Ben evden çıkmaya hiç hazır değilim!

Bitmek bilmeyen son sürat hayatımdan şikayet edip “evden çıkmak” istemiyorum dedim, evren bana “sırf seni değil hepinizi evde tutacağım” dedi.
Sonra topluca “zorunlu” evde kalmak fikrinden rahatsız olduk.
Aradan aylar geçti bu düzene alıştık mı alıştık.
Şimdi “yeni normale dönüş” zamanı ve eski tempoma dönmeye hiç hazır değilim.
Biraz daha kalaydık iyiydi aslında.
Bu sakinlik bana ve gözlemlediğim kadarıyla birçok kişiye çok iyi geldi.
Yeni normale hazır mıyız peki? Hiç sanmıyorum.
Şu an bana değil toplantılar, erken kalkmak için alarm kurmak bile zor geliyor.
Biz insan oğlu gerçekten ilginç yaratıklarız, alışmayacağımız hiçbir şey yok.
Normalleşme başladığı zaman, insanların korunmayı ve virüsü unutup hiçbir şey yokmuş gibi hareket edeceklerine inanlardanım ve sonra karşılaşacağımız tablodan çok ürküyorum.
Gelelim yeni normale. Ne olacak şimdi merak ediyor musunuz?
Tüm bildiklerimizi unutup, yepyeni bir sayfanın başlayacağını söylüyorlar.
Eski sayfa neydi, şimdiki sayfa ne olacak yaşayıp göreceğiz ama sanırım daha rahat bir yaşam biçimini seçmek istediğimiz ve bunu elde etmek içinde korkmadan sesimizi yükselteceğimiz bir döneme adım atıyoruz.
Mesela ben geçtiğimiz 1.5 aylık süre zarfında taşındım ve evin içine aldığım tüm malzemeleri online olarak aldım.
Hiçbir malzemeyi görmedim ve hiçbirine dokunmadım.
İlk başta “Eyvah nasıl acaba, fotoğrafta göründüğü gibi mi, yazdıkları ölçüler gerçek mi?” diye endişeliydim ama sonra oturduğum yerden ev yapma fikri çok hoşuma gitmeye başladı.
Aynı pandemi önce ve sonrası geçtiğimiz süreç gibi...
Alın size yeni normal.
Bundan sonra orası senin, burası benim dolaşıp zamanımı harcayıp kendimi yaptırır mıyım, hayır.
Kendimi harap edercesine çalışıp, dinlenmeye vakit ayırmamak gibi bir şey yapar mıyım, kesinlikle hayır.
Yani benim yeni normalim bu, hepimizin yeni normalinin bu olması gerektiği gibi.
Şuursuz bir hızla akan, tüketim hırsından başka gözü hiçbir şey görmeyen, maddiyatçı, agresif, herkesin üstüne basıp yukarı çıkmaktan zevk alan bir dünyayı geride bırakıp, olması gereken yere gelmesine şahitlik edeceğimiz yani “geri giderek ilerleyeceğimiz” yeni hayatımıza “hoş geldin” diyelim ve yeni normali en güzel şekilde karşılayalım.
Ne olacak
◊ Online satış ve e-ticaret siteleri bundan sonraki hayatımızın en önemi unsurlarından biri olacak. Kolay, hızlı, iyi tasarlanmış ve online destekte en iyi hizmeti sunan firmalar tercih sebebi olup, bunun gerisinde kalan firmalar maalesef kaybetmeye mahkum olacaklar.
◊ Satış yapmanın kilit noktası verdikleri hizmet olacak. Güven vermeyen hiçbir marka ve firmaya itibar edilmeyecek.
◊ Yeni tüketiciler sadece çevreye ve doğaya duyarlı markalara talep görecekler. Şeffaf olmayan, eski sistemde kalan firmalara tüketici tarafından bireysel boykotlar başlayacak. Sonuçta bir bireyin ne kadar önemli olduğunu tüm dünya görmüş oldu öyle değil mi?
◊ Yeni sisteme adapte olmayanlar için ciddi örgütlenmeler başlayacak. Artık tüm dünyada kötü giden her şeye “YETER ARTIK!” diyen kitlelerin sayısında ciddi oranda artışlar başladı. Sessizliğin sesi olan bu topluluklar yeni normale yön vermeye başlıyor.
◊ Markaların pandemi sırasında nasıl hareket ettiğine çok dikkat ediliyor. Bu süreçte tüketiciyi rahatsız edecek davranışta bulunan, gücü olduğu halde, bu sürece seyirci kalan markalara güle güle denilecek.
Ben evden çıkmaya hiç hazır değilim!
Bitmek bilmeyen son sürat hayatımdan şikayet edip “evden çıkmak” istemiyorum dedim, evren bana “sırf seni değil hepinizi evde tutacağım” dedi.
Sonra topluca “zorunlu” evde kalmak fikrinden rahatsız olduk.
Aradan aylar geçti bu düzene alıştık mı alıştık.
Şimdi “yeni normale dönüş” zamanı ve eski tempoma dönmeye hiç hazır değilim.
Biraz daha kalaydık iyiydi aslında.
Bu sakinlik bana ve gözlemlediğim kadarıyla birçok kişiye çok iyi geldi.
Yeni normale hazır mıyız peki? Hiç sanmıyorum.
Şu an bana değil toplantılar, erken kalkmak için alarm kurmak bile zor geliyor.
Biz insan oğlu gerçekten ilginç yaratıklarız, alışmayacağımız hiçbir şey yok.
Normalleşme başladığı zaman, insanların korunmayı ve virüsü unutup hiçbir şey yokmuş gibi hareket edeceklerine inanlardanım ve sonra karşılaşacağımız tablodan çok ürküyorum.
Gelelim yeni normale. Ne olacak şimdi merak ediyor musunuz?
Tüm bildiklerimizi unutup, yepyeni bir sayfanın başlayacağını söylüyorlar.
Eski sayfa neydi, şimdiki sayfa ne olacak yaşayıp göreceğiz ama sanırım daha rahat bir yaşam biçimini seçmek istediğimiz ve bunu elde etmek içinde korkmadan sesimizi yükselteceğimiz bir döneme adım atıyoruz.
Mesela ben geçtiğimiz 1.5 aylık süre zarfında taşındım ve evin içine aldığım tüm malzemeleri online olarak aldım.
Hiçbir malzemeyi görmedim ve hiçbirine dokunmadım.
İlk başta “Eyvah nasıl acaba, fotoğrafta göründüğü gibi mi, yazdıkları ölçüler gerçek mi?” diye endişeliydim ama sonra oturduğum yerden ev yapma fikri çok hoşuma gitmeye başladı.
Aynı pandemi önce ve sonrası geçtiğimiz süreç gibi...
Alın size yeni normal.
Bundan sonra orası senin, burası benim dolaşıp zamanımı harcayıp kendimi yaptırır mıyım, hayır.
Kendimi harap edercesine çalışıp, dinlenmeye vakit ayırmamak gibi bir şey yapar mıyım, kesinlikle hayır.
Yani benim yeni normalim bu, hepimizin yeni normalinin bu olması gerektiği gibi.
Şuursuz bir hızla akan, tüketim hırsından başka gözü hiçbir şey görmeyen, maddiyatçı, agresif, herkesin üstüne basıp yukarı çıkmaktan zevk alan bir dünyayı geride bırakıp, olması gereken yere gelmesine şahitlik edeceğimiz yani “geri giderek ilerleyeceğimiz” yeni hayatımıza “hoş geldin” diyelim ve yeni normali en güzel şekilde karşılayalım.
Ne olacak
◊ Online satış ve e-ticaret siteleri bundan sonraki hayatımızın en önemi unsurlarından biri olacak. Kolay, hızlı, iyi tasarlanmış ve online destekte en iyi hizmeti sunan firmalar tercih sebebi olup, bunun gerisinde kalan firmalar maalesef kaybetmeye mahkum olacaklar.
◊ Satış yapmanın kilit noktası verdikleri hizmet olacak. Güven vermeyen hiçbir marka ve firmaya itibar edilmeyecek.
◊ Yeni tüketiciler sadece çevreye ve doğaya duyarlı markalara talep görecekler. Şeffaf olmayan, eski sistemde kalan firmalara tüketici tarafından bireysel boykotlar başlayacak. Sonuçta bir bireyin ne kadar önemli olduğunu tüm dünya görmüş oldu öyle değil mi?
◊ Yeni sisteme adapte olmayanlar için ciddi örgütlenmeler başlayacak. Artık tüm dünyada kötü giden her şeye “YETER ARTIK!” diyen kitlelerin sayısında ciddi oranda artışlar başladı. Sessizliğin sesi olan bu topluluklar yeni normale yön vermeye başlıyor.
◊ Markaların pandemi sırasında nasıl hareket ettiğine çok dikkat ediliyor. Bu süreçte tüketiciyi rahatsız edecek davranışta bulunan, gücü olduğu halde, bu sürece seyirci kalan markalara güle güle denilecek.