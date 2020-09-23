Yaş farkı nedeniyle ailesi beni istemedi

Sevgilimden 8 yaş büyük olduğum için ilişkimizi ailesi onaylamadı. Sonunda ayrılmak zorunda kaldık. Her şeye rağmen onu hâlâ çok seviyorum ve ne yapacağımı bilmiyorum...
Ben 30 yaşında, başarılı bir işkadınım. Şu zamana kadar kimseye kalbimi açmadım. Ama bir sene evvel bir kurs eğitiminde 22 yaşında dünyalar iyisi bir insanla tanıştım. O henüz üniversite 4. sınıf öğrencisiydi.
Zamanla hayat görüşlerimizin aynı olduğunu fark ettik ve birbirimizi çok sevdik. İlk ben açıldım ona ama herhangi bir karşılık beklemeden.
Öğrendim ki o da beni çok seviyormuş fakat bunu söylemeye çekiniyormuş. Nedeni ise bunu öğrenince yaş farkı yüzünden ondan uzaklaşacağımı sanmasıymış.
Sonra adamakıllı konuştuk onunla eğer bir ilişkiye başlayacaksak bunun çok zor olacağını anlattım. Ancak o kadar seviyorduk ki birbirimiz için bu koşullara göğüs germeye karar verdik.
Sonra aileme söyledim, olumlu karşıladılar. Ancak onun ailesinin büyük şaşkınlığı zamanla olumsuz tavırlara dönüştü.
Sonrasında sürekli kavga etmeye başladılar. Maddi olarak ailesine bağlı olduğundan onu, maddiyatla tehdit etme yolunu seçtiler.
Bir sene boyunca mücadele etti, bütün o olumsuzluklara rağmen sonunda okulundan mezun olabildi.
Ancak mezun olduğunda bu sefer ailesi onu evden atmakla tehdit etti ve çok büyük bir kavga oldu.
Kavganın içeriğini anlatmadı ancak bana zarar vermekle ilgili onu tehdit ettiklerini biliyorum. O da benden ayrılma kararı aldı. Bu yüzden büyük üzüntü duyuyorum, onu da hâlâ çok seviyorum. Ancak bundan sonraki süreçte nasıl davranmam gerektiğini bilemiyorum. Tavsiyelerinize gerçekten ihtiyacım var.
◊ Rumuz: Ne yapmalıyım
YANIT
Sevgili kızım, belki senin işinde gücünde olman, onun ise halen talebe ya da üniversiteden yeni mezun bir genç olması aranızda önemli bir farklılık yaratıyor... Ama bugün için bu yaş farkı pek de önemsenecek gibi gözükmüyor.
Çünkü günümüzde kadınlar, estetik operasyonlar, makyaj malzemeleri, mucize kremler sayesinde asla yaşlarını göstermiyor.
Bugün 50 yaşında bir kadına baktığınızda onun yaşını tahmin bile edemiyorsunuz... Benim bu konuda endişem yok ama bu gencin ailesine bağımlı olması, henüz kendi ayakları üzerinde durmaya hazır olmaması, bir problem yaratabilir.
Belki senin için önemli değildi, sen ikinize bir dünya yaratırken onu da maddi olarak desteklerdin, ona hayata atılırken yardımcı olmaktan rahatsızlık duymazdın.
Ama o bir erkek olarak bundan huzursuz olabilirdi. Bu aranızda gerginliğe yol açardı, evliliğiniz yürümezdi.
Belli ki bu genç adam seninle güzel bir uyum yakalayabilmişse, yaşından olgun ve aklı başında biriymiş.
Ancak ailesinin bu kadar ciddi bir şekilde karşı çıkması, beraber olmanızı mümkün kılmayacaktı.
Baksana, nasıl insanlarsa bunlar, onu seninle tehdit edecek kadar ileri gidebilmişler. İşi sana zarar vermeye kadar götürebilmişler.
Erkekler her zaman kendilerinden onlarca yaş küçük kadınlarla evlendiklerinde kimse ses çıkarmıyor. Herkes bu durumu onaylıyor.
Bu aile düşünmeli ki evlatları belki de hayat boyu mutlu olamayacak, belki seni hiç unutamayacak, çünkü onun yaşında böyle bir sevgiyi unutmak pek de kolay değildir...
Sonuçta sen bu hayal kırıklığını çok daha çabuk atlatabilirsin. Ama seni tehdit eden bu aileye rağmen ilişkini sürdürmeni tavsiye etmem...
Ne olur, ne olmaz...
Yaş farkı nedeniyle ailesi beni istemedi
Sevgilimden 8 yaş büyük olduğum için ilişkimizi ailesi onaylamadı. Sonunda ayrılmak zorunda kaldık. Her şeye rağmen onu hâlâ çok seviyorum ve ne yapacağımı bilmiyorum...
Ben 30 yaşında, başarılı bir işkadınım. Şu zamana kadar kimseye kalbimi açmadım. Ama bir sene evvel bir kurs eğitiminde 22 yaşında dünyalar iyisi bir insanla tanıştım. O henüz üniversite 4. sınıf öğrencisiydi.
Zamanla hayat görüşlerimizin aynı olduğunu fark ettik ve birbirimizi çok sevdik. İlk ben açıldım ona ama herhangi bir karşılık beklemeden.
Öğrendim ki o da beni çok seviyormuş fakat bunu söylemeye çekiniyormuş. Nedeni ise bunu öğrenince yaş farkı yüzünden ondan uzaklaşacağımı sanmasıymış.
Sonra adamakıllı konuştuk onunla eğer bir ilişkiye başlayacaksak bunun çok zor olacağını anlattım. Ancak o kadar seviyorduk ki birbirimiz için bu koşullara göğüs germeye karar verdik.
Sonra aileme söyledim, olumlu karşıladılar. Ancak onun ailesinin büyük şaşkınlığı zamanla olumsuz tavırlara dönüştü.
Sonrasında sürekli kavga etmeye başladılar. Maddi olarak ailesine bağlı olduğundan onu, maddiyatla tehdit etme yolunu seçtiler.
Bir sene boyunca mücadele etti, bütün o olumsuzluklara rağmen sonunda okulundan mezun olabildi.
Ancak mezun olduğunda bu sefer ailesi onu evden atmakla tehdit etti ve çok büyük bir kavga oldu.
Kavganın içeriğini anlatmadı ancak bana zarar vermekle ilgili onu tehdit ettiklerini biliyorum. O da benden ayrılma kararı aldı. Bu yüzden büyük üzüntü duyuyorum, onu da hâlâ çok seviyorum. Ancak bundan sonraki süreçte nasıl davranmam gerektiğini bilemiyorum. Tavsiyelerinize gerçekten ihtiyacım var.
◊ Rumuz: Ne yapmalıyım
YANIT
Sevgili kızım, belki senin işinde gücünde olman, onun ise halen talebe ya da üniversiteden yeni mezun bir genç olması aranızda önemli bir farklılık yaratıyor... Ama bugün için bu yaş farkı pek de önemsenecek gibi gözükmüyor.
Çünkü günümüzde kadınlar, estetik operasyonlar, makyaj malzemeleri, mucize kremler sayesinde asla yaşlarını göstermiyor.
Bugün 50 yaşında bir kadına baktığınızda onun yaşını tahmin bile edemiyorsunuz... Benim bu konuda endişem yok ama bu gencin ailesine bağımlı olması, henüz kendi ayakları üzerinde durmaya hazır olmaması, bir problem yaratabilir.
Belki senin için önemli değildi, sen ikinize bir dünya yaratırken onu da maddi olarak desteklerdin, ona hayata atılırken yardımcı olmaktan rahatsızlık duymazdın.
Ama o bir erkek olarak bundan huzursuz olabilirdi. Bu aranızda gerginliğe yol açardı, evliliğiniz yürümezdi.
Belli ki bu genç adam seninle güzel bir uyum yakalayabilmişse, yaşından olgun ve aklı başında biriymiş.
Ancak ailesinin bu kadar ciddi bir şekilde karşı çıkması, beraber olmanızı mümkün kılmayacaktı.
Baksana, nasıl insanlarsa bunlar, onu seninle tehdit edecek kadar ileri gidebilmişler. İşi sana zarar vermeye kadar götürebilmişler.
Erkekler her zaman kendilerinden onlarca yaş küçük kadınlarla evlendiklerinde kimse ses çıkarmıyor. Herkes bu durumu onaylıyor.
Bu aile düşünmeli ki evlatları belki de hayat boyu mutlu olamayacak, belki seni hiç unutamayacak, çünkü onun yaşında böyle bir sevgiyi unutmak pek de kolay değildir...
Sonuçta sen bu hayal kırıklığını çok daha çabuk atlatabilirsin. Ama seni tehdit eden bu aileye rağmen ilişkini sürdürmeni tavsiye etmem...
Ne olur, ne olmaz...