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Haberler>Yazarlar>Güzin Abla>Ya eşinden ayrılsın ya da beni bıraksın
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Güzin Abla

Güzin Abla

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Ya eşinden ayrılsın ya da beni bıraksın

18 Ağustos 2021

Evli sevgilim ne eşinden ayrılıyor ne de beni bırakıyor. Üstelik ayrılmak istediğimi söyleyince beni tehdit ediyor.

Yaklaşık bir buçuk yıldır evli bir adama âşığım. O da bana âşık olduğunu söylüyor fakat eşinden de bir türlü ayrılmıyor. Bizim için bir adım bile atmıyor. Sürekli “Az kaldı, sabret, bitti” diyor ama sonuç her defasında beni şaşırtmıyor. Ona olan inancım ve güvenim her geçen gün azalıyor.

Ne bana gelmeyi becerebiliyor, ne de hayatımdan çıkmayı.

Yorulduğumu, artık ayrılmak istediğimi söylüyorum.

Fakat beni bırakmıyor. Psikopat gibi davranıyor ve “Benden ayrılman ölümün olur” diyor. Ama bana da gelme gibi bir çabası yok.

Ne yapmalıyım? Ya eşinden ayrılsın ya da beni bıraksın istiyorum. Bu yaptığı iki kadına da haksızlık değil mi? Rumuz: Böyle gitmez

YANIT

Evet, kızım çok doğru düşünüyorsun, “bu yaptığı iki kadına da haksızlık değil mi?” diyorsun. Gerçekten çok büyük haksızlık. Çünkü eminim o kadıncağızın senin varlığından haberi bile yoktur. Ancak belki de eşinin giderek uzaklaştığını görüyor ve üzülüyordur.
Sana gelince onun evli olduğunu biliyordun ama ilişkiyi kabul ettin.
Şimdi ise sızlanıyorsun, eşinden ayrılmadığını, seni de bırakmadığını söylüyorsun.
Her zaman söylediğim gibi, evli erkekler bir başkasıyla ilişki kurarken, aslında eşlerini terk etmeyi düşünmezler. Bu yeni beraberlik onlar için çok hoş bir maceradır, hepsi bu.
Belki bu arada o kadını da sevmiş olabilirler. Ama eşlerinin onlar için çok ayrı ve çok önemli bir yeri vardır. Çocuklarının annesi olmaları gibi...
Bu arada sen sevdiğin adamın çocuklarının olup olmadığından söz etmemişsin. Eminim vardır. Ve bu ilişki onlar için de büyük haksızlık olmuyor mu?
Bağışla ama bana sanki seni bırakmasını gönülden ve samimiyetle istemiyormuşsun gibi geldi.
Eğer öyle olsaydı, onun tehditlerine rağmen ayrılmayı başarabilirdin. Eşinden çekineceğini düşünebilirdin. Annen, baban ya da aile içinde büyüklerin yok mu?
Onlar bu durumu biliyor ve sana destek olmuyorlar mı?

Kocamla aynı evin içinde arkadaş gibiyiz

2 yıldır evliyiz fakat evin içinde sanki arkadaş gibiyiz. Eşim bana çok soğuk davranıyor...

Ben, 27 yaşındayım, eşim  37... İki senelik evliyiz. Eşim bana karşı çok soğuk davranıyor. Evde iki arkadaş gibiyiz. Sürekli arkadaşları ile dışarıya çıkıyor, geç geliyor.

Bazen o dışarıdayken, giyinip süslenip fotoğraf atıyorum ve “Seni bekliyorum” diyorum. Bana, “Sen, yat. Ben geç gelirim” diyor.

2 senelik evliliğimiz süresince neredeyse ayda bir cinsel birlikteliğimiz oluyor. O da ancak sarhoş olduğunda.

Ben sürekli ilgi gösteriyorum, o yanağımdan bile öpmüyor. Çocuk sever gibi kafamı seviyor.

“Beni sevmiyor musun” diyorum, “Saçma sapan şeyler kurma kafanda” diyor. Bazen dayanamıyorum, “İstemiyorsan beni, ayrılalım” diyorum.

O ise bensiz yaşayamayacağını söylüyor. Anlamıyorum gayet de bakımlı bir kadınım, çevrem tarafından beğeniliyorum, hatta zaman zaman eşimi bana yakıştırmazlar. Ama ben onu seviyorum yine de...

Sizce neden böyle oluyor?

Rumuz: Soğukluk

YANIT

Kızım haklısın, böyle bir evlilik hayatı olmaz. Sonuçta evlilik, genç çiftlerin karşılıklı seks yaşamlarını düzene koymak, arzularını sevgiyle bütünleştirerek karşılık bulmaları için gereklidir. Genç bir adamın, güzel ve bakımlı eşini böyle ihmal etmesi pek normal değil.
Acaba eşinin bilmediğin fiziksel ya da ruhsal bir rahatsızlığı olabilir mi? Ama bence ayrılmayı düşüneceğine, önce seni huzursuz eden bu konuyu, onunla açık açık konuşmalısın.
Belki de eşin senin bu üzüntünün farkında değildir.

 

 

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Annesini kaybetti benden uzaklaştı

Güzin Abla

Güzin Abla

17 Ağustos 2021
Erkek arkadaşım askerdeyken annesini kaybetti. O günden sonra da benden uzaklaştı. Hiçbir şekilde benimle konuşmuyor. Ben mi yazmalıyım, üzerine düşmem mi lazım? İyi olması için elimden geleni yaptım. Ama o üzüntüsünü hiçbir zaman göstermedi bana.

Merhaba Güzin Abla, sana sevdiğimle ilgili sorunu anlatmak istiyorum.

Biz 4 aydır konuşuyoruz ama aramızda mesafeler var. Ben yurtdışında yaşıyorum, o ise kendi memleketinde... Başta her şey çok iyiydi. Ama askerdeyken annesini kaybetti. Annesini kaybedince içine kapandı.

Acısını paylaşmadı benimle.

Cenazeden sonra tekrar askere gitti. Aramızda soğukluk oldu ve bir daha da konuşamadık. Bazen bakıyorum, internette çevrim içi oluyor, bana hiç mesaj atmıyor.

Ona açıkça sordum “Neden böyle yapıyorsun” diye.

Bana “Arkadaşımla konuşuyorum” dedi.

Biliyorum, yaşadığı kolay değil. Annesini kaybetmek elbette çok zor. Ama alındığım şu ki, bu kötü günlerini neden benimle paylaşmıyor?

Ne yapacağımı bilmiyorum.

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Sevgilimin baskısından bunaldım

Güzin Abla

Güzin Abla

14 Ağustos 2021
Kız arkadaşımla yaklaşık 7 aydır sanal bir ilişki sürdürüyoruz, birbirimizi gerçekte hiç görmedik. Günün yaklaşık 4 saatini sevgilimle yazışmak için ayırıyorum ama bu ona yetmiyor. Ona ihanet edeceğimi düşünüyor.

Merhaba Güzin Abla, biz kız arkadaşımla yaklaşık 7 aydır sanal bir ilişki sürdürüyoruz ve birbirimizi gerçekte hiç görmedik. Farklı şehirlerdeyiz. Bunun için birkaç denememiz oldu ama sevgilimin ailesi çok baskıcı olduğu için bir türlü görüşemiyoruz. Elindeki telefona bile karışıyorlar.
Ama benim asıl sorunum bu değil. İlişkimizin başından beri olan ama son zamanlarda iyice patlak bir sorun var benim için.
Biz en ufak bir anlaşmazlıkta kavga ederiz ve bu kavga bazen saatlerce de sürebiliyor.
Sevgilimin hayatına benden önce çok kötü biri girdiği için benim de ona ihanet edebileceğimi düşünüyor.
Ve ben bunun ilişkimizi kötü etkilediğini düşünüyorum.
Bir kavga olduğunda kendi kafasında senaryolar kurup olaya karar veriyor ve benim dediklerimi hiç dikkate bile almıyor. Ne dersem diyeyim kendi inandığından vazgeçmiyor.
İkimizin de okulu henüz başlamadı. Ancak ben bu sene lise son olacağım için yazın dershaneye başladım.

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20 yaşımdayım ama hiç sevgilim olmadı

Güzin Abla

Güzin Abla

13 Ağustos 2021
20 yaşımda olmama rağmen hiç sevgilim olmadı. Evet, belki konuştuğum kızlar oldu ama hepsi arkadaşlık düzeyinde kaldı, gerisi gelmedi.

Sevgili Güzin Abla, lise dönemim ilişki olarak çok kötü geçti, o sıralarda açıkçası biraz tipsizdim. Kendimi seviyorum ama gerçek bu...
Yüzümün her yeri sivilceliydi, hoşlandığım kızlar onlara açıldığımda, dalga geçiyordu.
İlk başlarda kötü hissetsem de sonra kendimle dalga geçmeye başladım. Ve böylece de çevreden gelenlerden etkilenmemeyi başardım.
Sonuçta ben buydum, güzel bir ailenin en büyük oğluydum ve kendimi seviyordum. Önemli olan da buydu.
Bu arada lise bitti, hayalim olan üniversite siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünü kazandım.
Üniversiteye girmeden önce sivilce tedavisi gördüm ve yüzüm düzeldi. Eğitim açısından da istediğim bölümde olduğum için özgüven kazanmaya başladım.
Başarılı oldukça özgüvenim de arttı. Ardından açıktan aynı anda sağlık yönetimi bölümünde de okumaya başladım.

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Karım beni patronuyla aldattı

Güzin Abla

Güzin Abla

12 Ağustos 2021
Karım çalıştığı kreşteki müdürüyle beni aldattı. İkisinin birbirlerine attıkları aşk mesajlarını ve beraber çekilen özel görüntülerini adamın eşi bana gösterdi.

Sevgili Güzin Abla, eşimle 25 yıllık evliyiz. Kıt kanat geçiniyorduk fakat mutluyduk...
Eşim ara sıra günlük temizlik işine gider, evimize katkı sağlardı. Tutumlu, alımlı, evine ve kocasına sadık dört dörtlük bir kadındı.
Bundan dört yıl önce onu bir kreşte iyi bir maaşla, temizlik görevlisi olarak işe soktum.
Ne olduysa bundan sonra oldu. Zamanla değişti, beni beğenmez oldu, bana olmadık hakaretlerde bulundu.
Hiçbir sosyal faaliyete beraber katılmadık, fotoğraf çekilirken bile aynı kareye girmek istemedi.
Son 2 yıldır da bana karşı kadınlık görevini yapmıyordu.
Yatak odasının kapısını kilitler, öyle yatardı. Şüphelendim ve eşimi takip etmeye başladım. Ve kendisinden 25 yaş büyük müdürünün onu eve bıraktığını fark ettim.

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Bir tarih hatası yüzünden evlenemiyoruz

Güzin Abla

Güzin Abla

11 Ağustos 2021
Sevdiğim adamla evlenmek için babamı zar zor ikna ettim. Ancak karşı taraf istemeye gelecekleri tarihi yanlış söyleyince babam yine caydı. Bir tarih hatası yüzünden evlenemiyoruz.

Merhaba Güzin Abla sana bu mektubu umutsuzca yazıyorum çünkü daha önce de yazdım ama cevap vermedin.
Ben 24 yaşımdayım, öğretmenim... 3,5 senedir kendisi polis memuru olan bir beyle beraberim. Ailemi, özellikle de babamı ikna edene kadar canımız çıktı desek yeridir...
Çok kötü sınavlardan geçtik, yıllarca ayrı kalmak zorunda olduk. Sonunda babamı zar zor evliliğe ikna etmişken, beni istemeye gelmeden önceki gece, babam birden aileye “gelmeyin” dedi.
Sebebi ise sevgilimin amcasının ayın 14’ünün salıya geldiğini sanıp, “ayın 14’ü salı müsaitseniz gelmek istiyoruz” demesi. Oysa gelecekleri tarih ayın 14’ü çarşambaydı... Babam ise bütün misafirleri salı gününe çağırmıştı, hazırlık yapmıştık. Yanlışlık olduğunu duyunca babam öfkeden deliye döndü.
Sevgilimin amcası defalarca arayıp “kusura bakmayın, fark etmemişim. İşlerden dolayı kafam yoğundu, özür dilerim” demesine rağmen babam kabul etmedi.
Her şey hazırdı, evimiz eşyalarımız, düğün davetiyelerimiz bile... Ama babam böyle haber yollayınca amcası da kırıldı, “artık asla istemeye gitmem” dedi.
Sevgilimin babası da amcasına “sen gitmezsen ben de gitmem istemeye” demiş. Şimdi ne yapacağımızı bilemiyorum.

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Bitkiler de insanlar gibi hissedebiliyor

Güzin Abla

Güzin Abla

10 Ağustos 2021
Yalan makinesi uzmanı Cleve Backster, 1966 yılında yaptığı deneyle bitkilerin de insanlar gibi korku, üzüntü ve sevinç hissedebildiğini keşfetti.

1966 yılında, Amerika’nın tanınmış yalan makinesi uzmanı Cleve Backster, güvenlik görevlilerine poligraf aygıtının kullanımı eğitimini verdiği okulunda, sırf eğlence olsun diye, makinenin elektrotlarını kocaman yapraklı tropikal bir bitkinin üzerine yerleştirdi.

Yalan makinesi çeşitli korku, sevinç, şaşkınlık gibi durumların elektriksel değişimlerini ölçtüğüne göre, belki bitki de su dökünce seviniyordur, diye alaylı alaylı güldü.

Bitkiyi suladığında galvanometre zikzaklar çizerek aşağı doğru indi. Oysa yukarı doğru bir hareket bekliyordu Backster.

Yaprağını sıcak kahveye soktuğunda da beklediği tepkiyi görmedi. Sonunda kibriti alıp bitkiyi yakmayı düşündüğünde her şey değişti. Bitki çılgınca galvanometrenin ibresini tavan yaptırdı. İnanamadı Backster...

“Nasıl yani?” dedi kendi kendine, “bitki düşüncelerimi mi okudu?”

İnsanlık tarihinin önünde yeni bir dünya açılıyordu artık. Bitkilerin sadece düşünceleri okumakla kalmayıp, çevrelerindeki her şeyi hissettikleri de çıktı ortaya.

Kaynar suya atılan karideslerin ölümlerini, eline iğne battığında duyulan acıyı da hissediyordu bitkiler.

Hatta kilometrelerce ötede olunsa bile, yaşanan sevinç ve üzüntüleri de hissediyordu.

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Eşimin başka bir kadınla görüştüğünü öğrendim

Güzin Abla

Güzin Abla

7 Ağustos 2021
Eşimle 19 yıldır evliyiz. Geçtiğimiz aylarda onda birtakım değişiklikler fark ettim. Telefon dökümlerini çıkarınca kendisinden yaşça büyük bir kadınla uzun süredir görüştüğünü öğrendim.

Merhaba Güzin Abla, biz eşimle 17 yaşındayken birbirimizi severek evlendik.
Şu an 36 yaşındayız. İki evladımız var... Hayatın yükü altında inişli çıkışlı, bazen iyi bazen kavgalı 19 yıl geçirdik.
Ancak geçen ocak ayında eşimde birtakım değişiklikler fark ettim.
Bize karşı bir soğukluk değildi ama kadınsı bir hisle bir şeyler sezdim ve telefon dökümlerini çıkarttım. Oldukça sık ve uzun konuşmalar yaptığını, kendisinden yaşça büyük bir kadın arkadaş edinmiş olduğunu gördüm. Kadının bekâr olduğunu öğrendim.
Aslında biz muhafazakâr bir aileyiz, bu bizim yaşantımıza oldukça ters bir durumdu.
İş sebebiyle başlayan bir ilişkiymiş. İş konularını konuşurken muhabbeti ilerletmişler.
Bu durumu eşime de sordum tabii. O kadınla bir sevgili gibi değil, arkadaşça konuştuğunu kabul etti. Yine de hatalı olduğunu fark ettiğini, çok pişman olduğunu söyledi ve özür diledi.

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Artık eşimi sevmiyorum

Güzin Abla

Güzin Abla

6 Ağustos 2021
Eşim ve ailem bana hayatı dar etti. Hatasını anlayan eşim şimdi her şeyi düzeltmeye çalışıyor. Ama benim duygularım bitmiş. Artık onunla birlikte olmak istemiyorum.

Merhaba Güzin Abla, ben 33 yaşında, 10 yıllık evli, 2 çocuk annesi bir kadınım.
Ayaklarım yere sağlam basar, tuttuğumu koparırım...
Maddi durumum oldukça yerinde, üniversite mezunuyum ve iyi bir işim var. Her zaman çok güzel olduğum ama en önemlisi akıllı ve başarılı olduğum söylenirdi. Şu an o güzelliğimden eser yok. Stresten o kadar yemek yiyorum ki, çok kilo aldım.
Annem vefat edince epeyce bir miras da kaldı. Evim var, son model arabam var, kısacası her şeyim var. Ama neye yarar, ben çok mutsuzum.
Zor bir çocukluk ve gençlik geçirdim. 5 kız kardeşiz. Zengindik ama hep fakir gibi yaşadık. Hep kısıtlandık.
Ben de 19 yaşında tanıştığım eşimle, 4 yıllık flörtün sonunda evlendim.
İlk oğlum doğana kadar çok aşık olduğumu düşündüm, belki de öyleydi.

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5 aydır el ele bile tutuşmadık

Güzin Abla

Güzin Abla

5 Ağustos 2021
Bir abim vasıtasıyla bir kızla tanıştım. İki taraf için de ilk buluşma olumlu geçti. Görüşmeye devam ettik. Beraber güzel vakit geçiriyoruz ama tanışalı 5 ay olmasına rağmen daha el ele bile tutuşmadık.

Merhabalar Güzin Abla, ben bir kurumda çalışıyorum. 29 yaşındayım.
Aynı kurumdan bir abim beni eskiden çalıştığı hastaneden bir hemşireyle tanıştırmak istedi.
Ben de kabul ettim.
Tanıştık, oturduk sohbet muhabbet ettik. İki taraf için de çok olumlu bir görüşmeydi, bunu ikimiz de dile getirdik. Daha sonra görüşmeye, konuşmaya devam ettik. Beraber güzel vakit geçiriyorduk, eğleniyorduk.
Ben ondan hoşlanmaya başlamıştım... Bu arada aylar geçiyor, biz böyle görüşmeye devam ediyorduk. Tanışalı ve görüşeli 5 ay olacaktı neredeyse. Ben 15 günlüğüne memlekete izne gittim ama giderken de onu yanımdaymış gibi, kalbimde götürdüm.
Kısacası, izindeyken onu aramazlık sormazlık yapmadım. İznim bitti, ben döndükten tam 1 gün sonra hayatımdaki kişi, 2 kız arkadaşıyla beraber tatile çıktı.
Ve fark ettim ki benim onu aradığım sorduğum gibi o beni arayıp sormuyor. Aramız soğumasın diye ona “seni özledim” diye mesaj attım. Ve attığı cevap beni şoke etti.

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Sevgilim, 4 çocuk babası çıktı

Güzin Abla

Güzin Abla

4 Ağustos 2021
Almanya’da doğup büyüdüm. Burada bir Türkle tanıştım. Bana kendini bekar olarak tanıttı. Daha sonra Türkiye’de geçmişte evli ve dört çocuk babası olduğunu öğrendim.

Merhaba Güzin Abla, ben 43 yaşındayım, Almanya’da doğdum, büyüdüm. Bu yaşıma kadar hiç doğru dürüst bir ilişkim olmadı.

Bir sene önce biriyle tanıştım. Birbirimize uymadığımız halde ben yine de ona âşık oldum. Sanırım belki de ilk kez birisinin bana ilgi göstermesine aldandım. Bu şahıs bana kendini bekar olarak tanıttı. Yedi senedir Almanya’da olduğunu ve işçi olarak geldiğini anlattı. Gel zaman git zaman benden bir şeyler sakladığını anladım.

Bu yüzden sürekli kavga etmeye başladık. Kaç kez ayrıldım ama yine dayanamadım affettim.

Daha sonra, Türkiye’de geçmişte evli ve dört çocuk babası olduğunu öğrendim. Almanya’ya gelebilmek için Türkiye’deki eşinden ayrılmış ve Almanya’dan bir kadınla evlenmiş ve oturumunu alınca ondan da boşanmış.

Türkiye’deki eski eşiyle tekrar evleneceğine ve onları Almanya’ya getireceğine söz vermiş. Tam bu esnada benimle tanışıyor ve bana âşık oluyor.

O günden beri pandemiyi bahane edip Türkiye’ye gitmiyormuş. Eğer giderse ilk eşi ile tekrar nikâhlanması gerekiyormuş. Kendisi Doğulu olduğu için ailesi baskı yapıyormuş.

Bana söz verdi, “ne olur dişini sık, ben bu işi halledeceğim” dedi. Ama bir türlü ailesine açılamadı.

Son tartışmamızda bu ayın sonuna kadar müddet vermemi istedi. Ama bu esnada eski eşini ve çocuklarını Almanya’ya getirmek için başvuruda bulunduğunu öğrendim. Ay sonu geldi, bu kez arayıp babasının hastalandığını, Türkiye’ye gitmesi gerektiğini söyledi.

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Geleceğe dair umudum yok

Güzin Abla

Güzin Abla

3 Ağustos 2021
Annem ve babam, ben 13 yaşındayken ayrıldı. Şimdi ikisi de evli ve mutlu. Annemi sevmiyorum, babamı da istemiyorum. Daha 17 yaşındayım ama gelecekle ilgili hiç umudum yok.

Merhaba Güzin Abla, ben 17 yaşında bir genç kızım. Bu zamana kadar yaşadıklarım beni çok yıprattı.

Artık kimseye güvenmiyorum, kimseyi sevemiyorum, arkadaşım bile yok, herkesten nefret eder hâle geldim.

Annem ve babam, ben 13 yaşındayken ayrıldı.

Babam kardeşimle beni hiç sevmedi, hiç ilgilenmedi.

Babam evlilikleri boyunca hem anneme hem de bize psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı. Annem zaten babamla severek evlenmemiş. Hatta ben doğduktan sonra intihara bile kalkışmış.

O yüzden o da bana ve kardeşime hiç iyi davranmadı. Annem, küçükken hasta olduğum için bile bana kızardı.

Babamla sürekli kavga ediyorlardı. Hatta ben 5-6 yaşlarındayken babam, anneme dedemin köyüne gitmek istediği için bıçak çekti. Olay o kadar büyüdü ki polisler geldi...

Sürekli yaşadığımız yerlerden taşındık ve farklı okullara gittim. Okulda da hiç arkadaşım olmadı, içine kapanık biri haline geldim. 13 yaşındayken annem, babamdan boşanmak istedi.

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Kadın olarak evin tüm maddi yükü bende

Güzin Abla

Güzin Abla

31 Temmuz 2021
Eşimle 22 senedir evliyiz. O da çalışmasına rağmen bugüne kadar evin tüm geçimini ben sağladım. Üstelik ondan destek isteyince beni azarlıyor.

Sevgili Güzin Abla, fırsat buldukça yazılarınızı severek okurum. Benim derdim de kocam.
22 yıllık evliyiz, ikimiz de çalışıyoruz. Ama eşim 22 senedir ne ev kirasını, elektrik faturasını ödedi ne de mutfak masrafına karıştı.
Evimin geçimini, evladımın giderlerini hep ben karşılıyorum.
“Yardım et” dediğim zaman “Senin paran vardır” diye karşılık veriyor.
O kendi birikimini yapıyor. Hayalindeki arabayı aldı, emekliliğini bankaya yatırdı, ablasına borcunu ödesin diye yüklü bir para verdi.
Ben maddi destek istediğimde ise beni azarlıyor, yeri geldi mi saldırganlaşıyor.
Bir türlü yakamı bırakmıyor, beni daha çok kontrol altında tutuyor, bunaltıyor. Lütfen söyleyin, ne yapayım?

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Boşanırsak yurtdışından aldığım evde hak iddia edebilir mi?

Güzin Abla

Güzin Abla

30 Temmuz 2021
Eşimle mutlu olamıyorum, uzun süredir ayrılmayı düşünüyorum. Ancak kafamı kurcalayan bir konu var. Acaba boşanma davası açarsam, yurtdışından aldığım evi nasıl kurtarabilirim?

Selam Güzin Abla, uzun süredir içinden çıkamadığım bir sorunum var. Umarım yardımcı olursunuz.
Yıllardır biriktirdiğim parayla yurtdışından ev aldım.
Bu evi almamda eşimin hiç katkısı olmadı.
Son dönemde eşim sürekli huzursuzluk çıkarıyor, hep tartışıyoruz. Onunla mutlu olamıyorum.
Uzun süredir ayrılmayı düşünüyorum.
Ancak kafamı kurcalayan bir soru var.
Acaba boşanma davası açarsam, evimi nasıl kurtarabilirim?

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Annem babamı aldatıyor

Güzin Abla

Güzin Abla

29 Temmuz 2021
Annem, babamı yıllardır aldatıyor. Çocukluğumdan beri bu durumu biliyor ve susuyorum. Ama artık dayanamıyorum.

Merhaba Güzin Abla, ben 16 yaşında genç bir kızım. Küçüklüğümden beri annemin babamı aldattığına şahit oluyorum. Üstelik 10 yaşındaki kardeşim de artık bu durumun farkında gibi...
Küçükken annem beni babama söylememem konusunda tembihlerdi. Ben de ağzımı bile açmazdım, çünkü ayrılmalarını hiç istemezdim.
Ama şimdi işin içine kardeşim girince, onun da psikolojisinin bozulmasını istemiyorum.
Annemle bu yüzden bu konuda konuşmaya karar verdim. Benim için çok zordu...
Yüzleştiğimizde bana babamın iyi bir eş olmadığını ve diğer adamı sevdiğini söyledi.
Ben de babamın iyi bir eş olmadığını biliyorum. Bizimle de pek ilgilenmiyor.
Ben küçükken kahveden çıkmazdı, şimdi de telefonundan kafasını kaldırmıyor. Annemi de anlayabiliyorum...

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Eşim beni gece yarısı sokağa attı

Güzin Abla

Güzin Abla

28 Temmuz 2021
İkinci evliliğimi ailemin istemediği biriyle yaptım. Evliliğim süresince psikolojik ve fiziksel şiddet gördüm. Son olarak da beni gece yarısı oğlumla birlikte sokağa attı. Ne yapacağımı bilemiyorum...

Merhaba Güzin Abla, benim ilk evliliğimden bir oğlum var. 2 yıl önce yeniden evlendim. İkinci eşimle uzun yıllar flört ettik.

Eşim evlendiğimiz gün kendi aracını sattı. Otizmli çocuğum için babamla aldığımız araca güvendiğinden “ona bineriz” dedi.

Babam hem çocuğum otizmli olduğundan, hem de eşime ısınamadığı için bu evliliği onaylamadı ama ben dinlemedim. Sonuçta mecburen kabul etmek zorunda kaldı.

Babam, “Yakınımda durun” dedi ve oturduğu apartmandan bize bir daire aldı. Eşim de kabul etti. Babam evi alırken paranın 25 bin lirası eksik kaldı. Eşim de “Bileziklerini babana ver. Evi aldıktan sonra sana öder” dedi.

Eşimle babamın aldığı eve taşındık. Ancak babamın evi benim üzerime yapmaması sıkıntı oldu. Eşim daha sonra aracımı kardeşimin de kullanmasına taktı. Bir gün tartışırken sesimizi duyan babam evimize geldi.

Eşim ona “Bu araba bizim. Sen oğluna veremezsin” diye bağırdı. Babam da ona aracını neden sattığını sordu.

Eşim benim aracıma güvendiğini söyledi, sonra evi terk etti. “Ya benimle gelirsin ya da boşanırım. Zaten beni arayan birçok kadın var” diye tehdit edince onunla gitmeyi kabul ettim.

Bu arada ben hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüm.

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Ailemin kavgalarına artık katlanamıyorum

Güzin Abla

Güzin Abla

27 Temmuz 2021
Annem ve babamın kavgaları artık dayanılacak noktada değil. Psikolojik destek almak istiyorum. Ama buna izin vermiyorlar.

Merhaba Güzin Abla, ben 12 yaşında bir kızım. Annemle babamın kavgalarından psikolojim bozuldu.

Babam çok sessizdir. Bana bugüne kadar hiç babalık yapmadı. Bir de abim var. Abim çok kötü biri. Devamlı annem ve babamla kavga ediyor.

17 yaşında ve onun için “ergen” diyorlar. Fakat ergenlikle ilgisi yok. Küfürler ederek, “Defolun gidin başımdan” diyor.

Bana da çok kötü şeyler söylüyor. Hatta beni dövüyor ama babam hiçbir şey yapmıyor. Annemin sözünü de dinlemiyor.

Annemle babam da sık sık küsüyor. Babam her zaman haksız olduğu için ben de onunla konuşmuyorum. O da kötü sözler sarf ediyor. “Neden böyle söylüyorsun?” diyorum, ellerini kaldırıp, dişlerini sıkıp üstüme yürüyor. Beni boynumdan tutup yere çarpıyor. Abimle babam kavga ederken de abim sürekli bir şeyleri kırıyor.

Ben, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Sanki ayaklarıma bir şeyler batıyor gibi...

Bir keresinde annem sinir krizi geçirirken eline kocaman bir bıçak aldı. Babamı öldürecek diye çok korktum. Sonuçta daha küçüğüm, bir şey yapamıyorum.

Ben ağlamaya başlayınca kapı çaldı ve komşumuz geldi.

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Evliliğimiz boyunca beni aldattı

Güzin Abla

Güzin Abla

24 Temmuz 2021
Eşim, 21 yıllık evliliğimiz boyunca birçok kez beni aldattı. Eşime güvenemiyorum. Çünkü benimle zorla konuşuyor, zorla sevişiyor ve yüzüme bile bakmıyor.

Merhaba Güzin Abla, 40 yaşındayım, 21 yıldır evliyim ve 3 çocuk annesiyim. Eşimse 42 yaşında. O üniversite mezunu, ben hiç okumadım.

Eşim 2’nci dereceden akrabamız. Görücü usulüyle evlendik. Evlendikten 1 ay sonra da hamile kaldım. Kızım doğduktan sonra eşim üniversite sınavını kazanıp başka şehre gitti. Severek evlenmedik ama zamanla birbirimizi çok sevdik.

Üniversite nedeniyle ayrı yaşıyorduk. Ben, eşimin 4 kardeşi ve küçük kızımla... Eşim, okulunun birinci sınıfından sonra benden soğumaya başladı. Zaten birini sevdiğini itiraf etti. Buna rağmen sabrettim. Bu arada hayatım yoksulluk içinde geçti. Kayınvalidem uzakta olmasına rağmen bana zulmetti. Bunları eşime söylemedim. Çünkü kızıyordu, “Anlatma” diyordu.

Eşimle 3-4 ayda bir sadece sabit telefonla görüşürdük. Genelde “Nasılsınız, bir yaramazlık var mı” diye sorardı. Beni sormazdı. İçim yanardı ve gizliden ağlardım.Kayınpederimin “Çocuğun olmazsa üstüne kuma getirecek” tehditleri sonucu arka arkaya 3 çocuk yaptım.

Eşim de “Çocukları görünce üzülüyorum” diye 4 senenin sonunda eve gelmedi. Abisinin yanına İstanbul’a yerleşti. Ancak 5 sene sonra yanımıza döndü. O esnada kardeşi de evlendi. Evin içinde iki elti yaşamaya başladık.

“Ev üstüne ev olmaz” dedik ve ayrı yaşamaya karar verdik. Ayrılınca kayınvalidem, beni hain ilan etti.

Eşimse evden ayrıldıktan 9 yıl sonra sosyal medya ve normal hayatta beni yine aldattı. 3 yıl önce artık aldatmalarına, yalanlarına dayanamayıp ayrılmaya karar verdim. Eşime de bunu söyledim. Ağlamaya başlayınca evlilik terapistine gitmeyi teklif ettim. Ardından psikiyatrist ve evlilik terapistine gittik. Bu iki tedaviden de fayda gördük. Bir müddet güzel geçti. Sonra eşim gene bizi ihmale etmeye başladı. Zorla sevişiyor ve yüzüme bile bakmıyor.

Artık eskisi gibi tahammül edemiyorum. Kızım üniversite sınavına girdi, ortanca oğlum lisede okuyor, küçük oğlumsa babasına çok düşkün. Bir de eşimin ereksiyon problemi var. Gene başka birinin olmasından korkuyorum. Çok çaresizim abla, lütfen yardım et.

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Kıskançlığı yüzünden ilişkimi bitirdim

Güzin Abla

Güzin Abla

22 Temmuz 2021
Sevgilimin kıskançlık yüzünden yaptıkları beni ondan uzaklaştırdı. İlişkimi bitirdim. Fakat şu anki yaşadığım duygusal karmaşadan dolayı ne yapacağımı bilmiyorum.

Merhaba Güzin Abla, ben 21 yaşında, üniversite son sınıf öğrencisi bir kızım. Bir erkek arkadaşım var, daha doğrusu vardı.
Birbirimizin ilk aşkıyız. Fakat çok kıskanç. Çalışmamı istemiyor. Özlediğinde bana öfkelenip aramıza mesafe koyuyor.
Öfkelendiğinde, kıskandığında bana kötü sözler sarf edebiliyor.
Ben ona rağmen, bir mağazada çalışmaya başladım ve iş arkadaşlarımdan biri bana ilgi duymaya başladı. Erkek arkadaşımı sevdiğim için teklifini kabul etmedim ve birkaç ay sonra işten ayrıldım.
Ama bu süre zarfında erkek arkadaşım ona karşı çıkıp işe gittiğim için bana bozuktu. Bu yüzden sürekli kötü sözler işittim ondan.
Ben de artık dayanamayıp ilişkimi bitirdim. Ama o, ayrıldıktan sonra söylediği kötü sözler, yaptığı hareketler için pişman olup yalvardı, barışmak istedi.
Fakat söylediği şeyler beni çok incittiği için, ona karşı hislerimi kaybetmiştim. Çok kırgındım. Barışma teklifini kabul edemedim.

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Annem polis olmamı istemiyor

Güzin Abla

Güzin Abla

21 Temmuz 2021
Annem bana hiç güvenmiyor. Polis okuluna gitmek isterken hemşire olmam gerektiğini söylüyor. Üzerimde çok fazla baskı yapıyor. Artık dayanamıyorum.

16 yaşındayım, annem sürekli telefonumu kurcalıyor. Erkeklerle konuşmamdan, sevgilim olmasından korkuyor. Bana hiç güvenmiyor. Halbuki hiç işim olmaz sevgiliyle falan.
Abim de hep öyle... Sürekli anne-oğul baskı kuruyorlar.
Mesela sosyal medyaya fotoğrafımı koymuştum, “Bu ne, kendini mi pazarlıyorsun” dediler.
Zorla hemşirelik mesleğini seçmemi istediler. Hocalarım hep terbiyemi, derslerimi över ama ailem beni hep ezdi.
“Polis olamazsın, okuyamazsın. Kızdan polis mi olurmuş” dediler.
Ama ben vazgeçmedim... Polis olacağım. Annemin böyle davranması beni çok üzüyor.
Meslek seçerken babam destek oldu... “Polis ol sen” dedi ama annem babamın da aklını çeldi.

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