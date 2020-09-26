Dünyayı kadınlar değiştirecek

Pandemi yüzünden yurtdışına gidemeyenlerin serzenişleri devam ededursun, ben bu yaz ülkeme bir kere daha âşık oldum.

Dünyanın birçok noktasını görmüş biri olarak söyleyebilirim ki gerçekten cennet ama kesinlikle değerini bilmediğimiz ve her toprağı karış karış sömürülmüş bir ülkede yaşıyoruz.

Tekne sahipleri çoğunlukla Hisarönü körfezinde demirlemiş olmalarına rağmen Yunan adalarına gidemedikleri için mutsuz.

Bizim koylarımızla asla kıyas kabul edilemez olduğu halde.

Gün batımı için Santorini’ye gitmeyi seven çok fazla kişi tanıyorum, ama farkında bile değiller ki Bodrum’daki Allium Villas Resort’te izlenen gün batımı Santorini’den çok daha güzel.

Urla’nın Toscana’dan farkı yok.

Arabayla giderken geçtiğiniz yollarda kendinizi Güney Fransa’da hissediyorsunuz.

Aynı yolu diğer ülkelerde yapsak kendimizi kaybederiz ama elimizin altında olunca neden değerini bilemiyoruz?

Veya yabancı ülkelere gittiğimizde yaşadığımız hayranlık kendi ülkemize gelince neden aynı tadı vermiyor?