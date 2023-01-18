Tek ciddi sorun kayınvalidem

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1.5 yıllık evliyiz. Ben 30, eşim 31 yaşında. İyi bir mesleğim var ve çalışıyorum, eşim de...

Eşimle severek evlendik, büyük sıkıntılarımız da yok çok şükür. Ama bir sorunumuz var, kayınvalidem...

4 aylık evliyken kaynanam ameliyat olma bahanesiyle bizde 2 ay kaldı, hem de görümcemle beraber.

Bu süreçte çok sıkıntı çektim çünkü o dönem işsizdim.

Kaynanam görünüşte sessiz ama aslında çok fena biri.

Oğluna benimle ilgili yalan yanlış konuşuyor. “Eşin kaç yaşında kızım, hiç aklı yok mu bu adamın” diye düşünürseniz çok haklısınız.

Zaten ben de böyle diyorum ama olmuyor. İnanın ailesi söz konusu olunca eşimi tanıyamıyorum. Hatanın çoğu eşimi bana karşı dolduran kaynanamda değil mi? Neden aramızı bozmaya çalışıyor?

Geçen aralık ayında yine geldiler. Bu sefer diğer dizinden ameliyat olmak için bize yerleştiler. Ameliyat da oldu.

Haftaya dikişleri alınacak ve gidecekler. Ama bu hep böyle mi olacak? Her fırsatta bize gelip, 2 ay süreyle kalmalarını istemiyorum.

Eşime de bir şey denmiyor. Hemen annesini savunmaya bana da bağırmaya başlıyor.

“Sen ailemi istemiyorsun. Bundan sonra ben de ailene böyle davranacağım” tarzı konuşmalar yapıyor.

Halbuki kendi annesinden çok benim annem ona annelik yapmıştır.

Eşim çocukken hep yurtlarda kalmış, aile ortamında pek fazla yaşamamış. Annem ona gerçek bir aile sıcaklığı sundu.

Ayrıca görümcem de çok fena ve fesat bir kadın. Evlenmedi, çok mutsuz, huzursuz.

Bu insanlar yüzünden hasta oluyorum. Bu arada annem, “Eviniz zaten kalabalık, ben gelmeyeyim” diyor. O kadar özlediğim halde gelemiyor.

Hasta bile olsam bana bakmaya gelmekten çekiniyor.

Bu durum beni çok üzüyor abla. Söyle bana ben bu durumdan nasıl kurtulacağım, bu sorunu nasıl çözeceğim? Rumuz: Kaynanam

YANIT

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Sevgili kızım, genellikle erkeklerin en hassas oldukları konu anneleridir. Annelerine düşkün olsalar da olmasalar da anneleri onların yumuşak karnıdır. Senin de özenmen gereken bir konudur bu. Her ne kadar bu anne sürekli olarak, sizinle kaldığı süreç içinde seni ona kötüleyip dursa da arkandan konuşsa da görmezden gelmek zorundasın.

Üstelik sen bahane olarak görsen de misafirliği ve nekahet dönemini biraz fazla uzatmış olsalar da sonuçta kayınvaliden ameliyat olmuş. Bakıma muhtaç olduğu için senin yanında kalmak istemiş. Sonuçta o da senin ailen, eşinin annesi ve zor durumda kaldığında elbette sizin yanınıza gelmek isteyebilir.

Oğlunun evinde kalması çok doğal değil mi?

Burada tek sorun sizde kaldığı sürece, eşini sana karşı doldurması, arkandan konuşması.

Bana kalırsa sen eşine annesini kötüledikçe, onu istemediğini belli ettikçe, eşin de geriliyor, senden uzaklaşıp seni kırmaya başlıyor. Hem kayınvalideni sevmek zorunda olmayabilirsin ama ona saygı duymalı değil misin?

O halde düşün, taşın. Eşini seviyor, onu kaybetmek, yuvanın yıkılmasını istemiyorsan, annesine karşı uyumlu, daha nazik, daha sevecen, daha anlayışlı olmakla eşinin kalbini kazanacaksın. Sonuçta annesinin bu sizde kaldığı süreler daha fazla uzamayacak.

Bu durum sadece hastalık ve ameliyat nedeniyle tekrarlanmış.

Sadece yılda bir kez bu ziyaretlere katlanmak zorunda kalmışsın.

Biraz sabırlı ol...

Tam tersine annesinin varlığından memnunmuşsun gibi davran. Eşini seviyorsan bunu başarabilirsin...

Hem kötü bir kayınvalide ve görümceyle aynı evde yaşamak zorunda kalan kadınları bir düşünsene...