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Bizim dramımız yok mu sevgili erkekler?

#HANDE CAN#Kelebek#Yazar

Geçen hafta dünyanın birçok ülkesinde tayt giyen kadın popülasyonunun artmasından dolayı erkeklerin serzenişlerini yazmıştım ve bir noktada kendilerine hak verdiğimi iletmiştim.

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Kadınların “stil sahibi erkek var da biz mi görmedik” geri dönüşlerini ele almadan bu konuyu kapatmam doğru olmazdı.
Erkekler gözünden bakıldığında kadınlar son derece ızdırap verici olsa bile çoğunlukla topuklu ayakkabıyla dolaşmalı.
Erkekler için spor ayakkabı, babet çoğunlukla kabul edilebilir değil mesela.
Listeleri çok uzun...
Tayt giyilmesin, bol giyilmesin, ergenlerin geleneksel kıyafeti olan jean üzeri crop top’lar giyilmesin, fazla kiloluysa mini giyilmesin...
Kısacası istiyorlar ki tüm kadınlar Victoria’s Secret mankeni gibi olsun, tercihen “Temel İçgüdü” filmindeki Sharon Stone gibi dar ve seksi kıyafet altında giyilecek stilettolar’la dolaşsın.
Peki iyi güzel de “Kendinizi Brad Pitt sanma sanrısına nereden kapıldınız” sorusuna yanıt verebilene ise henüz rastlamadım.
Tüm dünya beden olumlamayı savunurken ben hâlâ zarafeti savunuyorum kabul. Herkesin her şeyi giymemesi gerektiği konusundaki fikrim hâlâ baki.
“Erkeklerin isteğine göre stil oluşturmak mı”, işte bunun cevabı koskoca bir hayır.
Kimse bozulmasın ama giyinmeyi asla bilmeyen bizim erkeklerimizin kadınların stili hakkında ahkam kesmesi inanın trajikomik.
Neden mi?
Sadece antrenman sırasında giyilmesi, aslına bakarsanız hiçbir zaman giyilmemesi gereken jogging modeli eşofman altlarından mı başlasam, göbekli ve kısa bacaklı oldukları halde süper bir özgüvenle giydikleri skinny jean’lerden mi, koskoca logolu tişörtlerden mi...
Naylon terlik ve kocaman kemer tokaları peki...
Kurtlar Vadisi dizi cast’ı kılıklı, güruh halinde dolaşanları es geçmeyelim...
Biz de size diyoruz ki, fit ve düzgün fiziğiniz olmadan, sokak modasına yön verecek nitelikte gustolu, hijyenik, pırıl pırıl teniniz ve mükemmel saç tıraşınız olmadan tayt ve benzeri şeyler için yargılamaya geçmeyin.
Yani sahilde tayt giyen kadınlar görmekten bıktığını söyleyen sevgili beyefendi, bunu söylerken üzerinizdeki eşofman altını gördüğümüzde bizde canlanan hislerimiz tamamen karşılıklı yani.
Ama iki taraf orta noktada buluşabilir.
Erkeklerin zarif ve elegan kadın görme isteğini anlayabiliyor ve bu isteklerini bir kadın olarak çok haklı buluyorum.
Böyle kadınların çoğaldığını görmeyi ben de çok istiyorum çünkü feminenliğin gizemi biz kadınlara muhteşem bir aura katıyor.
Biz de erkeklerde düzgün bir stil görmek istiyoruz.
Sadece birkac renk pantonesi ve klasik modellerde kalmanız bile inanın kafi.
Bu konuda hiç bilgi sahibi de olmayabilirsiniz.
İnanın düzgün bir jean ve beyaz tişörte de razıyız.
Yeter ki kalıbı ve kumaşı güzel olsun.

 

#HANDE CAN#Kelebek#Yazar
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