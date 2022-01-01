2022 trendleri neler olacak?

Daha önce “manifestation” kelimesini duymuş muydunuz? Duymayanlar için söyleyeyim, aslında basit bir temelden ortaya çıkmış ve özü zihnin yaratabilme gücüne tüm içtenlikle inanmak.

“Hayal edilenler sanki gerçekmiş gibi yüksek enerjiyle ve pozitif titreşimler yayarak hissedilirse, fiziksel dünyada da gerçekleşir” denir ki ben de buna çok inanıyorum. Hatta imgeleyerek yani canlandırarak olmasını istediğim birçok şeyi gerçekleştiririm.

Bazıları buna “çok isteyince olur” diyebilir. Ama olmasının sebebi çok istemekten ziyade pozitif titreşimler yaymaktır. Hayallerinizi hayatınıza çekmek için bir yol daha var, yazmak. Bu eyleme “manifestation journal” yani “manifestation günlüğü” deniyor.

Bu günlüğün amacı, sadece hayal edilenlere, gerçekleşmesini arzu ettiğiniz en derin, en limitsiz hayallerinize, yüksek enerjiyi hissetmeniz.

Yani zihninizi, yazıya döktüklerinizi gerçekten yaşanma ihtimaline inanmayı sağlamak diyebiliriz. Bu aynı dersi yazarak öğrenmek gibi. Yazarken zihin nasıl bilgiyi çabuk alıyorsa, manifestation günlüğünde de yazdıkça yaydığınız enerji gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşiyor.

Burada asıl sır, yazarken hepsini gerçekmiş gibi hissetmekte. Bunu yapmakta zorlanıyorsanız, yazmadan önce hayalinizin gerçekleşmesi durumunda ne gibi hisler duyardınız, bunu düşünerek başlayabilirsiniz.

Çünkü yazarken hissettiğinizde enerji frekansı değişiyor, bu da size hayallerinizi gerçekleştirmeniz için ilham oluyor.

Bu arada manifestation enerjiyi şekillendiren şey detaylardır. Hayal ettiğiniz şey konusunda ne kadar detaylı olursanız, gerçekleşme imkanı o kadar yüksek olur.

