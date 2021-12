Yeni birine nasıl güvenebilirim

Sevgilimle yakınlaştık. İlişki bittikten bir süre sonra bu yaşadıklarımdan suçluluk duydum...

Ben 24 yaşında bir genç kızım. 3 yıllık bir ilişkim oldu. Çok sevdim, fakat bir süre önce bitti. Bana karşı kötüydü ama ben bunu o an değil, sonradan fark ettim. Kendimi her şeyini kaybeden birisi olarak görüyorum.

Ayrıca aileme çok düşkünüm. İlişkimde bazı yakınlaşmalar oldu, hatta ben onu mutlu etmek istedim bile denebilir. Sınırlarım, değerlerim, inançlarım vardı.

Fakat o sırada yıkıldı sanki bunlar.

Bu ilişki biteli iki yıl oldu, fakat bende bir suçluluk, umutsuzluk duygusu olmaya başladı.

Bu vicdan azabı aileme karşı oluyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Haykırmak istiyorum “ben hatalar yaptım” diye. Bu suçluluk duygusunu nasıl atlatacağım, bilmiyorum.

Çok tövbe ettim, bu olaylar sonucu ibadete başladım. Geçmişe saplantı ve mutsuzluk nasıl geçecek, içten içe ölüyorum.

Bazı arkadaşlarımla konuşmaya çalıştım ama onlar bu suçluluk duygusunu saçma buldu. Kimse beni anlamıyor. ◊ Rumuz: Aile her şeyden önemli

YANIT