Sevgili Güzin abla biz 1 yıllık evli bir çiftiz. Ama şunu çok açık bir şekilde ifade edebilirim ki, evliliğimiz boyunca cinsel açıdan bir tek gün bile uyumlu bir birliktelik yaşayamadık.
Sanırım benim eşim cinsel açıdan soğuk bir kadın. Bana hiçbir zaman normal bir eş gibi karşılık veremedi. Benimle beraberlik sırasında bir ölüden farksız. Sanki ona zorla bir görev yaptırılıyormuş da bu görevin bir an önce sona ermesini bekler gibi bir tavır sergiliyor. Hiçbir zaman tam anlamıyla mutlu olamıyorum. Onu da mutlu edemiyorum. Sanırım o hiç orgazm olmadı.
Zaman zaman karşıma alıp konuşmak istiyorum. Bana sert bir şekilde karşılık veriyor ve kendini korumaya çalışıyor. Ayrıca cinsel konularda çok zayıf, hem hormonal hem de fiziki açıdan.
Sanırım bu konularda çok da bilgisiz. Ne yapacağımı bilmiyorum.
Rumuz: Cinsel uyumsuzluk
YANIT
Sevgili oğlum, “eşim cinsel konularda çok zayıf hem hormonal hem de fiziki açıdan” diyorsun. Bunu neye dayanarak söylüyorsun, bilmiyorum ama eşinin gerçek durumunu bilmeden, onu suçlamak senin için çok daha kolay elbette.
Önce şunu bilmelisin ki, cinsel isteksizlik kadınlarda biraz daha fazla oranda görülse de erkeklerde de zaman zaman rastlanan bir sorundur.
Kadınlarda bu durumun en sık görülen sebebi strestir. Toplumumuzda kadın nüfusunun hemen hemen yüzde 33’ünde görülmesinin en önemli nedeni ülkemizde daha çocukluk yaştan itibaren kız çocuklarının yetiştirilme tarzıdır.
Cinsellikten utanma, korku, kaygı, cinselliğin kötü ve kaçınılması gereken bir şey olduğu düşüncesi ve erkekleri kötüleme alışkanlığıdır.
Tüm bu sebeplerden genç kız, cinsellikten zevk almayı bir günah gibi algılar.
Tabii, genç kız evlenme çağına geldiğinde bütün bunlar onda kökleşmiş bir bilinçaltı yaratacaktır.
Bütün bunlar psikolojik olarak genç kızı etkiler ve cinsel beraberlik sırasında kendini kasmaya, korumaya yönelmesini sağlar.
Bunun yanı sıra kadınlarda görülen cinsel isteksizliğin diğer bir nedeni fiziksel sorunlardan kaynaklanır.
Kadınlarda yine eğitimsizlik nedeniyle, kendi bedenini tanımama, kendini beğenmeme, karşı cinsten tiksinme, son olarak da evlilik sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkan depresyon kadını cinsellikten uzaklaştırabilir.
Erkeğin beceriksizliği, eşini uyarmayı bilmemesi, erken boşalması da genç kadında isteksizliğe yol açan etkenler arasındadır.
Eğer evlilikte sorunlar varsa, erkek eşine sevgi ve saygı göstermiyorsa, şefkatli davranmıyorsa, kaba davranıyorsa, o kadının eşine yatakta sevgiyle karşılık vermesini beklemek mümkün olabilir mi? Bütün bunları bir düşünmelisin.
Önce eşinin fiziksel bir sağlık sorunu olup olmadığını bir kadın ve doğum uzmanına başvurarak araştırmalısın.
Eğer, cinsel isteksizliğe yol açan nedenler psikolojikse, eşinin bu konularda uzmanlaşmış bir psikoloğa görünüp, yardım almasında yarar var. Bütün bu tedavi sürecinde ise, sabırlı ve şefkatli davranıp onu asla zorlamamalısın.
Tam anlamıyla mutlu olamıyorum
Sevgili Güzin abla biz 1 yıllık evli bir çiftiz. Ama şunu çok açık bir şekilde ifade edebilirim ki, evliliğimiz boyunca cinsel açıdan bir tek gün bile uyumlu bir birliktelik yaşayamadık.
Sanırım benim eşim cinsel açıdan soğuk bir kadın. Bana hiçbir zaman normal bir eş gibi karşılık veremedi. Benimle beraberlik sırasında bir ölüden farksız. Sanki ona zorla bir görev yaptırılıyormuş da bu görevin bir an önce sona ermesini bekler gibi bir tavır sergiliyor. Hiçbir zaman tam anlamıyla mutlu olamıyorum. Onu da mutlu edemiyorum. Sanırım o hiç orgazm olmadı.
Zaman zaman karşıma alıp konuşmak istiyorum. Bana sert bir şekilde karşılık veriyor ve kendini korumaya çalışıyor. Ayrıca cinsel konularda çok zayıf, hem hormonal hem de fiziki açıdan.
Sanırım bu konularda çok da bilgisiz. Ne yapacağımı bilmiyorum.
Rumuz: Cinsel uyumsuzluk
YANIT
Sevgili oğlum, “eşim cinsel konularda çok zayıf hem hormonal hem de fiziki açıdan” diyorsun. Bunu neye dayanarak söylüyorsun, bilmiyorum ama eşinin gerçek durumunu bilmeden, onu suçlamak senin için çok daha kolay elbette.
Önce şunu bilmelisin ki, cinsel isteksizlik kadınlarda biraz daha fazla oranda görülse de erkeklerde de zaman zaman rastlanan bir sorundur.
Kadınlarda bu durumun en sık görülen sebebi strestir. Toplumumuzda kadın nüfusunun hemen hemen yüzde 33’ünde görülmesinin en önemli nedeni ülkemizde daha çocukluk yaştan itibaren kız çocuklarının yetiştirilme tarzıdır.
Cinsellikten utanma, korku, kaygı, cinselliğin kötü ve kaçınılması gereken bir şey olduğu düşüncesi ve erkekleri kötüleme alışkanlığıdır.
Tüm bu sebeplerden genç kız, cinsellikten zevk almayı bir günah gibi algılar.
Tabii, genç kız evlenme çağına geldiğinde bütün bunlar onda kökleşmiş bir bilinçaltı yaratacaktır.
Bütün bunlar psikolojik olarak genç kızı etkiler ve cinsel beraberlik sırasında kendini kasmaya, korumaya yönelmesini sağlar.
Bunun yanı sıra kadınlarda görülen cinsel isteksizliğin diğer bir nedeni fiziksel sorunlardan kaynaklanır.
Kadınlarda yine eğitimsizlik nedeniyle, kendi bedenini tanımama, kendini beğenmeme, karşı cinsten tiksinme, son olarak da evlilik sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkan depresyon kadını cinsellikten uzaklaştırabilir.
Erkeğin beceriksizliği, eşini uyarmayı bilmemesi, erken boşalması da genç kadında isteksizliğe yol açan etkenler arasındadır.
Eğer evlilikte sorunlar varsa, erkek eşine sevgi ve saygı göstermiyorsa, şefkatli davranmıyorsa, kaba davranıyorsa, o kadının eşine yatakta sevgiyle karşılık vermesini beklemek mümkün olabilir mi? Bütün bunları bir düşünmelisin.
Önce eşinin fiziksel bir sağlık sorunu olup olmadığını bir kadın ve doğum uzmanına başvurarak araştırmalısın.
Eğer, cinsel isteksizliğe yol açan nedenler psikolojikse, eşinin bu konularda uzmanlaşmış bir psikoloğa görünüp, yardım almasında yarar var. Bütün bu tedavi sürecinde ise, sabırlı ve şefkatli davranıp onu asla zorlamamalısın.