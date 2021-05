Vefa ve sevgi görmüyorum

Eşim her istediğini borç yaptırarak aldırdı, sonunda ödeyemeyecek duruma geldim. İstekleri bir türlü bitmiyor. Lütfen bana yol gösterin, ne yapacağımı bilemez oldum...

Eşim, nişanlılığımızın ilk 6 ayında beni 20 bin TL borca soktu. “Beraber çalışıp öderiz” diye beni rahatlattı.

Bir yandan “Hiçbir istediğim olmuyor ve nişanı atasım var” diye sızlanıyordu. Bu süreçte her istediğini yaptırdı.

Ben her ay onlara elim boş gitmezdim. Birlikteyken de kendisine bir şeyler almak için alışveriş yapardı.

Her istediğini alırdım.

Evlendikten sonrada devam etti istekleri. Ya ağlayarak ya tavır yapıp küserek her istediğini aldırdı bana.

Hepsi de borçla...

Ailesinin bulunduğu şehre yerleştik.