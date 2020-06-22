İnternette tanıştığım kişiye çıplak fotoğrafımı gönderdim. Sonrasında beni tersleyip konuşmak istemedi. Yaptığım hatadan dolayı çok utanıyorum ve mutsuzum.
Merhaba Güzin Abla, 18 yaşındayım. Şimdi sana anlatacaklarımdan sonra belki bana “Bu yaşta neden böyle bir hata yaptın?” diyebilirsin. Ama inan, çok utanıyorum.
Tek hatam ona inanmak oldu.
Eğer söylediklerini yaparsam, beni seveceğini ve benimle yakınlaşacağını söyledi.
Ben de ona inandım.
İnternette bir arkadaşlık sitesinde, daha doğrusu bir flört uygulamasında tanıştık.
Bana “Eğer çıplak fotoğrafını atarsan biz bir aile olabiliriz. Ben o zaman senden başkasına bakmam. Seninle sevgiliyken bir başkasını düşünemem, ileride evlenebiliriz” dedi.
Ben de saf gibi onunla aile olabileceğimizi düşünerek kabul ettim. Birbirimizi daha iyi tanıyacak ve böylece de evlenecektik.
Benim ailem oldukça muhafazakâr bir Anadolu kentinin insanları.
Annem ve anneannem beni namuslu bir insan olarak yetiştirdi, büyüttü.
Şimdi yaptığımın ne kadar yanlış olduğunu anladım ve korkuyorum.
Bu yaptığım delilikti. Yalnız vücudumun üst kısmı çıplak olarak fotoğraf gönderdim. Ama onun bu fotoğraflarla ne yapacağını bilemiyorum.
O günden sonra beni tersleyen mesajlar attı, “Beni bir daha arama. Bir daha bana yazarsan sana yapacağımı bilirim” dedi.
Ne yapabilir! Bana bir zarar verebilir mi? Ablacığım, ne yapacağımı bilemiyorum.
Bu olay olalı 3 ay olacak ama çok endişeliyim.
İnsanlara inanmak, güvenmek yüzünden bu geldi başıma...
Belki bunları yaşamam gerekiyordu, insanları daha iyi tanımak için... Ama geceleri uyuyamıyorum “Ya bu çıplak fotoğraflarım bir yerden çıkarsa önüme, ya o adam, aileme söyler, beni rezil ederse” diye.
Ve abla bunu açıkça paylaşmanı isterim, genç kızlara örnek olsun. Böyle herkese güvenmesinler, onlara söylenen her türlü saçmalığa inanmasınlar.
Özellikle de internette tanıştıkları kişilerin her istediklerini yapmasınlar. Ablacığım, bu yaptığımdan çok utanıyorum, ne olur bana bir yol göster, beni biraz olsun ferahlatacak sözlerine ihtiyacım var.
Rumuz: İnanmayın güvenmeyin
YANIT
Sevgili kızım, hangi çılgın düşünce seni bu saçma davranışa yönlendirdi? Sevgili kızım, hangi çılgın düşünce seni bu saçma davranışa yönlendirdi? Nasıl oldu da hiç tanımadığın bir adamın böyle bir isteğine boyun eğebildin? Nasıl böylesine mahremiyetini gözler önüne seren bir davranışı hiç düşünmeden kabul ettin? Bir genç kızın, hele senin gibi oldukça muhafazakâr bir ailede büyümüş ve iyi eğitim görmüş bir genç kızın, kendini bu şekilde hiç bilmediği, görmediği, tanımadığı, hakkında en ufak bir bilgiye sahip olmadığı bir adamın tek bir sözüyle bunu yapması gerçekten akıl almaz. Her geçen gün, bu internetle ilgili yeni bir şey çıkıyor karşıma, şaşkınlığım da giderek artıyor. Flört sitesi mi, nedir bu kullandığın ama çok saçma sapan, zararlı bir site olduğu ortada. Zaten bana kalırsa internetteki bu tür sitelerin hiçbiri düzgün ve insana yararı olabilecek uygulamalar değil. Gençleri tuzağa düşürmek ve yoldan çıkarmak için hazırlanan siteler bunlar. Böyle bir yerde tanıştığın ve sana “Şöyle böyle yaparsan, seninle evlenebiliriz, benim ailem olursun” diyen, seni kandırmaya çalışan bir kişiye inanman çok yanlışmış gördüğün gibi... Bu tıpkı bazı yaşlı insanlara tuzak kurup birikimlerini ele geçirmeye çalışan soyguncuların yaptığına benziyor. Bu yapılan da bir tür suç bana kalırsa. Şikayetçi olursan kolluk kuvvetleri gereken önlemleri alacaktır. Ama karşındaki kişinin gerçek kimliği mi o belli değil...Kendini sana sahte bir kimlikle tanıtmıştır mutlaka.Umarım senin fotoğraflarını bazı uygunsuz sitelerde yayınlamaz. Sadece kendisi için saklar, bundan öteye gitmez. İnternet öyle bir geniş alan ki kolay kolay ucu bucağı saptanamıyor. Bu tür kişiler de genç kızları kandırıp diledikleri gibi yönlendirebiliyor. Ama işte bu senin yaşadıkların, başkalarına örnek olabilir. Ve onlara ders yerine geçer de senin gibi tuzağa düşmezler. Sen de bundan böyle internette tanıştığın kişilere güvenmemeyi öğrenirsin.
Yaptığım hatadan dolayı çok utanıyorum
İnternette tanıştığım kişiye çıplak fotoğrafımı gönderdim. Sonrasında beni tersleyip konuşmak istemedi. Yaptığım hatadan dolayı çok utanıyorum ve mutsuzum.
Merhaba Güzin Abla, 18 yaşındayım. Şimdi sana anlatacaklarımdan sonra belki bana “Bu yaşta neden böyle bir hata yaptın?” diyebilirsin. Ama inan, çok utanıyorum.
Tek hatam ona inanmak oldu.
Eğer söylediklerini yaparsam, beni seveceğini ve benimle yakınlaşacağını söyledi.
Ben de ona inandım.
İnternette bir arkadaşlık sitesinde, daha doğrusu bir flört uygulamasında tanıştık.
Bana “Eğer çıplak fotoğrafını atarsan biz bir aile olabiliriz. Ben o zaman senden başkasına bakmam. Seninle sevgiliyken bir başkasını düşünemem, ileride evlenebiliriz” dedi.
Ben de saf gibi onunla aile olabileceğimizi düşünerek kabul ettim. Birbirimizi daha iyi tanıyacak ve böylece de evlenecektik.
Benim ailem oldukça muhafazakâr bir Anadolu kentinin insanları.
Annem ve anneannem beni namuslu bir insan olarak yetiştirdi, büyüttü.
Şimdi yaptığımın ne kadar yanlış olduğunu anladım ve korkuyorum.
Bu yaptığım delilikti. Yalnız vücudumun üst kısmı çıplak olarak fotoğraf gönderdim. Ama onun bu fotoğraflarla ne yapacağını bilemiyorum.
O günden sonra beni tersleyen mesajlar attı, “Beni bir daha arama. Bir daha bana yazarsan sana yapacağımı bilirim” dedi.
Ne yapabilir! Bana bir zarar verebilir mi? Ablacığım, ne yapacağımı bilemiyorum.
Bu olay olalı 3 ay olacak ama çok endişeliyim.
İnsanlara inanmak, güvenmek yüzünden bu geldi başıma...
Belki bunları yaşamam gerekiyordu, insanları daha iyi tanımak için... Ama geceleri uyuyamıyorum “Ya bu çıplak fotoğraflarım bir yerden çıkarsa önüme, ya o adam, aileme söyler, beni rezil ederse” diye.
Ve abla bunu açıkça paylaşmanı isterim, genç kızlara örnek olsun. Böyle herkese güvenmesinler, onlara söylenen her türlü saçmalığa inanmasınlar.
Özellikle de internette tanıştıkları kişilerin her istediklerini yapmasınlar. Ablacığım, bu yaptığımdan çok utanıyorum, ne olur bana bir yol göster, beni biraz olsun ferahlatacak sözlerine ihtiyacım var.
Rumuz: İnanmayın güvenmeyin
YANIT
Sevgili kızım, hangi çılgın düşünce seni bu saçma davranışa yönlendirdi? Sevgili kızım, hangi çılgın düşünce seni bu saçma davranışa yönlendirdi? Nasıl oldu da hiç tanımadığın bir adamın böyle bir isteğine boyun eğebildin? Nasıl böylesine mahremiyetini gözler önüne seren bir davranışı hiç düşünmeden kabul ettin? Bir genç kızın, hele senin gibi oldukça muhafazakâr bir ailede büyümüş ve iyi eğitim görmüş bir genç kızın, kendini bu şekilde hiç bilmediği, görmediği, tanımadığı, hakkında en ufak bir bilgiye sahip olmadığı bir adamın tek bir sözüyle bunu yapması gerçekten akıl almaz. Her geçen gün, bu internetle ilgili yeni bir şey çıkıyor karşıma, şaşkınlığım da giderek artıyor. Flört sitesi mi, nedir bu kullandığın ama çok saçma sapan, zararlı bir site olduğu ortada. Zaten bana kalırsa internetteki bu tür sitelerin hiçbiri düzgün ve insana yararı olabilecek uygulamalar değil. Gençleri tuzağa düşürmek ve yoldan çıkarmak için hazırlanan siteler bunlar. Böyle bir yerde tanıştığın ve sana “Şöyle böyle yaparsan, seninle evlenebiliriz, benim ailem olursun” diyen, seni kandırmaya çalışan bir kişiye inanman çok yanlışmış gördüğün gibi... Bu tıpkı bazı yaşlı insanlara tuzak kurup birikimlerini ele geçirmeye çalışan soyguncuların yaptığına benziyor. Bu yapılan da bir tür suç bana kalırsa. Şikayetçi olursan kolluk kuvvetleri gereken önlemleri alacaktır. Ama karşındaki kişinin gerçek kimliği mi o belli değil...Kendini sana sahte bir kimlikle tanıtmıştır mutlaka.Umarım senin fotoğraflarını bazı uygunsuz sitelerde yayınlamaz. Sadece kendisi için saklar, bundan öteye gitmez. İnternet öyle bir geniş alan ki kolay kolay ucu bucağı saptanamıyor. Bu tür kişiler de genç kızları kandırıp diledikleri gibi yönlendirebiliyor. Ama işte bu senin yaşadıkların, başkalarına örnek olabilir. Ve onlara ders yerine geçer de senin gibi tuzağa düşmezler. Sen de bundan böyle internette tanıştığın kişilere güvenmemeyi öğrenirsin.