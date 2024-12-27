2025 moda trendleri neler olacak?

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◊ Her daim klasik olan siyah, yerini kahverengiye bıraktı. Pantone’nin Mocha Mousse’u 2025 yılının rengi olarak açıklaması hiç şaşırtıcı olmadı.

◊ Bordo 2024 kış sezonunun rengi olarak tanımlansa da, Pinterest arama motorunun 2025 öngörüsüne göre bir süre daha tasarımları domine edecek gibi gözüküyor. Kahve ve bordo uyumu elegan görünümün kilit tonları olduğundan mümkünse hayatımızdan hiç çıkmasınlar.

◊ Preppy modası yani polo gömlekler 2024’te en çok takip edilen trend oldu. Miu Miu öncülüğünde herkesin arzu nesnesi haline gelen kış koleksiyonu sokakta en çok rastladığımız kombinler arasındaydı.

◊ 60’ların sonu ve 70’leri kasıp kavuran Mob Wife trendi 2025’te Old Money olarak evrilecek. Kürk görünümlü paltoların rüzgârı 2025’te de esmeye devam ediyor. Ama gerçek kürke karşı olduğumuzu unutmuyoruz ve faux fur haricinde hiçbir şey almıyoruz.

◊ 2024 süet yılıydı. 2025, sürdürülebilir ve çevre dostu malzemelerin yılı. Çevre dostu kumaşlar, geri dönüştürülmüş malzemeler ve etik moda ön planda olacak.

◊ 2025, minimalist ve modern kesimler ile 90’lar esintili retro stiller arasında bir yerlerde hayatımıza dokunacak.

◊ 2024 moda evlerinin arşiv tasarımlarını ön plana çıkarması yılın son çeyreğine denk geldi. Bu demek oluyor ki 2025 ikinci el kıyafetlerin yılı olacak. Vintage mağazaları ve kaliteli ikinci el kıyafet satan online veya offline mağazaları radarınızdan eksik etmemenizi tavsiye ederim.

◊ 2024’ün üniforma haline gelen XL tasarımları, 2025 modasının temel taşlarından biri olan rahatlık ve şıklığın birleşimi oversize kıyafetler ile devam edecek.

◊ 2024’ün sonlarına doğru herkesin kafasını kurcalayan soru: Düşük bel modası geri gelecek mi? 2025’te bir yoklama çekecek ama henüz tam olarak geri geliyor diyemeyiz. Açıkçası ben kesinlikle gelmesini istemeyenlerdeyim.

◊ Güzellik sektöründeki en kilit ürün, kahverengi tonlarından oluşan farlar olacak. Ojelerde de kahve tonlarının hâkimiyeti devam edecek.

◊ Asimetrik kesimler ve kuralları yıkan siluetlere kayış olacak. Sıra dışı çizgilerden hoşlananlar 2025 sizin yılınız, gösterin kendinizi.

◊ Şeffaflık ve feminenlik tüm yılı domine edecek. Romantik, sofistike ve elegan tasarımlar feminenliği öne çıkaracak.

Herkese harika bir yıl diliyorum. 2025’te yeni ve sağlıklı başlangıçlara...