hızlı ve kolay alışveriş deneyimi sağlamak için dijital dünyanın kolaylığı ve hızını birleştirerek müşteri memnuniyeti adına çok ciddi yatırımlar yapıyorlar.

Tekstil markaları için online alışveriş siteleri ile bu nispeten daha kolay ama iş market alışverişine gelince benim gibi sebze ve meyveyi kendi gözüyle görmeden alamayanlar için durum biraz daha farklı.

Geçen gün Metro’ya gittim ve ilk defa giriş kapısından çıkışına kadar “fijital” alışverişin deneyimini yaşadım.

Metro Fast adı altında yeni bir sistem kurmuşlar.

Hiç kimseye temas etmeden, tüm alışverişimi tamamlayıp çıktım.

İnanın o kalabalık kasa kuyruğunda beklemeden rahat ve sorunsuz bir şekilde çıkmak gerçekten çok güzel bir deneyim oldu. Bu hizmetin tam olarak ne olduğunu deneyimlediğinizde daha iyi anlayacaksınız ve o noktadan sonra hizmete olan bakışınız gerçekten çok değişecek.

En azından benim için öyle oldu. Galiba pandemi sonrası içime sinmeyen ve bir türlü istediğim hizmetin ne olduğunu tanımlayamadığım, hatta bire bir alışverişten kaçma içgüdüsünü yenmemi sağlayan formülün ne olduğunu sonunda buldum.

Dışarıya adım attıktan sonra içimden geçenler ise şöyle oldu:

“İşte bu! Neden bu sistem diğer mağazalarda yok?”