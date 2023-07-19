Tehditleri yüzünden ondan ayrılamıyorum

Haberin Devamı

Sevgili Güzin Abla, internet üzerinden bir gençle tanışıp sevgili oldum. Bu beraberlik 4-5 yıldır sürüyor. Ben de o da Anadolu’nun bir küçük kasabasında yaşıyoruz.

Annem öğretmen, ailem üzerime titrer. Ben lise mezunuyum, açık öğretime devam ediyorum.

Bu gençle tanıştıktan sonra ona bağlandım.

İlk ilişkimiz başladığından bu yana, 4 kez ayrılık yaşadık.

Her seferinde ben ayrıldım ama tekrar barışan da yine ben oldum. Tehditlerinden korktuğum için tekrar barışmaya karar verdim.

En son çıkmaza girince anneme olayı anlatmak zorunda kaldım.

Annem bazı nüfuzlu arkadaşlarını devreye sokarak onu benden uzak tuttu.

1 yıl sonra tekrar görüşmeye başladık arkadaş olarak. Bir süre böyle devam ettik ancak sonradan değiştiğini belirterek benimle tekrar yakınlaşmaya çalıştı. Bu sefer telefonda konuşmaya da başladık, ilk yüz yüze gelmemiz 1 yıl önce oldu. 2 veya 3 ayda bir görüşüyorduk.

Bu durumu anneme açtım ancak evliliğimizin mümkün olamayacağını söyledi. Annem durumdan babama bahsedince babam da bu duruma onay vermediğini söyledi.

Sonra akrabalarım ailesiyle ilgili birtakım duyumlar aldıklarını söylediler.

Bu birlikteliğin benim için iyi olmayacağını, bana uygun bir aile yapısının olmadığını ve bu gencin zamanında başkalarını da tehdit ettiğini söylediler.

Bu duyumlardan sonra ayrılma kararı aldım.

Ve ona bunu söyledim, kabul etmediğini ben ayrılsam bile onun benden ayrılmayacağını, ayrılırsam intihar edeceğini ve bir not bırakıp ölümünden beni sorumlu tutacağını belirtti.

Ayrılmak istiyorum ama tehditleri yüzünden tam olarak onu silemiyorum.

‘Sen benimsin bizi ölüm ayırır’ diyebiliyor.

Sizce nasıl bir yol izlemeliyim?

◊ Rumuz: Tehdit

YANIT

Haberin Devamı

Sevgili kızım, bak işte yine dediğim çıkıyor, internette tanıştığın kişi bakıyorsun, hiçbir şekilde sana uygun olmuyor. Karakter yapısı, aile yapısı, ne iş yaptığı gibi belli olmayan, aranızda ciddi bir ilişki olmasa da, seni tehdit edebilen, ruh sağlığı yerinde olmayan, çevresine ve Allah korusun sana da zarar verebilecek biri olabilir bu genç.

Bu yüzden ailen ve akrabaların bu beraberliğe karşı çıkmakta çok haklılar.

Sanırım ilk zamanlar hariç, sen de bu uzaktan yaşadığın beraberlikten artık hiç memnun değilsin.

Belki başlarda ondan hoşlanmış olabilirsin ama, zaman içinde gerçek yüzünü görmeye başlayınca ondan soğumuşsun.

Şu anda seni ona bağlayan sadece bu tehditlerinin, kendine ya da sana veya ailene zarar verebileceği düşüncesinin getirdiği endişeden başka bir şey değil.

Madem annenin nüfuzlu dostları var, baban da devlet memuru olarak elbette küçük bir kasabada saygınlığı olan bir kişidir, elbette bu ayrıcalıklarını kullanarak onu hizaya getirebilirler.

İntihar meselesine gelince.

Bunu yazan, seni bu şekilde kendine bağlamaya çalışan biri sadece zayıf karakterli, kendine güvenmeyen, çevresine ve yakınlarına ancak mutsuzluk verebilen biridir. Herkesi bir şekilde tehdit etmeye alışmış bu kişi belki de insanlardan maddi menfaat bile sağlamaya çalışıyordur.

Babanın imkânlarıyla bu gencin adli sicilini araştırması mümkünse, eminim emniyette suç dosyası bile bulunabilir.

Bu yoldan üzerine gidilebilir ya da dediğim gibi ailenin nüfuzlu dostlarının uygun bir lisanla kendisini ve ailesini uyarmaları da mümkün tabii.

Sen de telefon numaranı, yazıştığınız tüm hesaplarını değiştirecek, hatta sileceksin artık.