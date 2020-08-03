Tavsiyenle Amerika’da avukat oldum

Yıllar önce size yazmıştım. Bana yol göstermiştiniz ve bugün Amerika’da başarılı bir avukatım. Ülkemizin kadınını orada gururlandırmak, Türk kadınına destek, cesaret ve olanak vermek için bir atılım başlatıyorum.
Sevgili Güzin Abla, sevenlerin, nasihatlerine gelenlerin öyle çok ki... Hatırlamazsın belki de. Uzun yıllar önce sana hikâyemi anlatmıştım.
Türkiye’ye sığmayan sevgimi, Bursa’daki sevdiğim adamın boşanmış ve çocuklu olduğum için “hayallerim böyle değildi” deyip aşkımızı nasıl bitirdiğini, sonra ABD’ye gidişimi, burada İngilizce öğrenme mücadelemi, hukuk fakültesine girişimi...
Sana özet olarak yazmıştım. Bana yol göstermiştin.
Oğlum büyüdü, tıp fakültesinden bir yıl içinde mezun olacak. Ben de hukuk fakültesini bitireli 10 yıl geçti.
Hem Amerikalı hem de Türk müvekkillerime gururla göçmenlik ve yaralanma hukuku üzerine hizmet veriyorum. Amerika’da kendimi, değerimi, ikici baharı buldum çok şükür.
Bugün sana ulaşmak istememin nedeni, öncelikle teşekkür etmek. Hikayeme ses vermen, o yıllarda mücadeleme de güç verdi. İyi ki varsın. Sayende başarıya ulaştım.
Bir de haberim var. Bir Türk-Amerikalı avukat olarak Türk kadınına destek, cesaret vermek için bir atılım başlatıyorum.
Facebook üzerinde, “Amerika’da Haklarım ve Mutlu Hayat” diye grup kurdum. “Aile İçi Şiddet” konusuyla başladığım workshop’larım (fikir üretme toplantıları) her hafta devam edecek. Türk kadını ezik değil. Türk çocuğu dövülüp atılacak, toplum yargılarıyla boğulup yok edilecek gibi bir tohum değil.
Tüm okuyucularını davet ediyorum bu gurubumuza. Ayrıca, yine çok değerli Türk-Amerikalı avukat Seda Aktaş ile yeni bir haftalık muhabbet başlatıyoruz: “Konuşmamız Gerek, Cuma Muhabbetleri”
Her cuma takipçilerimizi yakından ilgilendiren konularda sohbetler edip bilgiler veriyoruz.
Damarlarımızdaki asil kan ve bu projeyle ikimizin de başı neredeyse göklere değiyor. Ben ABD’de göçmenlik ve yaralanma davalarına bakan bir mahkeme avukatıyım.
Meslektaşım Seda Aktaş da suç ve ceza konularında etkili bir mahkeme avukatı ve eski savcı. Sana bu projemizin ilk broşürünü de gönderiyorum. Biliyorum ki gururla açacaksın.
Bizlere verdiğin destek öyle değerli ki... Her şey için çok teşekkür ediyoruz, sevgili ablacığım.
Helen Gülgün Bükülmez
YANIT
Sevgili Gülgün ne mutlu bana ki, senin böylesine başarılı olmanda az da olsa bir katkım olmuş. Mektubunu şu anda ne yazık ki hatırlayamadım.
Ama demek ki sana bir enerji ve bir güç verebilmişim. İnan buna çok sevindim.
ABD’de böylesine başarılı olabilmiş iki genç Türk kadını olarak ülkemizi temsil etmeniz beni ayrıca çok mutlu etti. İkinizi de kutluyorum.
Mesleğindeki başarının yanı sıra umarım özel yaşamında da mutluluğu yakalayabilmişsindir.
Tavsiyenle Amerika’da avukat oldum
Yıllar önce size yazmıştım. Bana yol göstermiştiniz ve bugün Amerika’da başarılı bir avukatım. Ülkemizin kadınını orada gururlandırmak, Türk kadınına destek, cesaret ve olanak vermek için bir atılım başlatıyorum.
Sevgili Güzin Abla, sevenlerin, nasihatlerine gelenlerin öyle çok ki... Hatırlamazsın belki de. Uzun yıllar önce sana hikâyemi anlatmıştım.
Türkiye’ye sığmayan sevgimi, Bursa’daki sevdiğim adamın boşanmış ve çocuklu olduğum için “hayallerim böyle değildi” deyip aşkımızı nasıl bitirdiğini, sonra ABD’ye gidişimi, burada İngilizce öğrenme mücadelemi, hukuk fakültesine girişimi...
Sana özet olarak yazmıştım. Bana yol göstermiştin.
Oğlum büyüdü, tıp fakültesinden bir yıl içinde mezun olacak. Ben de hukuk fakültesini bitireli 10 yıl geçti.
Hem Amerikalı hem de Türk müvekkillerime gururla göçmenlik ve yaralanma hukuku üzerine hizmet veriyorum. Amerika’da kendimi, değerimi, ikici baharı buldum çok şükür.
Bugün sana ulaşmak istememin nedeni, öncelikle teşekkür etmek. Hikayeme ses vermen, o yıllarda mücadeleme de güç verdi. İyi ki varsın. Sayende başarıya ulaştım.
Bir de haberim var. Bir Türk-Amerikalı avukat olarak Türk kadınına destek, cesaret vermek için bir atılım başlatıyorum.
Facebook üzerinde, “Amerika’da Haklarım ve Mutlu Hayat” diye grup kurdum. “Aile İçi Şiddet” konusuyla başladığım workshop’larım (fikir üretme toplantıları) her hafta devam edecek. Türk kadını ezik değil. Türk çocuğu dövülüp atılacak, toplum yargılarıyla boğulup yok edilecek gibi bir tohum değil.
Tüm okuyucularını davet ediyorum bu gurubumuza. Ayrıca, yine çok değerli Türk-Amerikalı avukat Seda Aktaş ile yeni bir haftalık muhabbet başlatıyoruz: “Konuşmamız Gerek, Cuma Muhabbetleri”
Her cuma takipçilerimizi yakından ilgilendiren konularda sohbetler edip bilgiler veriyoruz.
Damarlarımızdaki asil kan ve bu projeyle ikimizin de başı neredeyse göklere değiyor. Ben ABD’de göçmenlik ve yaralanma davalarına bakan bir mahkeme avukatıyım.
Meslektaşım Seda Aktaş da suç ve ceza konularında etkili bir mahkeme avukatı ve eski savcı. Sana bu projemizin ilk broşürünü de gönderiyorum. Biliyorum ki gururla açacaksın.
Bizlere verdiğin destek öyle değerli ki... Her şey için çok teşekkür ediyoruz, sevgili ablacığım.
Helen Gülgün Bükülmez
YANIT
Sevgili Gülgün ne mutlu bana ki, senin böylesine başarılı olmanda az da olsa bir katkım olmuş. Mektubunu şu anda ne yazık ki hatırlayamadım.
Ama demek ki sana bir enerji ve bir güç verebilmişim. İnan buna çok sevindim.
ABD’de böylesine başarılı olabilmiş iki genç Türk kadını olarak ülkemizi temsil etmeniz beni ayrıca çok mutlu etti. İkinizi de kutluyorum.
Mesleğindeki başarının yanı sıra umarım özel yaşamında da mutluluğu yakalayabilmişsindir.