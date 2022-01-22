Dağda cool ve şık görünmenin kodları

Yapabileceklerimiz bireysel olarak sınırlı. Ama artan iyi yaşam bilinci ve bireysel aydınlanma, reklam kampanyalarının dilini değiştirmeye başladı. Bu değişimi de küçük bir başlangıç olarak yorumlayabiliriz.
Hepimiz güzelleşmek, gençleşmek istiyoruz kabul ama bunu elde etmek için sağlığımızı riske atmaya değer mi? Mesela günde iki kere fırçaladığınız dişleriniz için kullandığınız florür içeren macunun zeka geriliği, erken ergenlik, tiroid ve kemik problemi olarak size geri döndüğünü kanıtlayan birçok araştırma mevcut.
Bunu bile bile florürlü diş macunu kullanıp vücuda kimyasal sokmak ne kadar mantıklı?
Temiz içerikli ürün seçerken, muhakkak etiket okumak gerekiyor ama içerikte neyi aramamız gerekli, hangi bileşenlerin olduğu ürünlerden kaçmak gerekiyor, bilinçli tercih yapmak için genel kavramların ne anlama geldiğini bilmek çok önemli.
Mesela yıllarca üç beyazdan uzak dur dediler. Artık o ne diye sormuyoruz, üç beyaz denildiğinde “un, tuz, şeker”den bahsedildiğini biliyoruz. Ama bu üç beyazdan daha tehlikeli, gördüğümüz an kaçarak uzaklaşmamız gereken başka bir üçlü daha var. “Paraben, florür ve SLS” ailesi.
Kozmetik sekörünün “koruyucu” diye lanse ettiği ama en toksik cilt bakım bileşeninden biri olan parabenler egzama, cilt ve deri hastalıklarının en büyük sebeplerinin başında geliyor. Ayrıca cilt tarafından emildiği için sadece yüzeyde kalmıyor, vücudu içten içe etkiliyor. Tüm dokulara, idrara ve hatta kana dahi karışabiliyor.
2004 yılında yayınlanan bilimsel bir makalede, meme kanseri olan kişilerin kanserli dokularında paraben tespit edildiği belirtildiğinde, endişelerin boyutu daha da artmıştı.
Hazır giyim sektörünün geleceğini şekillendiren temel trendleri ortaya koyan rapor, moda endüstrisini nasıl bir geleceğin beklediğini gözler önüne seriyor.
Küresel moda endüstrisinin önde gelen yöneticileri ve birçok uzmanın analizleri ve anket sonuçları doğrultusunda hazırlanan raporda, Türkiye moda endüstrisinin en umut veren tedarik noktaları arasında gösterildi.
Bilindiği üzere tedarik sorunu kapımıza dayanan en büyük kriz. Her geçen gün daha fazla işletme, yeni ürünlerin geç gelmesi, çeşitliliğin tüketiciler nezdinde yankı uyandırmaması ve stok fazlası üzerindeki indirimlerin artması gibi nedenlerle gelirlerinin düştüğünü bildiriyor.
McKinsey uzmanları, ankete katılanların neredeyse dörtte üçünün coğrafi açıdan yakın ülkelerden ürün tedarik etmeyi planladıklarını söylüyorlar.
Türkiye’nin bu nedenlerle özellikle Avrupa pazarı için oldukça cazip hale geldiğini belirtiyorlar. Örneğin, Almanya için bir ürünü Güneydoğu Asya’dan tedarik etmek 30 gün sürerken, ürünün Türkiye’den lojistiği 3 ila 6 gün arasında tamamlanıyor.
McKinsey & Company ortağı İlke Bigan, “Rekabetçi kalabilmek için hızlı yanıt süreleri ve tedarik zinciri esnekliği günümüzün moda şirketleri için her zaman olduğundan daha da önemli hale geldi. Bu durum, coğrafi konumu nedeniyle Türkiye’ye belirli avantajlar sağlıyor. Önümüzdeki dönemde bu avantajı daha etkili şekilde değerlendirebilmeleri için moda sektöründeki iş liderlerine, dijitalleşmeyi hızlandırmalarını öneriyoruz” diyor.
Vintage ve ikinci el pazarlar
Sürdürülebilir alışveriş alışkanlığını değiştirmek, moda döngüsüne katkıda bulunabilmek ve markaların tüketim odaklı ortaya çıkardığı zararı bir nebze olsa hafifletebilmek uğruna ikinci el ve vintage markalara olan talebin artışını gözlemleyebiliyoruz.
Vintage ve ikinci el fikri moda markalarını da cezbetmiş durumda. Ayrıca dünya genelinde kiralama ve yeniden satma platformlarında yukarıya doğru ivmelenme var. İngiltere’nin en büyük kiralama ve ikinci el satış sitesi olan My Wardrobe HQ Valentino ve Oscar de la Renta’dan sonra Burberry ile de işbirliğine başladı.
Çantalardan ikonik trençkotlara kadar markaların dikkat çeken ürünleri internet sitesinde satışa sunulduğu gibi dört, yedi veya on dört günlük sürelerle kiralama da yapılabiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda beğendikleri vintage veya ikinci el kıyafetleri direkt olarak satın alabiliyor.
Ama en güzeli, müşterilerin bağışladığı Burberry parçaların satışlarından elde edilecek gelirin büyük bir kısmının, iş arayan kadınlara danışmanlık veren vakfa bağışlanacak olması.
Bu fikri çok sevdim. Bize de ilham olması gereken bir iş planı bence.
Dark AcademIa Trendi
Renkli giyinmekten hoşlanmayanların çok seveceği, 19. yüzyıl kostümlerini beğenenler için ortaya çıkan bir trend.
“Hayal edilenler sanki gerçekmiş gibi yüksek enerjiyle ve pozitif titreşimler yayarak hissedilirse, fiziksel dünyada da gerçekleşir” denir ki ben de buna çok inanıyorum. Hatta imgeleyerek yani canlandırarak olmasını istediğim birçok şeyi gerçekleştiririm.
Bazıları buna “çok isteyince olur” diyebilir. Ama olmasının sebebi çok istemekten ziyade pozitif titreşimler yaymaktır. Hayallerinizi hayatınıza çekmek için bir yol daha var, yazmak. Bu eyleme “manifestation journal” yani “manifestation günlüğü” deniyor.
Bu günlüğün amacı, sadece hayal edilenlere, gerçekleşmesini arzu ettiğiniz en derin, en limitsiz hayallerinize, yüksek enerjiyi hissetmeniz.
Yani zihninizi, yazıya döktüklerinizi gerçekten yaşanma ihtimaline inanmayı sağlamak diyebiliriz. Bu aynı dersi yazarak öğrenmek gibi. Yazarken zihin nasıl bilgiyi çabuk alıyorsa, manifestation günlüğünde de yazdıkça yaydığınız enerji gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşiyor.
Burada asıl sır, yazarken hepsini gerçekmiş gibi hissetmekte. Bunu yapmakta zorlanıyorsanız, yazmadan önce hayalinizin gerçekleşmesi durumunda ne gibi hisler duyardınız, bunu düşünerek başlayabilirsiniz.
Çünkü yazarken hissettiğinizde enerji frekansı değişiyor, bu da size hayallerinizi gerçekleştirmeniz için ilham oluyor.
Bu arada manifestation enerjiyi şekillendiren şey detaylardır. Hayal ettiğiniz şey konusunda ne kadar detaylı olursanız, gerçekleşme imkanı o kadar yüksek olur.
Cildimizden emilerek vücudumuza giren toksinler uzun vadede hormonal sorunlara yol açıyor. Etiket okumanın önemini defalarca vurguluyorum. Yüzünüze sürdüğünüz her malzemenin içeriğine dikkat etmeniz çok önemli.
Ne olduklarını anlamanız için kimyager olmaya gerek yok. İçeriğinde ne kadar çok anlayamadığınız malzeme varsa, o kadar zararlı ürün kullanıyorsunuz demektir.
Diyorlar ki yiyemeyeceğiniz hiçbir malzemeyi yüzünüze sürmeyin.
Ama bu kadar doğal içeriklerin olduğu ürünleri bulmak da hiç kolay değil.
O yüzden eskilerin babaanne reçeteleri şu an için çok değerli. Mesela haftada iki kere yapılması tavsiye edilen ölü deriyi arındıran peeling için 1 yemek kaşığı saf zeytinyağını, 1 yemek kaşığı toz şekerle karıştırıp, dairesel hareketlerle masaj yaptıktan sonra ılık suyla yıkamak gibi...
İyi yaşam bütünüyle ele alınmalı.
Çevre sağlığı, iklim krizinin bireysel olarak üzerimize düşen sorumlulukları, devletlere ve markalara bireysel olarak farkındalık yaratmak adına yapmaya çalışılan yaptırımlar, Z kuşağının tavırları bu düzeni değiştirmeye yeterli değil. Ama tüm bu gelişmelerin sektörde değişiklik başlatması da bir o kadar sevindirici.
Mesela sektörün en büyük zararlarından biri ambalaj atıklar. Ürünler bittikten sonra çöpe atılan kutuların doğada çözülmesi binlerce yıl sürüyor.
Sektörün her yıl 142 milyar parça ambalaj ürettiğini düşünürsek ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu ve biten ürünleri yeniden doldurulabilir ambalajlarla kullanmanın ‘oyunu’ nasıl değiştireceğini öngörmek mümkün. Küçük gibi gözüken adımların üretim hacmiyle karşılaştırıldığında ne kadar ileri bir değişikliğe yol açtığını görmek diğer markalar için de ciddi yaptırım sebebi.
Dünyanın en yenilikçi geri dönüşüm şirketi “TerraCycle” birçok farklı marka için yeniden doldurma hizmeti sunuyor.
“Eco-refill” olarak adlandırılan bu sistem lüks kozmetik markalarının koleksiyon hacminde çoğalarak devam ediyor.
Bunun en güzel örneklerinden biri Hermes’in rujları.
Koleksiyon, modayı, süslenmeyi, kombin yapmayı, aynanın karşısında poz vermeyi, dans etmeyi ve özgür olanların hazırlanma hissini ana tema olarak alıyor.
Ayrıca pozitif değişime kendini adamış stil sahibi kadınların da tercihi olacak.
H&M Innovation Stories sürdürülebilir materyal, teknoloji ve üretim süreçlerini teşvik etmeye adanmış koleksiyon zincirlerinden oluşuyor.
İlki “Science Story” koleksiyonuydu ve son teknoloji sürdürülebilir materyalleri savunmuştu. Bunu “Colour Story” izledi ve renkle çalışmanın daha sürdürülebilir yöntemlerine öncülük verdi.
Üçüncüsü hayvan dostu modaya ve hayvan bazlı tekstillerin alternatiflerine odaklanan “Co-Exist Story”ydi.
Dördüncü ve en sonuncusu ise 9 Aralık’ta satışa sunulacak, döngüsel tasarım stratejilerine ve kumaşlarına odaklanan “Circular Design Story”.
Burada modanın neşe kaynağı olmasının bir kutlaması ile birlikte sürdürülebilir modanın görsel klişelerine meydan okuma söz konusu.
İrade kolaymış gibi geliyor değil mi? Ama insanın kendisiyle en büyük savaşı aslında.
Aralık ayı geldi çattı. Black friday, cyber monday, kermesler, yılbaşı öncesi ve yılbaşı sonrası indirimleri gibi iradeyi zorlayacak, tüketime odaklı koskoca bir ay.
“Kartlarım dolu, tek bir parça bile ürün almamam” lazım dedikten 10 dakika sonra “yine de bir bakayım, belki uygun fiyata bir şey bulurum” diye internet sitelerinde alışveriş odaklı dolaşmaya başlandı.
Şimdi size tüketimi minimuma indirmek adına birkaç ipucu vereceğim.
İndirim batağında boğulmamak için bunları başucu kitabı gibi aklınızın köşesinde tutun ki, zamanı geldiğinde alarm çanları gibi uyarı niteliğinde kulağınızda çınlasın.
Şunu kabul edelim, biz kadınların alışveriş konusunda irademiz zayıf.
Kendine dönen kadının enerjisi ile materyalist dünyada kısılı kalmış kadın arasında o kadar gözle görülür bir fark var ki...
Sistemsel olarak çok fazla tüketime teşvik ediliyoruz ama buna bir ‘dur’ deyip kendimize zaman ayırma zamanımız gelmedi mi?
Vücut dediğimiz mekanik sistemin arabamız bozulunca servise götürdüğümüz gibi hasarlarını onarması için pit stop’a ihtiyacı var.
Bu pit stop’un adı ise Alpler’in ortasında, enfes Altaussee gölünün yamacında kurulmuş sağlıklı yaşam kliniği olan Vivamayr olabilir. Sağlıklı yaşam gurusu Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Kate Moss, Elizabeth Hurley, Rebel Wilson gibi dünyaca ünlü starların müdavimi olduğu klinikte yaşadığınız tüm deneyimler, sonraki yaşamınızı değiştirecek bir aydınlanma üzerine kurulu.
Klinikte kürler en az 7 gün kalacak şekilde programlanmış ama genelde 3 hafta kalmanızı tavsiye ediyorlar.
Eğer kalma şansınız yoksa döndükten sonraki 2 hafta boyunca aynı beslenme programına devam etmenizi şiddetle tavsiye ediyorlar.
Peki nedir bu Mayr kürü?
Çok şık, zarif ve elegan giyiminden de bahsetmeyeceğim ama bu giyimin altında yatan, ağzımı açık bırakan vizyonerliğinden bahsetmeden geçmem mümkün değil.
Moda ile ne kadar ilgili olduğunu, giydiği kıyafetlerin kalıpları ve seçtiği kumaşların renginden çok iyi görebiliyoruz.
Geçen günlerde arşivleri karıştırırken Vural Gökçaylı röportajına rastladım ve daha önce hiç bilmediğim bir bilgi ile karşılaştım.
Böylece benim hep dikkatimi çeken Atatürk’lü 1930’larda çekilen, şıklık yarışı içinde olan balo fotoğraflarının taşları yerine oturmuş oldu.
Atatürk’ün moda ve Avrupa sosyetesi ile olan yakınlığı, 1930’larda hızla yayılan moda anlayışı ve dünyayı yavaş yavaş saran tasarımsal ünü sayesinde Coco Chanel’i radarına almasına neden olmuş.
Daha Chanel, Chanel değilken o müthiş vizyonu sayesinde devletin silahlı gücünün estetik açıdan ne kadar önemli bir duruş sergilediğinin farkına varıp, Coco Chanel’in kendisinden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üniformalarını tasarlamasını rica etmiş.
1930’lardaki askeri üniformaları gösteren görseller yok denecek kadar az ama askerlerimiz 1945’e kadar Chanel tasarımı olan kıyafetleri giymiş.
Fast fashion yani hızlı moda dünyasının öncü isimlerinden olan H&M, markanın çevreye duyarlı olabileceğini her geçen gün farklı projeler eşliğinde kanıtlıyor.
Hayvan hakları kuruluşu PETA tarafından onaylanan Co-Exist Story koleksiyonu ile hayvan dostu modanın var olabileceğini hep birlikte görmüş olduk.
Koleksiyonun önemli özelliği son teknoloji içermesi yani koleksiyondaki tasarımların tamamı yenilikçi ve sürdürülebilir kaynaklardan elden edilen, hayvansal materyallere alternatif olarak tasarlanan malzemelerle hayata geçirilmiş olması.
Mesela dış giyim ürünlerinin tümü kaz tüyüne alternatif olarak, yerel çayırlarda yetiştirilen ve elle toplanan kır çiçeklerinden yapılmış, böcek ilacı ve yapay sulama içermeyen FLWRDWN teknolojisi ile üretilmiş.
Benim en çok dikkatimi çeken ise deriye alternatif olarak çıkartıkları, şarap yapımı sırasında atılan üzüm kabukları, sapları ve tohumlarından elde edilen vegan malzeme olan VEGEA...
Bu teknolojinin tüm markalara yayıldığını düşünsenize... Sektörün kanayan yarası olan hayvan kaynaklı malzemelerin kullanımına son verilmesi demek olabilir.
Koleksiyonda balık ağları, kumaş artıkları veya yüne alternatif olarak yeniden canlandırılmış, herhangi bir fosil kaynak barındırmayan ECONYL adını verdikleri endüstriyel kumaşlar da mevcut.
Değeri milyon dolarları bulan sanal eserler lüks tüketici sınıfı için yeni bir gösteriş aracı olmaya başladı.
NFT’ler, markalara, kitleleriyle konuşabilmeleri için yenilikçi bir etkileşim alanı yaratıyor. Önümüzdeki dönemde, Hermes’in ürettiği ilk Birkin çanta gibi, koleksiyonerlerin peşinde koştuğu, sınırlı sayıda üretilen NFT’ler hayatımızın parçası olacak.
Ama asıl soru şu?
Görmediğimiz, dokunamadığımız dijital eserler, tasarımlar ve videolar bizim gibi geleneksel kafalar tarafından benimsenebilecek mi?
Dijital ve fiziksel dünyanın iç içe geçtiği, sonu gözükmeyen teknoloji girdabı içinde oyunun kuralları yeniden yazılırken burada en avantajlı kişilerin teknoloji içine doğan Z kuşağı olduğunu düşünüyorum.
Çünkü “üzerime giyemediğim bir elbiseyi neden couture fiyatına alayım” sorusunun yanıtını bulamıyorum.
Fark ettiyseniz gelişen teknoloji ve değişen yaşam şartları sanatta değişimi başlattı. Özellikle artırılmış gerçeklik olan AR teknolojinin ortaya çıkması, sanatçılara yeni ifade biçimleri ve farklı mecra ortaklıkları doğurdu.
Yıllar önce sanat, festivaller, müzeler ve sergilerde deneyimlenirken günümüzde bambaşka tecrübelerle karşımıza çıkıyor.
Bağdat Caddesi’nin üzerinde açılan, Türkiye’nin üçüncü ve bence Kaliforniya’daki Apple Center’a benzerliğinden dolayı da en iyi Apple mağazası, kültür ve teknolojiyi bir araya getirerek 20 yerel sanatçımıza ev sahipliği yapıyor.
İstanbul’a saygı duruşu niteliğindeki 6 hafta sürecek olan “Perspektif İstanbul” adı altında geleneksel minyatür çizimi ve illüstrasyonundan fotoğrafçılığa kadar birçok farklı atölye çalışmaları ile katılımcılara farklı deneyimler sunacaklar.
Mağaza aynı zamanda AR sergisine ev sahipliği yapıyor.
Perspektif İstanbul’a katılan birçok farklı sanatçının eserlerini, Lidar tarayıcına sahip Ipad Pro’lar ile görebileceğiniz inanılmaz büyüklükteki dijital enstalasyon, katılımcıları teknoloji ve sanal dünya arasında farklı bir yolculuğa çıkartıyor.
Mesela yaratıcı teknoloji uzmanı Tin Nguyen ve Ed Cutting ile Türk ses tasarımcısı Oğuz Öner tarafından özel olarak hazırlanmış artırılmış gerçeklik sergisini deneyimleminizi tavsiye ederim.
Geleneksel defilelere hasret kalmış olmamıza rağmen ortaya çıkan moda filmleri son derece güzel, kendine hayran bırakan kalitedeydi.
İşinin ehli kreatif direktörler, stilistler ve sanat yönetmenleriyle birlikte her tasarımcı harika filmlere imza atmış.
Koleksiyonlarını izleyicilerle podyum eşliğinde sunmaya hasret tasarımcıların bu filmlerle nasıl özlem gidermeye çalıştığını, her şeye rağmen arkada nasıl bir emek olduğunu ve sıkıntılı geçen sezonlara inat, tasarım aşklarının ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz. Tüm tasarımcı arkadaşlarımın ellerine sağlık. Bol satışlarınız olsun.
YABANCI BİR GÖZDEN İSTANBUL
Dünya çapında sosyal medya influencer’ları ve ünlüleri, sokak modasıyla herkesi meşgul ediyorken, son derece radikal bir karar aldım.
Moda haftalarından uzak bir lokasyona gidip, havaalanına girdiğim andan itibaren sosyal medya detoksuna soktum kendimi. Uzun zamandır moda haftalarının geri dönmesini beklerken böyle bir hamle düşündürücü.
Bir yandan küresel iklim krizi ve moda sektörünün buna olan etkisinin büyüklüğü, sosyal medyanın aşırı görgüsüzlük içeren içerikleri, düşüncesizce paylaşılan fotoğrafların gereksizliği ve elimdeki ekrana bağımlı olmamın farkındalığıyla “hayatı kaçırıyor muyum” sorusu hep aklımda çünkü. Artık buna bir “dur” deme zamanımın geldiği bir noktaydı belki de.
İlk gün kolay değil, insanın eli ayağı titriyor, sanki eksik bir şeyler var hissi doğuyor. Bir yerlerde önemli bir şeyini unutmuşsun gibi ama sonra anlıyorsunuz ne kadar uzun zamandır detayları görmezden geldiğinizi. Sadece kültür, sanat ve vizyonumu besleyen Instagram’sız koca bir hafta bile “biz hangi ara bu kadar bağımlı olduk” dedirmeye yetti.
Düşünsenize, interneti ilk defa 1993 yılında kullanmaya başladık. Daha o zaman Google bile yoktu hayatımızda. Google 1998 yılında, Instagram ise 2010 yılında var olmaya başladı. Toplamda 10-11 senelik aydınlanmanın hayatımızdan götürdüklerine bakınca ciddi tehlike çanları ile baş başa olduğumuzu düşünüyorum.
Çok yakında sosyal medyada her adımını, her alışverişini, her aldığını koyan yani aşırı aktif kullanan kişilerin psikolojik terimlerle adlandırılacağını duyuyorum.
Outdoor denilince bu kıyafetlerin sadece doğada giyilmesi gerektiğini düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz.
Özellikle son iki yıldır gerek zorunluktan, gerek yaşam şeklini değiştirip daha doğayla iç içe olmaya karar vermemizden dolayı outdoor konusunda çok ciddi aydınlanmalar yaşanmaya başlandı.
Bu aydınlanmayla birlikte “urban outdoor” yani “şehirli outdoor” terimi hayatımızın merkezine doğru hızlı adımlarla oturmaya başladı.
Bunu sakın pandemi ile gardırobumuzun merkezi haline gelen eşofman ve spor ayakkabı odaklı “athleisure” modası gibi gelip geçici bir trend olarak algılamayın.
Trendler gelip geçici moda akımını belirler. Ama bir kere insanlar aydınlanma yaşadı mı tekrar eskiye dönmesi imkansızdır.
Nasıl sağlıklı beslenme konusunda aydınlama yaşayıp bir daha eski, sağlıksız ve bize zarar veren yeme alışkanlıklarımıza geri dönemiyorsak, teknolojik, giyilebilir ve şık ekipmanların dünyasına adım attıktan ve bunları şehirde kendi kıyafetlerimizle stilize etmenin tadına vardıktan sonra, sadece trend diye ürün tercih etmemiz de mümkün olmayacak.
Özellikle günümüz şartlarında her şeyden çabuk sıkılan, boşanma rekorları kıran ve hiçbir şeye konsantrasyon sağlayamayan yeni kuşak olarak bizlerin, hayatımızın sonuna kadar sürecek eski usul ilişki yürütebilmemiz mümkün mü?
Bir ilişkinin ömrü neye göre belli oluyor?
Tüm bu konuların konuşulduğu podcast’te Gottman çifti, bizlere ömür boyu aşkın mimarisini çizdiler.
Mesela, “pozitif/negatif oranı” bir ilişkinin sürüp sürmeyeceği konusunda çok yakın tahminlerde bulunabildiğini gösteriyormuş.
Çiftin yıllarca süren araştırmalarının sonucuna göre, tartışmalı bir dönemde çift, her 1 negatif etkileşime karşın 5 pozitif tonda sohbete giriyor. Bu oran çiftin sorunsuz bir döneminde her 1 negatif etkileşime karşın 20 pozitif iletişime çıkıyor.
Yani çok sık kavga eden bir çift hâlâ pozitif iletişimlerini koruyabiliyorlarsa sağlıklı, hiç kavga etmeyen bir çift ise sağlıksız bir ilişkiye sahip olabiliyor.
Dünya çapındaki özel koleksiyonlarda yeri olan Seçkin Pirim, mağazanın cephesini Louis Vuitton’un ikonik “damier” deseninden ilham alarak, heykel niteliğinde bir yapıt haline dönüştürmüş.
Tasarımın tamamında kullandığı Türk limra taşını amorf ve kıvrımlı bir form haline getirerek ortaya çıkarttığı cephe görenleri kendine hayran bırakıyor.
Birçok ödülün sahibi olan Pirim’in, dünyanın en geleneksel ve köklü markasını bir Türk olarak kendine hayran bırakması, projeyi tamamen kendi fikirleri doğrultusunda hayata geçirmesi ve özellikle bunu Fransız bir markaya kabul ettirmesi hiç kolay olmasa gerek.
Ortaya çıkan sonuç o kadar güzel ki, gelecek Louis Vuitton kitaplarının birinde Seçkin Pirim tarafından ortaya çıkan bu sanatı tüm detaylarıyla okuyacağımızdan hiç şüphem yok.
Marka her yeni ikonik mağazasının kapılarını “mirasına duyduğu saygıyla” açmaya devam ediyor.
Tamamen kadın giyim dünyasına ayrılmış mağazada dünyadaki tüm Louis Vuitton mağazaları ile aynı anda koleksiyona ulaşma imkanına sahip olacaksınız.
Kendisi, “Stil, kendini ifade etme ve her şeyden önce tavır ile alakalıdır” diye ikonikleşmiş cümlenin sahibi. Meşhur “neden sıkıcı olalım?” tavrıyla parlak kıyafetleri, çok katmanlı eğlenceli aksesuvarları, kalın, yuvarlak ve büyük boy gözlükleri imzası haline getirmiş, sadece kendisi için süslenmenin simgesi, koca bir çağa ilham vermiş bir kadından bahsediyorum.
“Stil çok para harcamak değildir. Önemli olan ne ya da neler giydiğiniz değil, bir şey giyerken nasıl hissettiğinizdir. Stil, kendini ifade etme ve her şeyden önce tavırla ilgilidir” diyen, stilin fiyatı ne olursa olsun her yerden gelebileceği fikrini temsil eden Apfel, H&M ile işbirliğine imza attı.
Koleksiyonda Iris Apfel’in simgesi haline gelen eklektik giysiler ve şatafatlı aksesuvarlar her yaş ve bedene hitap edecek.
Canlı renkler, gösterişli kumaşlar ve eğlenceli elbiseleri abartılı mücevherlerle taçlandırarak klasikleşmiş gardırobunuza renkli bir dokunuş yapabilirsiniz.
Bunu nasıl yapacağınızı bilemiyorsanız gerçek bir ilham kaynağı olan Iris Apfel’i araştırıp, stilinden esinlenmenizi tavsiye ederim.
Koleksiyon 2022 başlarında satışta olacak. O zamana kadar hayat hikayesinden, nasıl dünyanın en iyi giyinen 50 kadınından biri olduğuna kadar okuyabileceğiniz birçok içerikle onun gözünden bakmayı başarabilirsiniz.
Kendisini tanıdıkça koleksiyonun değerini daha iyi anlayacaksınız.
Dağda cool ve şık görünmenin kodları
Küçük çocuklu ailelerin kabusu, profesyonel board ve kayakçıların korkulu rüyası 'kısa tatil' dönemi başladı.
Kış tatil planı güzeldir. Mutluluk verir ama sadece düşünce halindeyken.
Bu plan gerçeğe dönüşüp, kişi başına düşen valiz adetleri ile yüzleşince daha gitmeden moraller yerle bir olur.
Tabii kayak valizi nasıl yapılır ve minimum kıyafetle nasıl verimli randıman sağlanır bilmiyorsanız...
Sıcak çikolatalar, Instagram’a yüklenecek fotoğraf foto planları, şömine ve sucuk ekmek eşliğinde geçirilecek günler bir anda yerini “acaba gitmesek mi” sorusuyla karşı karşıya bırakır insanı.
Merak etmeyin, kayak tatilinizi nasıl keyifli hale getireceğinizi açıklıyorum.
Açık havada yapılan kış sporu için doğru kıyafet donanımı çok önemlidir.
Kayak yaparken, ders öncesi ve sonrası o soğukta çocuğunuzun ağlama ve yorgunluk kriziyle kan ter içinde boğuşurken doğru donanıma sahip olmanız, o valizin en kilit noktasıdır.
Üşümemek için bir sürü kalın giysi konulur valizlere ama asıl yanlış burada başlar çünkü soğan prensibi denilen ince katmanlı giysiler ile yola çıkmak, valizinizde koca bir yer açılmasına yardım edecektir.
Isı dengeleyici spor içlik, üzerine ısıyı izole eden polar giysi ve onun üzerine de rüzgar ve hava koşullarına dayanıklı mont, pantolon veya tulum giymeniz teknik olarak size en iyi performansı sağlayacaktır.
Kıyafetlerde fonksiyonellik birinci özellik olsa da şıklığımızdan da ödün vermeye gerek yok öyle değil mi?
Dağda renkli veya çizgili kıyafetler oldukça dikkat çeker.
Bunu da aynalı gözlükler ile tamamladığınızda kaymayı bilmiyor bile olsanız piste çıkmadığınız sürece işin ehli gibi gözükeceğinizden hiç şüpheniz olmasın.
Peki, dağda ne giyelim? Bunu kayakçılar ve snowboard’cular olarak ikiye ayıralım isterseniz, çünkü ikisinin stili tamamen birbirinden farklı.
Streç kayak pantolonları ve montlar, farklı renkleri bulunan fuzo taytlar kayakçıların en sevdiği tarzken, board’cular için durum sadece oversize pantolon ve montlardan ibaret.
Ne kadar bol, ne kadar renkli o kadar iyi. Kayanlar bilir, board tahtası board’cunun tarzını yansıtma şeklidir, kayakçılar ise bunu kayak tulumları ile yaparlar. Kayakçıların favori markası Rossignol ve Bogner iken board’cular Burton ve Quicksilver’dan vazgeçemez.
Kayak sonrası şıklığın temel parçası ise renkli veya desenli yün kazaklar. Daha çarpıcı görünmek isteyenler bunları aksesuvar ile destekleyebilirler.
Ama dağda kesinlikle yapılmaması gerekenler; kürk giymek, full makyaj ile tüm gün kayak alanında oturmak, saat başı kıyafet değiştirip Instagram’da fotoğraf paylaşmak, pist veya pist yakınında yürümek ve kesinlikle pist ortasında durup fotoğraf çektirmek.
Lütfen bunları yapmayın.
Herkese keyifli sezonlar.