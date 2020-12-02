Sevgilimle evlenmeyi düşünmüyorum

Ben, 35 yaşında ve mesleği olan bir kadınım. Eşimle 10 senedir evliyiz ve 2 yaşında bir çocuğumuz var. Aslında evliliğimiz gayet güzel gidiyordu, sorunlu bir ailede büyüdüğüm için eşimin iyimser havası beni de değiştirmişti. Zamanla daha mutlu birisi olmuştum.

Fakat eşimin bir kötü huyu var, çok sık olmamakla beraber kavga ettiğimiz zamanlar bana zarar veriyor. Bacaklarıma veya kollarıma vurma, yüzümü sıkma gibi...

Ben de altta kalmayıp karşılık verdim ama bir kadınla bir erkeğin gücü aynı değil elbet. Sinirlendiğinde küfürbaz, beddualar eden, ben susmazsam da şiddete başvuran bir insan. Annesi de çocuk olduktan sonra kendi oğlumu benden kıskanmaya başladı. Başlarda konduramadım ama çocuğumu kucaklamama, emzirmeme, yedirmeme, giydirmeme her şeye kulp taktı. Ben de sonunda patladım...

Eşim tabii ki annesinin tarafını tutunca boşanma aşamasına geldik. Durum ciddileşince de kendi kararıyla psikiyatriste gitti. Ben “düzelir” diye umdum...

Fakat son zamanlarda pandemiden ötürü obsesif bozukluğum tetiklendi. Sık sık kavga eder olduk. Onun bana vurup benim karşılık vermemle kavgalar devam etti. Kızımın böyle bir ortamda büyümesini istemiyorum.

Ona karşı çok dolu olduğum için en ufak hatasında patlayabiliyorum ama her zaman şiddete başvuran ilk o oluyor. Boşanmak istiyorum ama çocuğumu babasından ayrı büyütmek istemem bencillik mi sizce?

Bu arada ev işlerinde bana yardımcı olmasa da o iyi bir babadır.

◊ Rumuz: Boşanmalı mıyım

