Ya eşinden ayrılsın ya da beni bıraksın

Erkek arkadaşım askerdeyken annesini kaybetti. O günden sonra da benden uzaklaştı. Hiçbir şekilde benimle konuşmuyor. Ben mi yazmalıyım, üzerine düşmem mi lazım? İyi olması için elimden geleni yaptım. Ama o üzüntüsünü hiçbir zaman göstermedi bana.

Merhaba Güzin Abla, sana sevdiğimle ilgili sorunu anlatmak istiyorum.

Biz 4 aydır konuşuyoruz ama aramızda mesafeler var. Ben yurtdışında yaşıyorum, o ise kendi memleketinde... Başta her şey çok iyiydi. Ama askerdeyken annesini kaybetti. Annesini kaybedince içine kapandı.

Acısını paylaşmadı benimle.

Cenazeden sonra tekrar askere gitti. Aramızda soğukluk oldu ve bir daha da konuşamadık. Bazen bakıyorum, internette çevrim içi oluyor, bana hiç mesaj atmıyor.

Ona açıkça sordum “Neden böyle yapıyorsun” diye.

Bana “Arkadaşımla konuşuyorum” dedi.

Biliyorum, yaşadığı kolay değil. Annesini kaybetmek elbette çok zor. Ama alındığım şu ki, bu kötü günlerini neden benimle paylaşmıyor?

Ne yapacağımı bilmiyorum.