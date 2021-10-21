Ünlü bir şarkıcıya âşığım

Babam, erkek arkadaşımdan ayrılmam için beni sürekli aşağılıyor ve hakaretler yağdırıyor. Hatta güzel olmadığımı söyleyerek daha da kötü hissetmemi sağlıyor...

23 yaşındayım ve hayatımda benim yaşımda birisi var. Çok iyi anlaşıyoruz ve evlenmek istiyoruz. Ama o, evlenip ayrıldığı için babam kesinlikle istemiyor. Ayrılmam için beni sürekli aşağılıyor ve hakaretler yağdırıyor.

Babam benim güzel olmadığımı bile söyledi, düşünebiliyor musunuz?

Zaten bize hiçbir zaman bir baba gibi davranmadı. Bizden, ailemden sürekli utandı. 2 kardeşim zihinsel engelli, Bu yüzden bize düşmanıymışız gibi davranıyor.

Evde kimse ona söz geçiremiyor. Dünyada sadece kendisi varmış gibi hareket ediyor.

Babam, erkek arkadaşımın ailesi de dahil, herkese beni sildiğini söylüyor, “Bu kapıdan çıkarsa bir daha giremez” diyor.

Ne yapacağımı bilemiyorum. Erkek arkadaşımdan da ayrılmak istemiyorum. En son 25 gün önce bu konuyu konuşmak için babamı aradığımda işitmediğim hakaret kalmadı. 25 gündür ailemle aynı sofraya oturmuyorum, konuşmuyorum ve kimsenin umurunda bile değil.

Erkek arkadaşım “Kalk gidelim artık buralardan” diyor ama ailemi çok seviyorum. Ne yapmalıyım, nasıl bir karar almalıyım, bilmiyorum...

