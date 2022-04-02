Size göre evlilik nedir

Bazı insanlar evlilik nedir bilmiyor sanki. Gerçekten evlilik nedir? Evlilik insanların birbirlerine saygı ve sevgi gösterdikleri bir kurumdur...
Ben 36 yaşındayım ve 14 senedir evli bir kadınım. İki kızımız var. Bazen köşenizdeki yazılarınızı okuduğumda çok şaşırıyorum.
Bazı insanlar evlilik nedir bilmiyor sanki. Gerçekten evlilik nedir? Evlilik insanların birbirine saygı ve sevgi gösterdikleri bir kurumdur. Aslında evlilik içinde insanlar birbiriyle geçinmenin bir yolunu bulmalı.
Örneğin ben kocamla her zaman, her konuda anlaşamayabilirim ama onun iyi yanlarını da görmem gerekiyor.
Şimdi ayrılsak, yeni tanıdığım birisinde bu sevmediğim alışkanlıkların olmamasına dikkat ederim ama o bana yeter mi, bilemem. Belki başka konularda bana ilgi göstermeyebilir.
Ben bu ilgiyi ve saygıyı şu an normal olarak görebilirim. Ama acaba yeni biri şu anki eşim kadar benim arkamda duracak, beni dinleyecek, bana değer verecek karakterde midir?
Ancak bazıları sanki hep daha iyisini arıyor. Ama evlilik almak ve vermek amacı taşıyan bir kurum ve bu kurumda saygı çok önemli. Tabii bizim de iniş ve çıkışlarımız oldu, bu çok normal.
Sevgi bazen alışverişten en sevdiğin çikolatayı alıp getirmektir.
Evliliğinizi sürdürebilmek için, önce şu sosyal medyayı bırakın. Bu hiç iyi bir şey değil.
Tabii bazı ilişkilerin kurtarılması mümkün değil. Çünkü bir ilişki içinde duyguların karşılıklı olması gerekir. Lütfen, eşinize yönelin, onu kendinize uyumlu, “Bay Doğru” haline getirin, bazılarının gözü sanki hep dışarıda, rahatlık batıyor.
Ve en önemlisi evlilik hayatında sakın ayrılma kelimesini ağzınıza almayın. Bu iyi bir şey değildir. Sorunlarınızı karşılıklı, güzellikle, insan gibi konuşun.
Geçinmenin bir yolunu arayın, aslında sevmek karşısındakinin sadece iyi yanlarını görmektir. O da sonuçta bir insan ve mutlaka onu böyle yapan bir geçmişi var. Boşanmak çok kolay ama evliliği korumak zaman ve çaba göstermektedir. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. O yüzden, sevdiğinize odaklanın, zamanı geldiğinde özür dilemesini de bilin.
Hatta zaman zaman onun hayatında ön planda değil, biraz geride kalın. ◊ Rumuz: Sevgi gerekli
YANIT
Evet, en önemli sözcüğü sona bırakmışsın güzel kızım, evlilikte de beraberliklerde de, birbiriyle iyi geçinebilmek için her şeyden önce sevgi gerekli çünkü... Aslında insan karşısındakine sevgi gözüyle bakabiliyorsa, onun bazı kusurlarını görmezden gelebilir. Ona hoş görüyle yaklaşabilir. Zaten hoşgörü de tüm sorunları kolaylıkla çözümleyebilecek anahtar sözcüktür.
Evlilik konusunda okurlarıma bazı uyarılarda bulunmak, tavsiyeler vermek isteğini keyifle karşıladım. Çünkü gerçekten günümüzdeki evliliklerin çok çabuk çöküntüye uğradığının farkındayım elbette. Seve sevile, güle oynaya türlü fedakarlıklarla gerçekleştirilen evliliklerin çok sudan nedenlerle ayrılığa sürüklendiğini görüyorsunuz.
Bu çok üzücü...
Çünkü büyük ihtimalle çoğu evlilikte bu yuvaya bir de çocuk katılmış oluyor.
Ve boşanmaların yalnız çiftlerin değil, çocukların da yıkımı olduğunu görmezden gelemeyiz.
Erkeklerin en büyük günahı (ki bu bazen de kadınların da günahı olabiliyor tabii) ihanetse, kişileri bu günaha iteleyen nedenleri de düşünmek zorundayız.
Bir insanın ihanet edebilmesi için sevgisini kaybetmiş olması gerekiyor.
Sürekli gergin, sürekli huzursuz, sürekli suçlayan bir eşin, karşı tarafı mutlu etmesi mümkün mü?
Dediğin gibi sevgili okurum, insanlar zaman zaman hep ön planda olmaktan, hep son sözü ben söyleyeceğim inadından, hep ben üstün olacağım takıntısından biraz geri durabilse, evlilikler çok daha dayanıklı olabilirdi.
Zaman zaman okurlarımdan böyle hayata dair çok önemli, çok yerinde ve çok yararlı öneriler almaktan çok mutluluk duyuyorum. Sana da bu konuyu birlikte ele almamıza vesile olduğun için tekrar teşekkür ederim.
Size göre evlilik nedir
Bazı insanlar evlilik nedir bilmiyor sanki. Gerçekten evlilik nedir? Evlilik insanların birbirlerine saygı ve sevgi gösterdikleri bir kurumdur...
Ben 36 yaşındayım ve 14 senedir evli bir kadınım. İki kızımız var. Bazen köşenizdeki yazılarınızı okuduğumda çok şaşırıyorum.
Bazı insanlar evlilik nedir bilmiyor sanki. Gerçekten evlilik nedir? Evlilik insanların birbirine saygı ve sevgi gösterdikleri bir kurumdur. Aslında evlilik içinde insanlar birbiriyle geçinmenin bir yolunu bulmalı.
Örneğin ben kocamla her zaman, her konuda anlaşamayabilirim ama onun iyi yanlarını da görmem gerekiyor.
Şimdi ayrılsak, yeni tanıdığım birisinde bu sevmediğim alışkanlıkların olmamasına dikkat ederim ama o bana yeter mi, bilemem. Belki başka konularda bana ilgi göstermeyebilir.
Ben bu ilgiyi ve saygıyı şu an normal olarak görebilirim. Ama acaba yeni biri şu anki eşim kadar benim arkamda duracak, beni dinleyecek, bana değer verecek karakterde midir?
Ancak bazıları sanki hep daha iyisini arıyor. Ama evlilik almak ve vermek amacı taşıyan bir kurum ve bu kurumda saygı çok önemli. Tabii bizim de iniş ve çıkışlarımız oldu, bu çok normal.
Sevgi bazen alışverişten en sevdiğin çikolatayı alıp getirmektir.
Evliliğinizi sürdürebilmek için, önce şu sosyal medyayı bırakın. Bu hiç iyi bir şey değil.
Tabii bazı ilişkilerin kurtarılması mümkün değil. Çünkü bir ilişki içinde duyguların karşılıklı olması gerekir. Lütfen, eşinize yönelin, onu kendinize uyumlu, “Bay Doğru” haline getirin, bazılarının gözü sanki hep dışarıda, rahatlık batıyor.
Ve en önemlisi evlilik hayatında sakın ayrılma kelimesini ağzınıza almayın. Bu iyi bir şey değildir. Sorunlarınızı karşılıklı, güzellikle, insan gibi konuşun.
Geçinmenin bir yolunu arayın, aslında sevmek karşısındakinin sadece iyi yanlarını görmektir. O da sonuçta bir insan ve mutlaka onu böyle yapan bir geçmişi var. Boşanmak çok kolay ama evliliği korumak zaman ve çaba göstermektedir. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. O yüzden, sevdiğinize odaklanın, zamanı geldiğinde özür dilemesini de bilin.
Hatta zaman zaman onun hayatında ön planda değil, biraz geride kalın. ◊ Rumuz: Sevgi gerekli
YANIT
Evet, en önemli sözcüğü sona bırakmışsın güzel kızım, evlilikte de beraberliklerde de, birbiriyle iyi geçinebilmek için her şeyden önce sevgi gerekli çünkü... Aslında insan karşısındakine sevgi gözüyle bakabiliyorsa, onun bazı kusurlarını görmezden gelebilir. Ona hoş görüyle yaklaşabilir. Zaten hoşgörü de tüm sorunları kolaylıkla çözümleyebilecek anahtar sözcüktür.
Evlilik konusunda okurlarıma bazı uyarılarda bulunmak, tavsiyeler vermek isteğini keyifle karşıladım. Çünkü gerçekten günümüzdeki evliliklerin çok çabuk çöküntüye uğradığının farkındayım elbette. Seve sevile, güle oynaya türlü fedakarlıklarla gerçekleştirilen evliliklerin çok sudan nedenlerle ayrılığa sürüklendiğini görüyorsunuz.
Bu çok üzücü...
Çünkü büyük ihtimalle çoğu evlilikte bu yuvaya bir de çocuk katılmış oluyor.
Ve boşanmaların yalnız çiftlerin değil, çocukların da yıkımı olduğunu görmezden gelemeyiz.
Erkeklerin en büyük günahı (ki bu bazen de kadınların da günahı olabiliyor tabii) ihanetse, kişileri bu günaha iteleyen nedenleri de düşünmek zorundayız.
Bir insanın ihanet edebilmesi için sevgisini kaybetmiş olması gerekiyor.
Sürekli gergin, sürekli huzursuz, sürekli suçlayan bir eşin, karşı tarafı mutlu etmesi mümkün mü?
Dediğin gibi sevgili okurum, insanlar zaman zaman hep ön planda olmaktan, hep son sözü ben söyleyeceğim inadından, hep ben üstün olacağım takıntısından biraz geri durabilse, evlilikler çok daha dayanıklı olabilirdi.
Zaman zaman okurlarımdan böyle hayata dair çok önemli, çok yerinde ve çok yararlı öneriler almaktan çok mutluluk duyuyorum. Sana da bu konuyu birlikte ele almamıza vesile olduğun için tekrar teşekkür ederim.