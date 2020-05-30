Geçen yaz Mandarin Otel’de açılan Türkiye’nin ilk sezonluk butiği olan Chanel’in üzerine, bu yaz Yalıkavak Marina’da açılacak Dior’un Türkiye’deki ilk yazlık pop-up mağazası olan “Dioriviera”ya yine Bodrum ev sahipliği yapacak.
Mağazada sadece 2020 yaz koleksiyonu olmayacak...
Bodrum için sınırlı sayıda üretilen Bodrum baskılı çanta, mayo, aksesuvar, terlik ve bileklikler de olacak.
Geçen sene aynısı Capri ve Forte dei Marmi için tasarlanmıştı ve birçok yabancı trendsetter, bu ürünleri elde edebilmek için bu sahil yörelerine akın etmişlerdi.
Umarım aynısı güzel ülkemin incisi Bodrum içinde geçerli olur.
Bodrum bu sezon yabancıların radarına girmeye devam ediyor.
Dünyanın her noktasında tekne kiralaması yapan Book the Boat’un sahibi Barış Selamioğlu ile konuştuğumda çok fazla ülkeden özellikle Bodrum ve Hisarönü koyları için ciddi oranda talep olduğunu söyledi.
Pandemi sonrası otellerin küçük veya kalabalık plajlarında strese girmektense, tekne tatilleri birçoğumuz için daha mantıklı ve güvenli gibi gözüküyor.
Ama ben hemen tekne hijyeni ve alınacak tedbirler hakkında kendisini soru yağmuruna tuttum.
Ülkemizde özellikle Güney’deki tekne sahiplerinin, şirketlerinin çok titiz davrandığını söyledi.
Tekneler özel nano dezenfektanlarla düzenli olarak temizlenecek.
Her türlü ihtimale karşı yolcular indirildikten hemen sonra tekne yine dezenfekte edilecek ve 24 saat geçmeden başka yolcu almayacaklar.
Tekne ekibi ise düzenli olarak teste tabii tutulup, tüm verdikleri hizmet boyunca eldiven ve maskeyle dolaşacak.
Yolcularla temas en aza indirilecek.
O sıcağın altında maskeyle nasıl nefes alacaklar bilemiyorum ama ben yine bu yaz en güvenli tatilin tekne yolculuğu olduğu konusunda hemfikirim.
Tabii ki gideceğim kişilerin 15 gün izole bir hayat yaşayıp yaşamadıklarını bilmeden asla tekneye adım atmam o da ayrı konu.
Bodrum, Bodrum!
Geçen yaz Mandarin Otel’de açılan Türkiye’nin ilk sezonluk butiği olan Chanel’in üzerine, bu yaz Yalıkavak Marina’da açılacak Dior’un Türkiye’deki ilk yazlık pop-up mağazası olan “Dioriviera”ya yine Bodrum ev sahipliği yapacak.
Mağazada sadece 2020 yaz koleksiyonu olmayacak...
Bodrum için sınırlı sayıda üretilen Bodrum baskılı çanta, mayo, aksesuvar, terlik ve bileklikler de olacak.
Geçen sene aynısı Capri ve Forte dei Marmi için tasarlanmıştı ve birçok yabancı trendsetter, bu ürünleri elde edebilmek için bu sahil yörelerine akın etmişlerdi.
Umarım aynısı güzel ülkemin incisi Bodrum içinde geçerli olur.
Bodrum bu sezon yabancıların radarına girmeye devam ediyor.
Dünyanın her noktasında tekne kiralaması yapan Book the Boat’un sahibi Barış Selamioğlu ile konuştuğumda çok fazla ülkeden özellikle Bodrum ve Hisarönü koyları için ciddi oranda talep olduğunu söyledi.
Pandemi sonrası otellerin küçük veya kalabalık plajlarında strese girmektense, tekne tatilleri birçoğumuz için daha mantıklı ve güvenli gibi gözüküyor.
Ama ben hemen tekne hijyeni ve alınacak tedbirler hakkında kendisini soru yağmuruna tuttum.
Ülkemizde özellikle Güney’deki tekne sahiplerinin, şirketlerinin çok titiz davrandığını söyledi.
Tekneler özel nano dezenfektanlarla düzenli olarak temizlenecek.
Her türlü ihtimale karşı yolcular indirildikten hemen sonra tekne yine dezenfekte edilecek ve 24 saat geçmeden başka yolcu almayacaklar.
Tekne ekibi ise düzenli olarak teste tabii tutulup, tüm verdikleri hizmet boyunca eldiven ve maskeyle dolaşacak.
Yolcularla temas en aza indirilecek.
O sıcağın altında maskeyle nasıl nefes alacaklar bilemiyorum ama ben yine bu yaz en güvenli tatilin tekne yolculuğu olduğu konusunda hemfikirim.
Tabii ki gideceğim kişilerin 15 gün izole bir hayat yaşayıp yaşamadıklarını bilmeden asla tekneye adım atmam o da ayrı konu.