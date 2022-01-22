Dağda cool ve şık görünmenin kodları

Günümüz şartlarında organik beslenmek veya doğal ürünlerle kişisel hijyenimizi gerçekleştirmek nerdeyse hayal oldu. Elimizi attığımız her ürünün içeriğinde vücuda zararlı bileşenler var. Birçok ülke hayvan, bitki ve besin zincirine zarar veren içerikli ürünleri yasaklamaya başladı, ülkemizde ise hâlâ kendimizi ve doğayı korumak adına atılan bir adım yok.

Yapabileceklerimiz bireysel olarak sınırlı. Ama artan iyi yaşam bilinci ve bireysel aydınlanma, reklam kampanyalarının dilini değiştirmeye başladı. Bu değişimi de küçük bir başlangıç olarak yorumlayabiliriz.

Hepimiz güzelleşmek, gençleşmek istiyoruz kabul ama bunu elde etmek için sağlığımızı riske atmaya değer mi? Mesela günde iki kere fırçaladığınız dişleriniz için kullandığınız florür içeren macunun zeka geriliği, erken ergenlik, tiroid ve kemik problemi olarak size geri döndüğünü kanıtlayan birçok araştırma mevcut.

Bunu bile bile florürlü diş macunu kullanıp vücuda kimyasal sokmak ne kadar mantıklı?

Temiz içerikli ürün seçerken, muhakkak etiket okumak gerekiyor ama içerikte neyi aramamız gerekli, hangi bileşenlerin olduğu ürünlerden kaçmak gerekiyor, bilinçli tercih yapmak için genel kavramların ne anlama geldiğini bilmek çok önemli.

Mesela yıllarca üç beyazdan uzak dur dediler. Artık o ne diye sormuyoruz, üç beyaz denildiğinde “un, tuz, şeker”den bahsedildiğini biliyoruz. Ama bu üç beyazdan daha tehlikeli, gördüğümüz an kaçarak uzaklaşmamız gereken başka bir üçlü daha var. “Paraben, florür ve SLS” ailesi.

Kozmetik sekörünün “koruyucu” diye lanse ettiği ama en toksik cilt bakım bileşeninden biri olan parabenler egzama, cilt ve deri hastalıklarının en büyük sebeplerinin başında geliyor. Ayrıca cilt tarafından emildiği için sadece yüzeyde kalmıyor, vücudu içten içe etkiliyor. Tüm dokulara, idrara ve hatta kana dahi karışabiliyor.

2004 yılında yayınlanan bilimsel bir makalede, meme kanseri olan kişilerin kanserli dokularında paraben tespit edildiği belirtildiğinde, endişelerin boyutu daha da artmıştı.

