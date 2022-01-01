Yeni yıla mutluluk hikayeleriyle başlayalım istedim

10 yıldır beraber olduğum erkek arkadaşım, ayrılırsak kendini öldüreceğini söylüyor. Artık ne yapacağımı bilemiyorum. Hayatımdan çıksın istiyorum.

10 yıllık erkek arkadaşım beni endişelendiriyor. Daha önce birçok kez ayrılıp barıştık.

Her seferinde ben ayrıldım ama tehditlerinden korktuğum için yeniden barıştım.

Sonunda çıkmaza girince olan biteni anneme anlattım.

Annem arkadaşlarını devreye sokarak onu benden uzak tutmayı başardı. Ama biz tekrar konuşmaya başladık. Bu defa sadece arkadaş olarak... Artık değiştiğini söyleyince ilişkiye tekrar başladık.

Bu durumu da anneme açtım. Annem, onunla asla bir evlilik düşünemeyeceğimi, bir geleceğimin olamayacağını söyledi.

Bu arada ablamla da aram bozuldu. Annem durumu babama anlattı, o da bu beraberliğe onay vermediğini söyledi. Akrabalarım da onun ailesiyle ilgili bazı olumsuz duyumlar almış. Hepsi bu birlikteliğin benim için iyi olmayacağını dile getirdi.

Tüm bunların ardından ben bir kez daha ayrılma kararı aldım, ona ailemin beraberliğimizi kabul etmediğini anlattım.

O ise ayrılırsak bir not bırakıp intihar edeceğini ve ölümünden beni sorumlu tutacağını söyledi.