Sevgilimle sürekli kavga ediyorum

Sevgilim askerde olmasına rağmen bana karşı çok ilgili. Ama ben sürekli telefonda kavga çıkaracak bir konu buluyorum. Bu huyumu nasıl değiştirebilirim?
Sevgili Güzin Abla, yaklaşık 3 aydır beraber olduğum bir erkek arkadaşım var. Tanışmamız fazlasıyla tesadüfen oldu ve biz tanıştıktan çok kısa bir süre sonra, askere gitti.
Onun askere gitmesi aslında problem değildi çünkü ilk tanıştığımız an bana; “Bak ben birkaç gün sonra askere gideceğim ama asla kopmayacağız. Benim niyetim ciddi. Askerden gelince iş konusunu halledip hayatımı düzene koyup seninle bir yıl içinde nişan yapacağım. Sonra da evleneceğiz” demişti. Ben de bu kadar açık sözlü olan bir adama güvenmem gerektiğini düşündüm. Ve onu askere gönderdim.
Gerçekten de her gün en az 2 kere arar, mesaj atar. Benden bu kadar uzakta olmasına rağmen bana ilgisini eksik etmemek için elinden geleni yapıyor. Yakın çevrem onu biliyor ve kendisi de sık sık annemin halini hatırını sorar.
Ama galiba ben hep daha fazlasını istiyorum. Bu yüzden uzaktan da olsa sürekli kavga çıkarıyorum. Hem de benim saçma sapan triplerim yüzünden. Konular o kadar saçma ki yani kavga etmeye bile değmeyecek cinsten.
En son dayanamayıp “Bak bu saçma sebepler yüzünden kavga etmeye devam edersek ayrılırız, bu böyle gitmez” dedi.
Abla anlayışlı olmaya çalışıyorum, onunla tanıştığımdan beri olumlu yönde değiştiğimi de görüyorum ama bir yanım kavga çıkarmaya her daim hazır.
Bunu nasıl yenebilirim? Bana bu konuda yardımcı olursan çok sevinirim.
◊ Rumuz: Kötü huyum
YANIT
Sevgili kızım, şair “Kişi kendini bilmek gibi irfan olmaz” demiş, sen de bu kötü huyunun bilincindesin ve başaramasan bile hiç değilse, bununla mücadele etmeye çalışıyorsun.
Ama bunu bir an önce yenmeye bakmalısın, çünkü gördüğüm kadarıyla, bu zamanda kolay kolay bulunmayacak kadar aklı başında bir gençle karşılaşmışsın.
Ama onu kaybetmek üzeresin. Sonuçta askerliğini yapan bir genç adamın bu süre içinde türlü sorunları olduğunu elbette ki biliyorsundur. Bu yaptığın şımarıklıkların nedenini inan merak ettim. İnsan askerdeki bir genç adama, böyle senin yaptığın gibi kapris yapacak, huysuzluk yapacak ne bulabilir, diye düşünüyorum. Bulamıyorum.
Seni düzenli arıyor soruyormuş, her şeyinle ilgileniyor, saygılı bir şekilde ailenle ilgileniyormuş...
Sana askere gitmeden önce, ciddi anlamda bağlandığını belirleyen sözler vermiş. Daha ne istiyorsun?
Bağışla ama, bence yaptığın şımarıklık ya da bu gence çok fazla bağlanmadın, ki bu da doğal olabilir. Çünkü birbirinizi tanımak için çok fazla zamanınız olmamış.
Onu istemiyorsun, çeşitli nedenler bulup kendinden soğutmak için çabalıyorsun.
Eğer sorun buysa, onu daha fazla oyalama, umutlandırma ve bitir bu ilişkiyi. Yok, onu istiyorsan, dönüşünü bekleyip onunla bir gelecek planlamak istiyorsan, kendini acilen terbiye etmelisin. Şu sırada sokağa çıkmak sakıncalı olduğundan sana, “bir psikoloğa git” diyemeyeceğim belki ama internetten başvurabileceğin çeşitli uzmanlar var.
Onlarla uzaktan seans yapabilir, bu konuda yazılmış çeşitli psikolojik kitapları okuyabilirsin.
Düşün ki, şu içinde bulunduğumuz kötü günler, insanı evde kapalı kaldığı süreçte düşünmeye, kusurlarını düzeltmeye fırsat sağlayan bir süreç olabilir.
Sevgilimle sürekli kavga ediyorum
Sevgilim askerde olmasına rağmen bana karşı çok ilgili. Ama ben sürekli telefonda kavga çıkaracak bir konu buluyorum. Bu huyumu nasıl değiştirebilirim?
Sevgili Güzin Abla, yaklaşık 3 aydır beraber olduğum bir erkek arkadaşım var. Tanışmamız fazlasıyla tesadüfen oldu ve biz tanıştıktan çok kısa bir süre sonra, askere gitti.
Onun askere gitmesi aslında problem değildi çünkü ilk tanıştığımız an bana; “Bak ben birkaç gün sonra askere gideceğim ama asla kopmayacağız. Benim niyetim ciddi. Askerden gelince iş konusunu halledip hayatımı düzene koyup seninle bir yıl içinde nişan yapacağım. Sonra da evleneceğiz” demişti. Ben de bu kadar açık sözlü olan bir adama güvenmem gerektiğini düşündüm. Ve onu askere gönderdim.
Gerçekten de her gün en az 2 kere arar, mesaj atar. Benden bu kadar uzakta olmasına rağmen bana ilgisini eksik etmemek için elinden geleni yapıyor. Yakın çevrem onu biliyor ve kendisi de sık sık annemin halini hatırını sorar.
Ama galiba ben hep daha fazlasını istiyorum. Bu yüzden uzaktan da olsa sürekli kavga çıkarıyorum. Hem de benim saçma sapan triplerim yüzünden. Konular o kadar saçma ki yani kavga etmeye bile değmeyecek cinsten.
En son dayanamayıp “Bak bu saçma sebepler yüzünden kavga etmeye devam edersek ayrılırız, bu böyle gitmez” dedi.
Abla anlayışlı olmaya çalışıyorum, onunla tanıştığımdan beri olumlu yönde değiştiğimi de görüyorum ama bir yanım kavga çıkarmaya her daim hazır.
Bunu nasıl yenebilirim? Bana bu konuda yardımcı olursan çok sevinirim.
◊ Rumuz: Kötü huyum
YANIT
Sevgili kızım, şair “Kişi kendini bilmek gibi irfan olmaz” demiş, sen de bu kötü huyunun bilincindesin ve başaramasan bile hiç değilse, bununla mücadele etmeye çalışıyorsun.
Ama bunu bir an önce yenmeye bakmalısın, çünkü gördüğüm kadarıyla, bu zamanda kolay kolay bulunmayacak kadar aklı başında bir gençle karşılaşmışsın.
Ama onu kaybetmek üzeresin. Sonuçta askerliğini yapan bir genç adamın bu süre içinde türlü sorunları olduğunu elbette ki biliyorsundur. Bu yaptığın şımarıklıkların nedenini inan merak ettim. İnsan askerdeki bir genç adama, böyle senin yaptığın gibi kapris yapacak, huysuzluk yapacak ne bulabilir, diye düşünüyorum. Bulamıyorum.
Seni düzenli arıyor soruyormuş, her şeyinle ilgileniyor, saygılı bir şekilde ailenle ilgileniyormuş...
Sana askere gitmeden önce, ciddi anlamda bağlandığını belirleyen sözler vermiş. Daha ne istiyorsun?
Bağışla ama, bence yaptığın şımarıklık ya da bu gence çok fazla bağlanmadın, ki bu da doğal olabilir. Çünkü birbirinizi tanımak için çok fazla zamanınız olmamış.
Onu istemiyorsun, çeşitli nedenler bulup kendinden soğutmak için çabalıyorsun.
Eğer sorun buysa, onu daha fazla oyalama, umutlandırma ve bitir bu ilişkiyi. Yok, onu istiyorsan, dönüşünü bekleyip onunla bir gelecek planlamak istiyorsan, kendini acilen terbiye etmelisin. Şu sırada sokağa çıkmak sakıncalı olduğundan sana, “bir psikoloğa git” diyemeyeceğim belki ama internetten başvurabileceğin çeşitli uzmanlar var.
Onlarla uzaktan seans yapabilir, bu konuda yazılmış çeşitli psikolojik kitapları okuyabilirsin.
Düşün ki, şu içinde bulunduğumuz kötü günler, insanı evde kapalı kaldığı süreçte düşünmeye, kusurlarını düzeltmeye fırsat sağlayan bir süreç olabilir.