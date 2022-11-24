Yoksa kocam elden mi gidiyor

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Merhaba Güzin Abla ben 19, eşim 30 yaşında. Eşim benden önce bir evlilik yapmış, bir de çocuğu var. Benimle evlenmek için uzun bir süre büyük çaba sarf etti. Ailem yaşım nedeniyle onay vermedi ama en sonunda onları ikna ettik.

İki yıla yakındır evliyiz. Bugüne kadar eşimin bana yanlışını görmedim, fakat dün gece ben erken uyumak istediğimi söyledim ve odama gittim. Ama sonra uyku tutmadı ve tekraryanına geldiğimde, eşim tedirgin oldu.

O sırada telefonu elindeydi ama telefonu açmadı, elinden bırakmadı da... Sonra benden yiyecek bir şeyler istedi, mutfağa almaya gittim, o sırada telefon çaldı. Sonra beni tekrar mutfağa gönderdi, döndüğümde, telefonda bir şeyler yaptığını gördüm.

Telefonu elime aldığımda sosyal medyada videoda paylaşılan bir uygulamayı indirmiş olduğunu, sonra da onu sildiğini fark ettim.

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Neden böyle yaptığını sordum, erkek arkadaşlarının bir video paylaştığını, ona bakmak istediğini söyledi. “O zaman beraber bakalım” dedim. Uygulamayı tekrar indirdik, fakat o arkadaşlarının hesaplarını bulamadık.

Bugün “al o videoyu bana izlet” dedim. Öyle bir video olduğunu düşünmüyorum. Oradaki dans eden dekolte kızlara bakmak istedi bence.

Ben bakımlı, özgüveni yüksek bir genç kadınım. Fakat onun o arkadaş çevresi genellikle eşlerini aldatan tipler. Onların etkisinde mi kalıyor, neden benden bazı şeyleri gizliyor?

Kocam elden mi gidiyor?

◊ Rumuz: Aldatılıyor muyum?

YANIT

Sevgili kızım, hem köşemde, hem de verdiğim röportajlarda evlilere hep şu nasihatte bulunurum:

“Evlendiğiniz kişi; kadın ya da erkek, sizin malınız, köleniz değildir. Onu bir dedektif gibi izlemek, her hareketinden bir anlam çıkarmak, cep telefonunu, bilgisayarını, okuduğu kitapları vs, inceleyip, karıştırmak, mutlaka bir ihanet bulgusu yakalamaya çalışmak yanlıştır.

Evlendiğiniz kişiye nefes alacağı bir alan bırakın, onun da zaman zaman yalnız kalmaya, ya da arkadaşlarıyla, ailesiyle birlikte vakit geçirmeye ihtiyacı olduğunu unutmayın.

O bir bireydir, özgür olmak isteyebilir. Ona kendine ait özgür anlar bırakın. Bir çıplak kadın videosu izlemek isteyebilir, bir porno film izlemek isteyebilir ve bunu sizden ayrı zamanlarda, kendi başına yapmayı tercih edebilir. Eşiniz sizinle evlendiği için bazı erkeğe özel alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda değil.”

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Sevgili kızım, bu tür videolar, bu tür filmler tüm erkeklerin ilgi alanı içindedir.

Bu merakı evlendikten sonra da sürebilir. Bunda bir kötülük yok, bunun altında bir ihanet işareti aramaya kalkışma. O videoları belki arkadaşları paylaşmamıştır da, bir uygulamada bulmuş ve izlemek istemiştir. Eşini sana yalan söylemeye zorlama.

Sen yatmaya gittikten sonra, kendi başına kalıp, bu özel şeyleri izlemek istemiştir. Senden çekinip, sana yalan söylemiştir.

Sanki küçük bir çocuğu bir suç işlerken yakalamışsın gibi adamın üzerine üzerine gitmenin hiç anlamı yok. Böyle davranırsan, onu evin dışına itelemeye başlarsın.

Arkadaşlarıyla buluşup barlarda gerçek kadınlarla muhabbet etme merakına kapılırsa, bak işte o zaman, “kocam elden gidiyor mu?” diye yanıp yakılmaya başlayabilirsin.