Sürekli cinsellik hakkında konuşuyor

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Merhaba Güzin Abla, ben genç bir kadın öğretmenim. Uzaktan eğitim sitesinde ders gruplarından bir öğretmen arkadaşla tanıştım ve bana koçluk yapmaya başladı.

Sadece üzerinde çalıştığımız dersle ilgili sürekli irtibat halindeydik, o süreçte de ben görücü usulüyle nişanlandım. Ama yapamadım ve kısa sürede nişanlımdan ayrıldım.

O uzaktan eğitim sitesinde tanıştığım arkadaşla yakınlaşmaya başladık. O da o süreçte sevgilisinden ayrıldı. Beni canlı olarak görmeden hal ve hareketlerimden, tavırlarımdan etkilenerek bana evlenme teklif etti.

Ben de düşündüm ve ailemle bu durumu konuştum, o genç adamla çok iyi anlaştığımızı söyledim.

Ailem pek sıcak bakmadı. Uzaktan görüştüğümüz için sağlıklı olamayacağını söylediler.

Bir de beni rahatsız eden bir konu var. Konuşmalarımızda hep cinsellik konusunu açıyor. Ben kızınca konuyu kapatıyor.

Onun bu durumunun normal olmadığını dile getirdim, o ise yaşından dolayı ve sürekli sadece uzaktan irtibat halinde olduğumuz için ister istemez cinsellik konusunda sana açmak durumunda kalıyorum diye bir açıklama getiriyor.

Bense onu sapıklıkla suçluyorum.

Bir süredir bu durum döngüsel şekilde devam ediyor. Ama ben onun çok iyi bir insan olmasına rağmen sürekli cinsellik konuşmasını doğru bulmuyorum.

Şimdi siz bu uzaktan eğitim sitesinde tanışıp sevgili olmamız ve evlenmeyi düşünmemiz konusunda ne düşünüyorsunuz? Sevgililikte cinsellik konuşmaya yer var mıdır?

Sevgilim cinsellik konusunu açınca, kullanıldığımı düşünüyorum...

Bu konuda araştırma yaptım ve size danışmaya karar verdim.

◊ Rumuz: Gurbet

YANIT

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Sevgili kızım, ortam ne yazık ki artık bu açıdan endişe verici. Gençler arasında cinsellik giderek ön plana çıkıyor. Ülkenin en ilgi çeken köşelerinden birini yürüttüğüm ve gelen yüzlerce mektuptan ortamı çok yakından izleyebildiğim için durumun ciddiyetini fark edebiliyorum.

Çünkü ilişkiler artık o güzelim romantizmi, duygusallığı aştı çoktan... Günümüzde ilişkiler ne yazık ki daha çok yüzeysel ve cinsellik ağırlıklı. İnsanlar tanıştıklarının akşamında aynı yatağa girebiliyorlar.

Bu da elbette aileler açısından çok endişe verici. Artık ilişkilerde o eski rüya gibi aşkları, şiirsel yaklaşımları, heyecan verici romantik bakışmaları bulmak pek de mümkün değil.

Bazen de işte böyle senin erkek arkadaşın gibi, bunu açık açık dile getirmekten kaçınmıyor.

Seninkinin bahanesi uzakta olmak ama öyle olmasa da görüyorum ki, ilişkilerde konu ister istemez cinselliğe yöneliyor.

Bu durumda kızım, senin bu uzaktan kumanda sevgilinin konuyu sık sık cinselliğe getirmesini, içinde bulunduğumuz ortama bakınca, pek de anormal görmüyorum. Ama tabii dozunu kaçırmamak şartıyla.

Seni bazı hoş olmayan konuşmalara ya da davranışlara yöneltmiyordur umarım. Ama gördüğüm kadarıyla sen bu durumu kolaylıkla kabul edebilecek biri değilsin. Onunla evlenmeyi düşünüyor olabilirsiniz ama henüz hiç yüz yüze gelmemişsiniz. Bu da pek normal sayılmaz.

Önce birbirinizi bir görüp tanıyın. Ondan sonra bu evlilik konusunu ciddiye alabilirsiniz.

Bu arada da onu hoşlanmadığın bu tavırları konusunda uyarabilir, kendisini kontrol etmesini isteyebilirsin.

Eğer sana karşı gerçekten ciddi duyguları varsa buna dikkat etmeli, değil mi?