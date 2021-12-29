Zorla dilendirilen kimsesiz çocuklar

Bir yıldır çalıştığım işyerinde başta platonik, sonralarıysa karşılıklı bir ilişkim oldu. Âşık oldum ve onu sevdim. Lakin sevdiğim kıza açıldıktan sonra önce beni kabul etmedi ve ayrıldık. Ben de bu boşlukta internetten tanıdığım bir kız arkadaşımla konuşuyordum.
Sevdiğim kızı ona anlatıyordum. Bir süre sonra o da bana çok iyi geldi ve sevgili olduk. Birbirimizi canlı görmesek de görüntülü görüşüyorduk.
Sonra ayrıldığım kız bana döndü ve “Ben sana bir şans tanımak istiyorum. Senin yokluğunda kıymetini anladım” dedi. Ben de aslında onu çok sevdiğim için geri döndüm. Fakat diğer kızla irtibatımı da kesmedim.
Zaten sevdiğim kıza ondan hiç söz etmedim. Ama bir gün o, telefonda görüşmelerimizi yakaladı. Ne kadar kızsa da yine barıştık. Kısa bir süre önce ağır bir tartışmamız oldu. Ona “Artık seninle mutlu değilim, sürekli kavga ediyoruz. Bıktım” dedim. O da “Ben de seninle mutlu değilim, o zaman bitirelim. Ne diye birlikteyiz” deyip çekti gitti.
Çok sinirlendim bu gidişine, öyle kolay mı gitmek? Her şeyi sildim.
Sonra da internette konuştuğum kızı aradım ve görüştüm. Onu memleketinden aldım, İstanbul’a getirdim. Kısacası kaçırdım. Burada bir ev tuttum. O arada kendime hakim olamadım ve beraber olduk.
Şimdi nişanımız var, sonra da nikâh. Ama çok kararsızım. Duyan duymayan herkes de çok şaşkın. Tabii sevdiğim kız da duydu, perişan oldu ve kendini mahvetti.
Bu durumda ne yapmalıyım hiç bilmiyorum, bana bir akıl verin. Nasıl bir şeyin içine düştüysem, sanırım artık dönüşü olmayan bir yola girdim. Siz olsanız ne yapardınız? Evlilik için de hazırlık yapıyoruz. ◊
20 yaşındayım ve şu yaşıma kadar babam, bana hayatı zehretti. Elinden gelse liseyi de okutmayacaktı. Allahtan oturduğumuz ilçede lise vardı.
Üniversiteye zaten göndermediler. Kız olduğum için güvenmedi. Hep telefonumu karıştırdı.
Açık öğretimdeki sıradan bir bölümü seçmek zorunda kaldım.
Hep giyimime karıştı. “Pantolon giyme, kolsuz giyme, tırnak uzatıp oje sürme” dedi.
Lise 2’de kulağımı deldirmiştim, “Şimdi böyle yaparsan ileride kim bilir neler yaparsın” dedi. Beni eve kapattı, “Dışarıya yalnızca annenle git gel” sözlerini söyledi. 2 senedir evden neredeyse hiç çıkmadım. Ortamlar, dostlar, basit flört hiç olmadı.
Çok yalnızım. Telefon hattımı kapatmak istiyorum artık. Çünkü arayan, soranım yok.
Hiç yaşamıyor gibiyim. Evde sesim çıkmıyor. İştahsızım, yemek yiyemiyorum.
Nişanlımla 3 yıldır birlikteyiz. Cinsel anlamda defalarca birlikte olduk. Ama bu beraberlikler sırasında hiç kanaması olmadı.
Sorduğumda “100 kadından 10’unun kızlık zarı esnek oluyormuş. O yüzden kan gelmedi” dedi. Ben de çok sevdiğim ve güvendiğim için ona inandım.
Ama öğrendim ki benden önceki sevgilisiyle birlikte olmuş. Bekâretini o zaman kaybetmiş.
Bu durum aklımdan hiç çıkmıyor. Bir yandan nişanı atmak istiyorum, bir yandan da sevdiğim kadını bırakmak istemiyorum. Kısacası çıkmaz bir yoldayım.
Bu kadar sevdiğim insanın ilki olmamak beni delirtiyor. Ne olur bana yardımcı olun.
◊ Rumuz: Yanlış mı?
YANIT
Sevgili oğlum, sevdiğin kızın sana yalan söylemesi elbette kabul edilmesi kolay bir şey değil. Ama bu genç kadın senin şu andaki tepkilerinden korkmuş olmalı.
Evli, 2 çocuk sahibi bir kadınım. Eşim evliliğimizin ilk yıllarında çalışıyordu ve beni hep evde oturup hiçbir şey yapmayan biri olarak görüyordu. Çalışmadığım için bana kendimi kötü hissettiriyordu. Ben de çok çalışıp memur oldum ve iyi bir yere atandım.
Ben işe girdikten bir süre sonra eşim çalışmamaya başladı. Evde çocuklarla ilgileniyor. Çalışma şartlarım çok ağır ve yorucu.
Eve geldiğim zaman da yemek ve temizlikle uğraşmaktan anneliğimi yaşayamıyorum. Çocuklarımı bu şekilde büyütmek beni çok üzüyor.
Ev işleri için eşimden yardım istediğim zaman zaten çocuklara bakıp çok yorulduğunu söylüyor. Ama inanın gün içinde başka hiçbir iş yapmıyor.
Maddi olarak da çok rahat yaşamıyoruz. Kendisine iş bulması gerektiğini söylediğim zaman çocukları bahane ediyor.
Çocuklara ne annemin ne de kayınvalidemin bakmasını istiyor.
Hem iş hayatı hem ev işleri beni çok yoruyor. Bu kadar şey yaptığım halde hiç takdir edilmiyorum.
Hep beni beğenmemek için bir bahanesi var. Kendimi, kendi evimde yardımcı bir kadın gibi hissediyorum. Bütün gün evde oturup sadece yaptığım şeyleri eleştiriyor.
Merhaba Güzin Abla, ben 17 yaşında lise son öğrencisiyim. Bir abim var, o da 24 yaşında.
5 yıl önce babamın annemi aldattığını öğrendim. Annemden önce öğrendim ama ona söyleyememiştim.
Sonra ortaya çıktı ki annem zaten biliyormuş, o söyledi bize.
O günden sonra babama olan bütün güvenim bitti.
Bir babanın çocuklarına yapacağı en büyük iyilik eşlerini sevmekmiş, çok doğru.
Babam annemi aldatarak sadece onu değil, beni de kaybetti.
Annem ayrılmadı babamdan.
7 yıllık evliyim ve eşim beni çok seviyordu. En azından öyle gösteriyordu. Benimle evlenmek için yapmadığı şey kalmadı. Annem istemediği için ben de onunla evlenmek istemiyordum. Akrabayız.
Üniversiteyi kazanınca bana duygusal anlamda açıldı ve o günden sonra peşimi bırakmadı... Reddetmeme rağmen bir şekilde beni ikna etti ve evlendik. Şimdi çok kötü giden bir evliliğimiz var.
Telefonunda birkaç mesaj gördüm. Hiç tanımadığı kadınlara bir bahaneyle mesaj atıp konuşmuşlar... Bu durumdan son derece rahatsız oldum. Hep söz verip tekrar aynı şeyleri yaptı. Bana çok kez şiddet uyguladı ve annem için ağza alınmayacak küfürler etti. Ölmüş babamı diline doladı. Kaç yıllık kocamı tanıyamıyorum artık.
İki ayrı iş yapıyor. Zaten fazla vakit geçiremiyoruz. Bu da birbirimizden kopmamıza neden oldu. Beni sevdiğine hiç inanmıyorum, bence önceden de sevmiyordu. Ulaşmak istediği bir amacı vardı ve beni elde edince bitti. Zaten kendisi de bunu söylüyor.
Beni boşamak istedi ve kabul ettim. Sonra barışmak istedi, değişeceğine güvenim olmadığı için kabul etmedim.
5 yaşında kızımız var. Babasız büyümesin diye boşanmak istemiyorum. Ama bu şekilde daha fazla zarar görüyor. Babasını sevmiyor, hatta ondan korkuyor.
Eşim temizlik takıntısı olan biri. Beni pasaklı olmakla suçluyor. Evime bağlı, düzenli temizliğini yapan biriyim. Bütün tanıdıklarına “Eşim bana yemek yapmıyor, temizlik yapmıyor” diyor.
Azerbaycanlıyım ve size durumumu anlatıp tavsiye almak istedim. Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum... Teyzemin oğlu, yani kuzenime âşığım. Onu çok seviyorum ama sorun şu ki ailelerimiz bizim birlikte olmamıza asla izin vermez.
Çünkü aileler arasında kan davası gibi bir şey var, maalesef... Keşke her şey bu kadar zor olmasaydı. Ama ondan vazgeçemiyorum. 16 yaşımdan beri onu seviyorum.
“Unuturum” dedim fakat yıllardır unutamadım. Kendisi de bilmiyor bu durumu. Yani benim sevgim platonik. Bunu henüz ona söylemek istemedim ve ilk o açılsın istedim. Bunun için de bir plan kurdum. Onu kendime âşık etmek için... Fakat pek işe yaradığını söyleyemem.
Planım şöyleydi: Birbirimizden uzaktayız, arada mesafeler var. Bu yüzden ilk ben yazdım ona. Gerçek niyetimi belli etmedim. Sadece iki kuzen gibi... Amacım onunla konuşarak, üzgün ya da morali bozuk olduğunda teselli etmek.
Ona espriler yapıp eğlendirmek ve bu konuşmalarla yavaş yavaş bana bir şeyler hissetmesini sağlamaktı. Sonra o bana açılır, önce şaşırmış gibi yaparım ardından “ben de seni seviyorum” derim ve ilişki başlar... Fakat planlar değişti. Önce kabul etti...
Yaklaşık 10 ay önce konuşmaya başladık. 3-4 defa internet üzerinden konuştuk, sonra hesabım kapandı. Ben de yenisini açtım ve oradan yazdım.
Cevap vermedi. Arkadaşlık teklifi gönderdim, mesaj yazdım ve her seferinde “İşim var, meşgulüm” dedi. Sonra ben de kandırılmaya dayanamadım. Gururumu ayaklar altına alıp defalarca yazıyordum ama interneti kapatıyordu ve gururumu çok incitmişti.
Henüz 22 yaşındayım, bir üniversitede 4 yıllık iyi bir bölümde okumaktayım. Şu an 3. sınıfım ve seneye KPSS’ye gireceğim. Ama her ne kadar düşünmek istemesem de yakın zamanda biten iki yıllık ilişkim hayatımı olumsuz yönde etkiliyor.
Ders başında, başımı yastığa her koyduğumda, yemekte kısacası yaşantımın her anında eski sevgilim aklıma geliyor. Çünkü onu gerçekten çok sevmiştim ve ilk defa biriyle evlenmeyi düşünmüştüm.
2 yıl boyunca birçok kez kavga da etsek o hiç elimi bırakmamıştı.
Babama sözlenmek istediğimi söyledim. Onay verdi. Ama ailesi beni kabul etmedi. Ve ben hazırlıklar yaparken hevesim kursağımda kaldı.
Benim için ailesini karşısına aldı, onlarla konuşmadı bir süre. Böyle davranınca beni gerçekten sevdiğine, evlenmek istediğine daha çok inandım.
Ta ki geçen ay ilişkimizi bitirinceye kadar. Sebebini söylemek istemiyorum ama şunu bilmelisin ki abla, çok saçma sapan bir sebepten dolayı beni terk etti.
Üstelik hayatımda hiç duymadığım hakaretleri işittim.
Ben 24 yaşında bir genç kızım. 3 yıllık bir ilişkim oldu. Çok sevdim, fakat bir süre önce bitti. Bana karşı kötüydü ama ben bunu o an değil, sonradan fark ettim. Kendimi her şeyini kaybeden birisi olarak görüyorum.
Ayrıca aileme çok düşkünüm. İlişkimde bazı yakınlaşmalar oldu, hatta ben onu mutlu etmek istedim bile denebilir. Sınırlarım, değerlerim, inançlarım vardı.
Fakat o sırada yıkıldı sanki bunlar.
Bu ilişki biteli iki yıl oldu, fakat bende bir suçluluk, umutsuzluk duygusu olmaya başladı.
Bu vicdan azabı aileme karşı oluyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Haykırmak istiyorum “ben hatalar yaptım” diye. Bu suçluluk duygusunu nasıl atlatacağım, bilmiyorum.
Çok tövbe ettim, bu olaylar sonucu ibadete başladım. Geçmişe saplantı ve mutsuzluk nasıl geçecek, içten içe ölüyorum.
Bazı arkadaşlarımla konuşmaya çalıştım ama onlar bu suçluluk duygusunu saçma buldu. Kimse beni anlamıyor. ◊ Rumuz: Aile her şeyden önemli
YANIT
Sevgili Güzin Abla, eşimle 5 senedir evliyiz. İkimizin de 2’nci evliliği. Eşim öğretmen, ben de güvenlik görevlisiydim. Eşim çalışmamı istemedi, ben de istifa ettim.
Eşimin ailesi yüzünden geçmişte çok sorunlar, kavgalar yaşadık. Benim ilk evliliğimden 1 kızım var, o 7 yaşındayken biz evlendik. Şu an kızım 11 yaşında.
Eşimin çocuğu yok, benim kızımın öz babası gibiydi; kızım da onu çok seviyordu. Sonradan eşimden 2 kızım daha oldu. Biri 2.5 yaşında, biri de 2 aylık.
Bundan 2 ay önce yani bebeğim 3 günlükken banka, borcundan dolayı eşimin maaşını kesti. Çok borcumuz var. Hemen hemen 300 bin TL. Bir mal varlığımız da yok.
Öte yandan okuluna yeni bir kız atandı, sürekli ondan bahsediyordu. Kız da nişanlı ve kızın nişanlısı eşimi kıskanmaya başlamış. Nedense kız, nişanlısı eşimle alakalı bir şey söylese hemen aktarıyor. Aslında 22 yaşında, öğretmen ama tam olgunlaşmamış, çocuk gibi hareketleri var. Eşimin etkilendiğini düşündüm, ondan uzak durmasını söylememe rağmen, o kızla işe gidip gelmeye başladı.
Eşim psikiyatriste gidiyor ve sakinleştirici hap kullanıyordu. Doktora sormadan kendiliğinden bıraktı ilacı. Geceleri sessizce ağlıyordu. Bana borcunun çok olduğunu, bundan dolayı kendisini öldürmeyi düşündüğünü söyledi. Hatta arabada hep birlikteyken, kaza süsü verip öldürmeyi düşündüğünü bile söyledi.
Ben eşimin bu sözlerine üzerine çok ağladım. Bebeğim doğdu, kucağına bir kere aldı. Sorduğumda ise “sen benim babalığımı mı sorguluyorsun” dedi. Ancak daha bebeğim 1 haftalıkken “Boşanmak istiyorum” dedi.
Ama bir senedir biz hiç kavga etmemiştik. Çok güzel bir aileydik, geçmişe sünger çekmiştik. Sonradan ne oldu anlamadım. Sadece artık beni sevmediğini söylüyor.
Küçük bir ilçede yaşıyorum. Yaz boyunca annemin arkadaşının kafesinde çalıştım ve orada sevgilimle tanıştım. Ben aslında gastronomi okuyorum ve 21 yaşındayım. Sevgilim ise 27...
Okulum başlayınca işten ayrıldım ve ilişkimi bilmesi için anneme söyledim. Annem, çok sinirlendi ve “Ben seni arkadaşımın yanına çalış diye gönderiyorum, sen ne işler çeviriyorsun. Bizim bir saygınlığımız var. İnsanlar ne düşünür. Neden kendini ağırdan satmıyorsun, hemen sevgili oluyorsun” dedi.
Annem, normal zamanda sevgilimle muhabbet etmeyi çok sever. Çünkü sevgilimin ağzı çok laf yapar. Ama birden ona karşı tavır aldı. Annemle 20 gündür konuşmuyoruz. Babam benimle konuşuyor ama “Sen okuyorsun önüne daha ne fırsatlar çıkacak. Ne bu acelen” dedi. Sevgilim üniversiteyi bırakmış ve şu an çalışıyor. Aslında kafede severek çalışıyor ama aldığı maaş tabii ki yeterli değil.
Ailesine de bakıyor. Babama sevgilimle birlikte pastane açmak istediğimizi söyledim. Onu çok seviyorum, onun da beni sevdiğinden eminim.
Patronum, yani annemin arkadaşı sevgilimi çok seviyor. İyi yerlere geleceğine inanıyor. Çünkü çok çalışkan biri. İlişkimizi öğrenmişlerdi karı-koca. Ve çok sevindiler. Bizi desteklediler. Şimdi de annem diyor ki: “Arkadaşım böyle bir ilişki yaşandığını duyarsa ne der? Senin hakkında ne düşünür, benim hakkımda ne düşünür.” Ben de “Milletin ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor, sen benim duygularıma niye bu kadar saygısızsın” dedim.
Annem bana bağırdı ve benimle konuşmuyor. Ne yapacağım ben?
◊ Rumuz: İki arada kaldım
YANIT
◊ “Kedin mi var? Hiç sevmem!”
- Allah aşkına sev. Ne olur sev, kedim ve ben geceleri uyku uyuyamıyoruz sen sevmiyorsun diye.
◊ “Tüy döküyordur şimdi bu. Ben titizim ya, gelemem öyle şeylere...”
- Ben çöplükte yaşadığım için sorun olmuyor ama sana bir sır vereyim, sen de hayatın boyunca yaklaşık 18 kilo civarında deri döküyorsun.
◊ “Beraber mi uyuyorsunuz? Yatağına da çıkıyordur bu şimdi... Hastalık kaparsın benden söylemesi.”
- Şimdi sana yıl boyunca yaptırdığımız aşılardan falan bahsedeceğim ama masraf yapıyorum diye beni kınayacaksın, çok korkuyorum.
◊ “Bunun mamasına, aşısına para vereceğine kendine harcarsın, valla yazık.”
Eşimle 2 yıla yakın süredir evliyiz. Ben 23 yaşında genç bir kadınım.
Eşim aileci bir insan.
Annesinin bir sözüyle eve gelmediği zamanlar oldu. Benden gizli tayinini ailesinin oturduğu semte çekmişti, bu yüzden tartışmalar yaşadık.
Ona başka bir şehre taşınmayı da teklif ettim, kabul etmedi.
Bir gün eşim evi terk etti, gece akrabalarının yanında kaldı ve beni herkese karşı küçük düşürdü.
Sabahlara kadar ağlayarak pencere kenarında bekledim, fakat gelmedi.
Sonra bana eşyalarımı alıp ailemin yanına gitmemi söyledi. Hakaretleri, küfürleri anlatmıyorum bile...
39 yaşında, 3 çocuk annesiyim ve Almanya’da doğup büyüdüm. 2004’de Türkiye’deki amcamın oğluyla evlendim.
Eşimin saflığına ve kalbinin tertemiz olmasına hayran kaldım ama yanılmışım. 2019’da beni şüphelendiren olaylar başladı.
YouTube’u çok severdi ve sevdiği şarkıları kayıt ederdi.
Her gün bir mani veya şiir yazardı oraya.
Misal “Ceylan gözlüm aklımdasın” veya “geceler çok uzun seni düşünmekten uyuyamıyorum” gibi... “Bunlar neyin nesi” diye sorardım. Bana cevabı şöyle olurdu: “Şiir bunlar, sevdiğim sözleri yazıyorum. Bunda ne var seni rahatsız edecek.” Bir gün telefonunda İkizler burcu kadınını araştırdığını gördüm. Oysa ben Kova burcuyum. Bir başka gün, bir şarkıya yorum yapmış ama ben bir anlam veremedim.
Ardından sahte hesap oluşturdum ve bu yoruma cevap verdim. Yazışmaya başladık. Tabii ki eşim, benim olduğumu bilmiyordu. Hep birisinden bahsediyordu. Onu ne kadar çok sevdiğini anlatıyordu.
Neyse ki sonunda anladım ki bu kız işyerinde bulunuyor.
7 yıllık evliyim, fakat eşimle iletişim problemimiz var. Eşimi evlilik terapisine davet etmeme rağmen, kabul etmedi. Bir süre önce kuzenimin hamile olduğunu duydu.
Sırf onların çocuğu oluyor diye, hiç hazır olmadığımız halde çocuk yaptık. Oysa o çok sorumsuz, devamlı dışarıda...
Fabrikada çalışıyor, devamlı “mesaiye kalıyorum” demeye başladı. Kendisine son bir şans verdiğimi söylememe rağmen düzelmedi.
“Maddi sıkıntılarım var” diyor fakat kendisine sürekli alışveriş yapıyor. Bu arada bize ailesi bakıyor. Ben çok yoruldum artık bu durumundan.
Eşim oğluyla da benimle de hiç zaman geçirmiyor. Hayatında biri olduğunu düşünüyorum. Bu durumu gören ailem benim adıma boşanma kararı aldı. O da kabul etti. Benim fikrimi bile almadılar.
Annesi 1 aydır bende kalıyor ve boşanmamıza karşı çıkıyor. Ama eşimin benden bir şeyler gizlediğini düşünüyorum.
Telefonunda mesajlar yakalıyorum. Bana “otomobil kiralamadan geldi” diyor ama gelen mesajın profilinde kız fotoğrafı var.
Merhabalar, 7 yıllık evliyim ve 5 yaşında bir kızım var.
Eskiden 50 kiloydum. Hamilelik ve doğum süreciyle 70 kiloya kadar çıktım. Kızım büyüdü, ben hâlâ zayıflayamadım. Şu an 74 kiloyum ve bu durum beni aşırı rahatsız ediyor.
Ben zaten yeterince bu durumdan rahatsızken, bir de eşimin davranışları ve kilolarımı dalga konusu yapması aşırı derecede canımı sıkıyor.
Çok monoton bir hayat yaşıyorum. Hayatım sadece “işe git gel, çocukla ilgilen” şeklinde ilerliyor.
Masa başı çalışıyorum ve inanın sabah 05.30’da yataktan kalkmamla başlayan günüm, akşam 17.00’ye kadar hareketsiz bir biçimde geçiyor. Hiç mutlu değilim.
Şehir dışında yaşayan kayınvalidem de ne zaman görüntülü konuşsak, telefonu açar açmaz “Kızım nasılsın” demek yerine, “Aa yine kilo almışsın” diyor.
Soruyorum size, bir insan durmadan kilo alıp durur mu? Saatlerce ağladım bu sözlere.
Ben bazı huylarımdan rahatsızım. Kendimi bildim bileli sürekli ilgi görmek isteyen, sevmek, sevilmek isteyen biriyim. Tabii ki bunu kim istemez ki ama benimki biraz dozunu aşıyor.
25 yaşındayım ve 2 yıldır sevgilim var. Güzel ve alımlı biriyim. Sevgilim de olgun, anlayışlı, beni gerçekten çok seven bir erkek. Çok huzurluyuz. O bana âşık, ben de ona. Başta onu sevmiyordum fakat sevgisi ve karakteri beni ona bağladı.
Sorun benim hâlâ birilerinden etkilenmem. Acaba sevgilimi tam sevmiyor muyum? Konu aslında bu değil. Ben hep aynıydım. Biri bana ilgi gösterse hemen aklım kayıyor.
Kendimi tutuyorum ve yanlış yollara girmiyorum ama gönlümün kayması bile beni huzursuz ediyor.
Önceden de hiç olmayacak kişileri sırf ilgileri yüzünden sevdim. “Bu kişi ile evlenmem” diyorum ama azıcık ilgisi olsa kalbim kayıyor.
Bu normal değil. Aslında sevgi dolu ve huzurlu bir ailede büyüdüm. Sevgi görmeyen biri de değilim. Sevgilim de bu devirde bulunmayacak karaktere sahip. Ona haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Gönlüme hakim olamıyorum.
Geçenlerde bir yazınızda gördüm. Biri daha böyle bir şey sormuştu. “Otobüste birini görsem etkileniyorum” demişti. Okudukça kendimi gördüm. Aynı şekilde yoldan geçerken biri gülümsese kalbim çarpıyor. Biri baksa, biri dertleşse etkileniyorum. Çok saçma değil mi?
Sana daha önce de yazmıştım. Dediklerine harfiyen uydum ve o sorunları atlattım. Bunun için çok teşekkür ederim.
Ama hâlâ bazı problemlerle boğuşmaktayım. Bir sevgilim var. İkimiz de 20 yaşındayız.
Kendisiyle ayrılık kararı aldık. Kendisinin ayrılma sebebi, iyi bir insanla iyi bir gelecek istemesi. Aşk karın doyurmuyormuş, öyle diyor...
Oysa benim ailem gayet varlıklı. Bugün “okumuyorum” desem ve babamın işlerini devralsam yine çok rahat geçiniriz ama o istemiyor.
Ben çok başarılı bir öğrenci değilim. Onunla beraber üniversite okumak için başka şehre geldim. O başarılı bir öğrenci. Benim amacım okuduğum bölümü en kısa zamanda bitirmek ve ona göre hayatıma yön vermek.
O da bunu bilerek buraya gelmemi istedi. Daha sonraki konuşmalarımızda çok zor bir dönemden geçtiğini, bu yüzden de uzun bir süre ayrı kalmak istediğini söyledi.
Sebebine gelince, annesi hayatta ama kızını öldü olarak biliyor. Çünkü akıl hastanesinde.
Güzin Abla merhaba, ben ve eşim öğretmeniz ve üç yıldır evliyiz. Bir buçuk yaşında bir çocuğumuz var.
Eşim bir yıl önce bir arkadaşı vasıtasıyla internette popüler bir oyunu oynamaya başladı. Bir yıldır bıraksın diye uğraşıyorum ama bıraktıramadım.
Bizimle vakit geçirmek yerine sürekli oyunla vakit geçiriyor. Söylediğimde ise “Tek eğlencem bu” diyor. Okuldan gelir gelmez bilgisayar başında. Çok bunaldım diye beni arada dışarı çıkarıyor ama bir süre sonra “haydi dönelim” diyor ve hemen bilgisayar başına geçiyor.
Kendisinden soğumaya başladığımı ifade ediyorum, “Abartıyorsun” diyor. Ne yapacağımı bilemez haldeyim. Eskisi gibi vakit geçiremiyoruz. Beni çok seviyor, biliyorum. Ama bu böyle devam etmez. Ne yapmalıyım? ◊ Rumuz: Yalnız öğretmen
YANIT
Sevgili kızım, bu internet zaten başlı başına bağımlılık yaratıyor.
Zorla dilendirilen kimsesiz çocuklar
Ankara’da melodika çalarak dilenen çocuklara rastladım. Onlara yemek almak istediğimde ise bir şeylerden korktuklarını fark ettim...
Bir süre önce içimi acıtan bir olay oldu. Ankara Kızılay’daki Atatürk Bulvarı’nda 6 ile 14 yaşları arasında değişen bir grup çocuğun ellerinde melodika ile bu soğukta dilendiklerini gördüm.
Onlara yemek almayı planladığım için göz hapsine aldım. Fakat hiçbiri uzun süre sabit bir yerde kalmıyordu. Sanki anlaşmış gibi yerlerini sık sık değiştiriyorlardı. İlk başta harçlıklarını çıkarmak için yaptıklarını düşünsem de sonradan bunun kurulu bir sistem olduğunu, onları dilenmeye birilerinin zorladığını ve bunun bir parçası olduklarını anladım.
En azından birkaçına yemek almayı istediğimden çocuklara, “Gitmeyin size yemek alacağım. Bekleyin hazırlatıyorum” dedim.
Onlar da “Bizim eve gitmemiz lazım, bekleyemeyiz” dedi. Küçük olansa masum masum bakıp kafasını salladı ve başladı bir kenara geçip beklemeye. Büyük olan da bekleyecek gibi duruyordu.
Ben işimi hallettikten sonra geldim. Bir de baktım yoklar. Bu üstleri başları harap, yüzleri kirli ve yaralı çocuklar neden beklemedi, güvenmediler mi bana?
Sonra hazırlattığım 3 kişilik yemeği aldım. Denk geldiğim üç küçük sokak çocuğuna verecektim. Köşeyi döndüm ve yerde oturan çocukları gördüm, onlardı... Hemen yanlarına gittim. Bana bakıyorlardı sessizce, “Çocuklar alın sıcak yemek” dedim. Hiçbir şey demeden baktılar suratıma. Yemekleri verdim ve köşeden onları izledim. Çocuklar melodikayı çalmaya devam etti, yemeğin yüzüne dahi bakmadı. Bu durum garip geldi. Tekrar yanlarına gittim. “Çocuklar neden yemediniz” diye sordum. İçlerinden en büyük olan kekeleyerek “Sonra yiyeceğiz abla” dedi.
Bu çocuklar bir şeyden korkuyorlardı. Tekrar uzaktan izledim onları. Çocuklar sürekli bir köşeye bakıyorlardı. Ben de o yöne baktım; fakat bu çete işi ise liderlerinin gizlenme ve işlerini ustaca yapma özellikleri olacağından kim olduklarını anlayamadım.
Çocuklar ileride bir yerde onları izleyen, bu çete mensubu kişi veya kişilerden korkuyordu. Ondan yemeği yemek istemiyorlardı.
Yemek kutularını açıp açıp bakıyorlar ama yemiyorlardı. Fakat bu çocukların durumuna çok üzüldüm, içim parçalandı.
Bu melodika çalan çocukların yüzlerindeki yaralar, perişan halleri... Harçlıklarını çıkarmak için melodika çaldıkları düşüncesinden tamamen vazgeçtim. Onların kesinlikle zorla dilendirildiklerini, insanların daha çok dikkatini çekip, duygularıyla oynamak için melodika çalmaya zorlandıklarını, bunun sadece bir araç olduğunu anladım.
Sokakta zorla dilendirilen, eziyet gören, aç bırakılan bu çocukların devlet koruması altına alınıp, bu çetelerin çökertilmesi için polisin detaylı bir çalışma yapması, kökten bir çözüm bulunması, bu konuda çalışmalara hız verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Tepkisiz, umursamaz kalmayalım bu tip üzücü olaylara. Çünkü toplum olarak giderek daha çok tepkisiz olduğumuz düşüncesindeyim. İnsanlarımızın bu tür kötü durumlara karşı sessiz kalmamalarını, masumun yanında olmalarını diliyorum. Umarım bu yazıya köşende yer verirsin ve bu ürkek çocuklar için bir umut ışığı olursun.
◊ Rumuz: Melodika
YANIT
Sevgili okurum, çok ilginç, aynı zamanda da yürek acıtan bir toplumsal olayı dile getirmişsiniz. Ben ne yazık ki sadece bu sorunu köşeme alabilirim...
Ama gerçekten bu zorla dilendirilen ve eziyet gören kimsesiz çocuklar konusunda eminim yetkililer bir an önce gerekeni yapacaklardır.