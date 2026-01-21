Bir dönemin sonu

Haberin Devamı

Eski ABD first lady’si Jacqueline Kennedy Onassis’in, “Valentino, 100 yıl yaşa!” diye saygı gösterisinde bulunduğu ve moda

tarihine “Son İmparator” diye geçen Valentino Garavani (93), Roma’daki evinde, sevdikleriyle çevrili bir şekilde vefat etti.

20. yüzyıl modasının mimarlarından Valentino, yaklaşık yarım yüzyıl jet-set, dünya starları ve modelleri giydirdi. Tasarımcı, ilham kaynağı, vizyoner ve yaratıcıydı. Valentino Garavani, 1959’da Roma’nın Via Condotti’de Valentino markasını kurdu.



Valentino modaevinin 45’inci yılını 2007’de Roma’daki Ara Pacis Müzesi’nde büyük bir sergiyle kutladı.

Tasarımcı, 1998’de tahmini 300 milyon dolara markasını İtalyan bir holdinge sattı. Valentino, 2008’de de emekli oldu.

İtalyan stilini yüksek bir ihtişam simgesi haline getiren Bay Valentino yeri doldurulamayacak isim. Valentino Garavani ve Giancarlo Giammetti Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre tasarımcının naaşı bugün ve yarın Roma’da PM23 adlı alanda ziyaret edilecek. Cenaze töreni ise cuma günü Roma’daki Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Bazilikası’nda olacak.

Kırmızının ustası

“Çok sayıda insanın siyah giymesinden pek de hoşlanmıyorum” diyen Valentino, İspanya gezisinde Flamenko elbiselerinde gördüğü kırmızının tonundan esinlenerek “Valentino Kırmızısı”nı dünya çapında bir marka haline getirdi. Barselona’da izlediği Carmen operası tasarımcının kırmızı tutkusunun ilhamlarından oldu. İkonik fiesta elbisesi de dünya çapında ünlendi. Bu renk, modaevi için o kadar anlamlı hale geldi ki Valentino’nun 2007’deki son koleksiyonunda tüm modeller finalde kırmızı elbiseler giydi. Bu parlak kırmızı, renk standartlarını belirleyen Pantone’de de “Valentino Kırmızısı” olarak yer aldı.

Oscar’ların tercihi oldu

Kusursuz dikişleri ve görkemli tasarımları ödül törenlerinin bir numaralı tercihi oldu. Özellikle 2001 yılında Julia Roberts’ın “en iyi kadın oyuncu” heykelini alırken giymeyi tercih ettiği siyah beyaz ikonik Valentino elbisesi moda tarihinin klasikleri arasında yer aldı. 2005 yılında Cate Blanchett, “en iyi yardımcı kadın oyuncu” Oscar’ını kucaklarken ipek, tek omuz, tereyağı sarısı rengi elbisesiyle uzunca süre kendisinden söz ettirmeyi başardı.



Valentino Garavani, moda dünyasında yaptığı katkılarından ötürü Fransa’nın en yüksek onurlarından biri olan Commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres onur madalyasını aldı.

Saraylarda yaşadı

Her zaman kusursuz giyimi ve bronz teni ile görülen Valentino, çok önemli gayri menkullere de sahipti. Tasarımcının T.M Blue One adında bir mega yatı, Roma’da Piazza Mignanelli’deki sarayı vardı. Valentino, Paris’in hemen dışında bir zamanlar XVII Louis’nin metreslerinden birinin evi olan Château de Wideville’yı da satın almış ve ünlü sanatçıların eserleri ile donatmıştı.

Devlet liderlerinin eşleri en ünlü müşterileri

Valentino’nun yakın arkadaşları arasında Prenses Diana, eski ABD first lady’si Jacqueline Kennedy, eski İran kraliçesi Farah Pehlevi vardı. Dünyanın en önemli yıldızları Elizabeth Taylor, Madonna, Gwyneth Paltrow, Audrey Hepburn, Sophia Loren de tasarımcının yakınlarıydı. Tasarımcı hatta 1968’de ikinci evliliğini Aristoteles Onassis ile yapan Jacqueline Kennedy’nin giydiği krem rengi dantelli elbiseyi tasarladı.

Elizabeth Taylor



1979’da kocası Şah tahttan indirildiğinde İran’dan kaçarken Farah Pehlevi’nin giydiği samur kürkü yakalı takımı ve 1995’te kocası Jacques’in Fransa cumhurbaşkanı olarak yemin ettiği törende Bernadette Chirac’ın giydiği elbiseyi de...

Elizabeth Taylor’ın 1960’ta “Spartacus” filminin Roma prömiyerinde giydiği tüylü etekli elbisesinde de onun imzası vardı.

Kadınlar güzel olmak ister

Valentino, 2007’de RTL televizyonuna verdiği bir röportajda şunları söyledi: “Koşu pantolonu ile kadınları gördüğümde çok üzülüyorum. Benim için kadın güzel bir çiçek buketi gibidir. Her zaman sansasyonel olmalı, her zaman mükemmel olmak zorundadır. Çünkü kendimizi her zaman en iyi şekilde göstermek için doğduk. Ben de kadınların ne istediğini biliyorum, hepsi güzel olmak istiyor.”

Fiyonklar, fırfırlar, danteller ve nakışları tasarımlarına dahil ederek feminenliği yeniden şekillendirdi ve moda tarihine geçti.

Elizabeth Taylor, Spartacus galasına Valentino’nun tasarladığı haute couture, düz kesimli elbiseyle katılmayı tercih etti.